Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz

Murat ERTEL - Boğaziçi Üniversitesi Mezunu, Baba Zula kurucusu

Ben oradaydım. Artık inanmıyorum okumak istemiyorum diye düşündüğüm bir dönemde Mimar Sinan Üniversitesi Sinema TV bölümünü terk etmiş, son şansımı Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Edebiyatı bölümünde kullanmaya karar vermiştim.

Derslerden bazıları çok iyiydi. Zaten Oya Başak, Jale Parla, Tomris Uyar gibi çocukluktan tanıdık müthiş hocalar dışında Arda Denkel’den Ercüment Atabay’a inanılmaz uçlarda dolaşabiliyordum. Sıkıcı dersler de vardı tabii ki.

Boğaziçi'nin kulüpleri çok meşhurdu, pek çok konsere, sergiye, tiyatro oyununa daha lisedeyken gelmeye başlamıştım. Okula kayıt olur olmaz Müzik Kulübü ve Güzel Sanatlar Kulübü'nü hemen keşfettim ve kafa dengi insanlarla hızla tanışmaya başladım. Müzik Kulübü'ne girmek zordu; başkanı bulup ondan anahtar alman gerekiyordu ama becermeye başlamıştım ve artık odada çalabiliyorduk.

ZeN orada kuruldu, haftanın iki bazen üç gecesi akşamüstü odaya girip sabah çıkıyorduk, inanılmaz geliştik, öğrendik, ürettik.

Sonra bir gün hep konserlerine gittiğim Rock korosu Mavi Topluluk’u çalıştıran Deniz Şener beni bir köşeye çekti ve birdenbire bana "Başkan olmalısın" diye fısıldadı. Hamlin Hall’da öğrenciler için yapılan profesyonel stüdyoyu birkaç öğretmenin ele geçirdiğini ve orayı öğrencilere kazandırmamız gerektiğini anlattı.

Yaptık. Öğrenciler, stüdyoyu aldılar ve oraya ilk kuyruklu piyanomuzu koyduk. Taş Oda'da yer açılmıştı, herkes gelmiş, aletler tamir edilmeye başlanmıştı. Artık Taş Oda 7/24 ulaşılabilir olmuştu. Her hafta yönetim kurulu toplantısı yaparak tüm sorunların üstesinden geliyorduk. Nefis örgütlenmiştik. Kurul toplantısında ilk önce kulüp üyelerinin istek ve şikayetlerini dinliyor, notlarımızı alıyor, sonra da kurul toplantısına geçiyorduk. Bir sürü kurs açtık, konserler, paneller, dinletiler gırlaydı. Üç dört dönem başkanlık yaptıktan sonra yönetimdeki insanların yeni başkanı ezememesi için başkan yardımcısı olmaya karar verdim ve uzun süre öyle devam ettim.

Edindiğimiz deneyimler müthiş ve mükemmel idi. Üniversitenin en zevkli ve öğretici yönü kulüplerdi benim için. Yalnızca Müzik Kulübü değildi üstelik, çocukluktan beri çizdiğim halde soğuduğum resim çizme duygusu ile aramı düzelten de Güzel Sanatlar Kulübü'ne gitmek olmuştu. O sırada Folklor Kulübü'nde Kardeş Türküler oluşuyor, sürekli BÜMK’te prova yapıyorlar, Ezel Akay Tiyatro Kulübü'nde, sonradan Amsterdam Eye Film Museum arşivinin başına geçecek olan Elif Kaynakçı Sinema Kulübü'nde başkanlık yapıp filmler gösteriyor, Cengiz Baysal davul dersi verirken Teoman Mirage isimli grubuyla kulüpte prova yapıyor idi.

Yani hepimiz oradaydık ve 'üniversite nedir' sorusunun cevabını yaşayabildik.

GEÇMİŞİMİZİ YOK ETMEK İSTİYORLAR

Geçmişimizi yok etmek istiyorlar amma anılarımızı ve eserlerimizi silemezler. ZeN orada Taş Oda’da kuruldu, gelişti, şimdi belgeseli çekiliyor. Yok edemezler. Oradan 1974 yılından beri geçip havalanan yüzlerce profesyonel müzisyen ve binlerce amatör müzisyen içimizde, ölseler bile içimizde yaşıyorlar.

Burada korkunç olan Güney Kampüsü yok etme ve öğrencisizleştirme amacı ile o odaları zor kullanarak, cebren ve haksız hukuksuz boşaltan paraşüt kayyım yönetimin tavrı. Bu kişilerin pırıl pırıl gençlerin geleceklerini rant ve çıkar uğrunda karartma hayalleri.

Başka oda olmaz, o odaların enerjisi, birikimi yıllardan beri o binadadır. Öğrenci Faaliyetleri Binası yani ÖFB de yıkılmak, boşaltılmak isteniyor. Maden izni mi otel mi yoksa rezerv alanı mı yapacaklar hiç fark etmiyor, o geçmişi taşıyan anıların titreşimini yok etmek istiyorlar. Başka yer olmaz, ÖFB'nin altında Taş Oda ve Orta Kantin var, ÖFB'nin içinde spor salonu, tiyatro salonu ve aynalı dans prova odası var.

Odalarımızda birkaç gün önce tam dört piyano vardı, pek çok enstrüman, amfiler ve en önemlisi ses uzmanı mimar, mühendis ve müzisyenler tarafından tasarlanmış özel yalıtımlı akustik ayarlı odalar.

Öğrencilerin hayat damarlarına yapılan kaba saba, hoyrat bir saldırıdır bu. Sonuç vermez, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de tıpkı yıllardır haksızlık ve hukuksuzluğa direnen kahraman öğretmenleri gibi zekâ, mizah, barış ve asalet içinde direnir, kendilerini ifade ederler.

Mücadele etmek üniversitede de öğrenilir tabii ki, hem öğretmen hem öğrenci dostlar ile birlikte. Konuşarak, ifade ederek ve farkındalık yaratarak. Siz de konuşun, ses çıkarın ve birilerine anlatın derdimizi.

Hep birlikte, birlikte.