Kaç kez ölebilir ve “olabilirsiniz”?

Murat Tırpan - Dr., Okan Üniversitesi

Ölmek ve yeniden doğmak… Defalarca. Aynı anılar, aynı bilinç, ama her seferinde yeni bir bedende. Edward Ashton’ın çok ses getiren bilimkurgu romanı Mickey 17 işte böyle bir döngünün içine hapsolmuş bir adamın hikâyesini anlatıyor. Bilimkurgu türüne taze bir soluk getiren roman şimdi İthaki Yayınları tarafından Türkçeye kazandırıldı. Öte yandan bugünlerde romanı özel kılan başka bir şey daha gündemimizde, Parasite ile geniş kitleler tarafından tanınan Bong Joon-ho’nun bu hikâyeyi beyaz perdeye taşıması...

Kitabı okurken sorduğum soruların bazıları, filmde hiç olmadığı kadar, hatta daha fazla yüzüme çarpıyor: Bir insan kaç kez ölebilir ve hâlâ aynı kişi olarak kalabilir? Eğer beden sadece bir kabuksa, benliğin sınırları nerede başlar, nerede biter? Ve belki de en rahatsız edici olanı: Yaşamak ve çalışmak arasındaki fark, ölüm ortadan kalktığında hâlâ var olabilir mi? Mickey 17, bir bilimkurgu romanı ve bir sinema deneyimi olarak, insanın sistem tarafından nasıl sonsuzca yeniden üretildiğini ve bu döngü içinde özünden ne kadarını kaybettiğini sorgulayan, unutulması zor bir hikâye.

Bong Joon-ho’nun Mickey 17’si, Edward Ashton’ın Mickey7 adlı romanını temel alarak bir uyarlamanın ne olup ne olmadığına dair tartışmaları yeniden açıyor. Bir gezegende çalışmaya giden ve her öldüğünde yeni bir kopyasının görev başına getirildiği bir adamın hikâyesi bu. Öldükten sonra tamamen aynı olan kopyanız canlandırılıyor ve benliğiniz de değişmeden kalıyor. Kitapta karakter yedi kez ölüp kopyalanırken yönetmen bunu on yediye çıkarmış, kitap ve filmin isminin farklı olmasının nedeni bu. Mesele insanın bedeninin sürekli kullanılarak/yeniden yaratılarak kimlik, ölüm ve sömürgecilik üzerine bir varoluş fantezisi. Bir kez daha, kayıp ile arzu nesnesi arasındaki gerilimin, fantazmatik bir yapı içinde nasıl işlendiğine tanıklık ediyoruz.

Mickey, ölümün gerçek anlamda bir sınır olmaktan çıktığı bir evrende, kendi kaybıyla yüzleşmek zorunda kalan bir figür. Kolonideki Expendable (harcanabilir) işçilerin yeniden üretilmesi, Lacan’ın "Simgesel Düzen"de kaydedilmeyen öznenin tekrar tekrar aynı noktaya dönmesine benziyor. Her öldüğünde ve yeniden doğduğunda, Mickey’nin bedenine kazınan hafıza, onun asla tam anlamıyla "yeni" olamayacağını, ancak eskisinin de artık var olmadığını gösteriyor. Theseus’un Gemisi paradoksu1 burada sinematografik bir düzen içinde işlenirken, Bong Joon-ho bunu yalnızca felsefi bir mesele olarak bırakmıyor; aksine, politik bir çerçeveye yerleştirerek, kapitalist düzenin işçiyi nasıl sonsuzca yeniden ürettiğini gösteriyor.

Kitapta Mickey7’nin ölümle kurduğu ilişki, ironik ve anlatısal bir mesafe üzerinden şekillenirken, filmde bu daha doğrudan bir absürt trajediye dönüşüyor. Bong’un filminde, her ölüm bir mizansen olarak sahneleniyor. Mickey, her seferinde grotesk bir biçimde yok edilirken, bu anlar, Samuel Beckett’in "Hep denedin. Hep yenildin. Olsun. Gene dene. Gene yenil. Daha iyi yenil." cümlesini hatırlatan bir ritüele dönüşüyor. Bu ritüelin sinematografik boyutu, Bong’un Snowpiercer ve Okja filmlerinde de gördüğümüz distopik mekânlar, geniş açılar ve bastırılmış bir kinetizm üzerinden inşa ediliyor. Mickey, her öldüğünde bir şeyler eksiliyor ama "kimlik" hâlâ kendisini koruyor gibi görünüyor.

Romanın anlatıcısı olarak Mickey7, kendi hikâyesine belirli bir mesafeden bakabilen, ölümle pazarlık yapmaya çalışan bir figürken, Bong’un Mickey 17’si tamamen bir beden deneyimi üzerine kurulu. Burada, filmin "gerçeğin geri dönüşü"nü işleyiş biçimi önemli. Eğer roman, ölümün rutinleşmesiyle ironik bir mesafelenme yaratıyorsa, filmde bu tamamen fiziksel olarak yaşanıyor. Robert Pattinson’ın vücut dili, her yeniden doğuşta artan bir çürüme hissi veriyor. Karakterin gözlerindeki yorgunluk, bir bedenden diğerine atlayan ancak asla tam anlamıyla doğmamış bir varoluşun izlerini taşıyor.

Bong’un uyarlama pratiği, yalnızca bir hikâyeyi alıp görselleştirmekten ibaret değil. Mickey 17’de yaptığı en büyük değişikliklerden biri, antagonisti şekillendirme biçimi. Romanda komutan Marshall, dinsel fanatizmin temsilcisi olarak çizilirken, filmde bu figür, bir tür popülist lider kılığına bürünüyor. Mark Ruffalo’nun canlandırdığı Marshall, yalnızca bir yönetici değil, aynı zamanda kendi düzenini mutlaklaştıran bir simgesel iktidarın temsilcisi. Bu, Bong’un Parasite ve Snowpiercer gibi filmlerinde yaptığı sınıfsal eleştirinin devamı niteliğinde. Özellikle, Marshall’ın sahne performansları ve halkın onu tapınır gibi izlemesi, günümüz siyasi liderlerine yönelik bir alegori oluşturuyor.

Filmde en dikkat çeken unsurlardan biri, iki Mickey’nin karşılaşma anları. Kopyalardan birinin ölmediği ortaya çıktığında kitapta daha çok varoluşsal bir paradoks olarak ele alınan bu anlar, filmde fiziksel bir çatışmaya dönüşüyor. Bong’un burada iki Mickey’nin fiziksel olarak var olmasını vurgulaması, aslında bu figürlerin içsel çatışmasını somutlaştırıyor. Romanın iç monologları, filmde Robert Pattinson’ın performansıyla, bir vücut gerilimi olarak işleniyor. Mickey 17 ile Mickey 18’in karşı karşıya gelme sahneleri, yalnızca iki klonun çatışması değil, aynı zamanda sistemin kendi içindeki çelişkilerinin görselleştirilmesi.

Bong, romanın mizahi tonunu muhafaza ederken, onu sinematografik bir deneyime dönüştürüyor. Kitapta Mickey’nin ölümü, anlatıcının dilindeki ironiyle yumuşatılırken, filmde her ölüm sahnesi grotesk bir gösteriye dönüşüyor. Sinema dilinde bu tür ölümler, klasik slapstick komedisi ile Cronenbergvari beden korkusu arasında gidip geliyor. Mickey’nin defalarca ölerek yeniden dirilmesi, bir yandan izleyiciyi güldürürken bir yandan da rahatsız edici bir gerçekliğe işaret ediyor: Eğer ölüm bir şaka haline geldiyse, yaşamak ne anlama gelir?

Son tahlilde, Mickey 17 bir uyarlamadan çok bir yeniden yazım. Bong Joon-ho, Ashton’ın romanındaki felsefi soruları alıyor, onları sınıfsal ve politik bağlamlara yerleştirerek daha büyük bir sistem eleştirisine dönüştürüyor. Romanın daha spekülatif olan yapısını, bedene ve mekâna dair bir anlatıya dönüştürüyor. Bu yüzden film, yalnızca bir bilimkurgu anlatısı değil, aynı zamanda modern kapitalizmin insan varlığıyla kurduğu ilişkinin grotesk bir alegorisi. Kimi (benim gibi) kitabı tercih edebilir ama Bong’u filmini izlemek de (diğer filmleri kalibresinde olmasa da) bir o kadar kafa açıcı.

Hikâyede Mickey’nin her öldüğünde geri dönmesi, tam anlamıyla bir "geri dönen ceset" meselesi. Simgesel düzenin onu kaydetmeyi reddettiği her seferinde, Mickey daha da fazla "hayatta kalıyor" ama hiçbir zaman gerçekten var olamıyor. Ve belki de asıl trajedi burada başlıyor: Eğer var olmak, yalnızca sistemin seni kabul etmesiyle mümkünse, Mickey hiçbir zaman gerçekten hayatta olamamış olabilir mi?

1 Bu paradoks, kimlik ve değişim konularını ele alır ve genellikle bir gemi örneği üzerinden açıklanır. Theseus’un gemisinin tüm tahtaları zamanla yenileriyle değiştirilirse, bu gemi hâlâ Theseus’un gemisi midir?