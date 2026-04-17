Kaçırılan en büyük fırsat

Ayşegül ŞAHİN

“Ölü Ozanlar Derneği”nin idealizmini kendi öğretmenlik vizyonuyla harmanlayan Batuhan Nar, sınav odaklı sisteme karşı “üreten ve sorgulayan” bir eğitim modelini savunuyor. Kitabının başkahramanı Kemal Yücel üzerinden, bir öğretmenin toplumu dönüştürme gücünü de gözler önüne seriyor. Batuhan Nar’la Dinozor Çocuk’tan kitabını ve “Bu toprakların en büyük eğitim devrimi” dediği Köy Enstitüleri’ni konuştuk.

“Yeni Okul” kitabınızdaki biyografinizde, sizi sınıf öğretmenliğine yönlendiren ve hayatınızda bir kırılma noktası yaratan esere yer vermişsiniz; “Ölü Ozanlar Derneği”. Bu kitapla ve uyarlama filmiyle tanıştığınızda kaç yaşındaydınız? Sizde nasıl bir etki bıraktı, hangi duyguları tetikledi?

“Ölü Ozanlar Derneği" ile tanıştığımda 15 yaşındaydım. Hayatımın en arayış dolu dönemlerinden biriydi. Lise sıralarında, geleceğe dair kaygıların ve hayallerin iç içe geçtiği o yıllarda, Robin Williams’ın oynadığı ‘John Keating’ karakteri beni çok etkilemişti. Film bittiğinde hissettiğim o yoğun duyguyu unutamam. Özgürlük, isyan, sanatın ve edebiyatın insan ruhunu nasıl besleyebileceği, sıradanlığa karşı durma cesareti... O gün anladım ki öğretmenlik, sadece bir meslek değil, bir insanın hayatına dokunma, ona kendi “şiirini” bulması için ilham verme sanatıydı. İşte o an, ben de bir John Keating olmak istediğime karar verdim.

Özel bir okulda müdür olarak görev yapıyorsunuz. “Ölü Ozanlar Derneği”nin temel felsefesi olan ‘Carpe Diem’ (anı yaşa) yaklaşımının, sizin eğitim anlayışınızda nasıl bir yeri var?

Çoğu zaman bu felsefe “Gününü gün et, sonunu düşünme” olarak algılanır. Oysa benim için “Carpe Diem”; anın potansiyelini fark etmek, her etkileşimi eşsiz bir öğrenme fırsatına dönüştürmek. Eğitim sistemimiz genellikle geleceğe odaklı. Gelecek planlaması önemli, ancak bu telaş içinde çoğu zaman “şimdi”yi kaçırıyoruz. Bir çocuğun bir konuyu öğrenirken gözlerinin parladığı o an, bir problemi çözerken yaşadığı “Aha!” anı, bir tartışmada kendi fikrini cesurca savunduğu o dakika... İşte eğitimde “Carpe Diem” bu.

“YARIM KALMIŞ BİR RÜYA”

Yazarlığa uzanan yolculuğunuz nasıl başladı? Edebiyatla ilk temasınız ne zaman ve nasıl oldu?

Kendimi bildim bileli kelimelerle oynamayı, hikâyeler kurmayı sevdim. Ortaokul ve lise yıllarıma ait bir dosya dolusu minik hikâye ve senaryo denemelerimi hâlâ saklarım. Ortaokul yıllarından itibaren anı ve günlük tutarak, yazmanın gücünü keşfettim. İlk olarak liseden itibaren yazdığım şiirleri üniversitede kitaplaştırdım. Sonrasında üstün zekâlı çocuklar üzerine yazdığım yüksek lisans tezimi bir kitaba çevirdim. “Yeni Okul” ise ilk hikâye kitabım. Sonraki hikâye kitabım da “Mesleklerle Atatürk” oldu.

“Yeni Okul”, Köy Enstitüsü mezunu Kemal Yücel’in öğretmenlikten Dünya Barış Ödülü’ne uzanan başarı hikâyesini anlatıyor. Sizi Köy Enstitüleri üzerine yazmaya iten neydi?

Köy Enstitüleri bu toprakların en büyük eğitim devrimi; bir ütopya projesi. Eğitimde fırsat eşitliğinin bu kadar tartışıldığı bir ortamda, neredeyse 90 yıl önce bu sorunu çözmek için atılmış bu cesur adımı görmezden gelemezdim. Sadece öğretmen değil; demirci, marangoz, sağlık memuru, ziraatçı yetiştiren, kendi okulunu kendi inşa eden, tarlasını kendi süren, mandolin çalan, dünya klasiklerini okuyan bir öğretmen modeli... Bu, bir eğitimciden çok daha fazlası; bir toplum lideri, bir aydınlanma neferi demek. Bu kayıp hazinenin, bu yarım kalmış rüyanın bugünün çocuklarına ilham vermesi umuduyla bu kitabı yazdım. Hep derler ya devam etseydi ne olurdu acaba diye. İşte bu soruya ütopik bir cevap aradım “Yeni Okul”da...

“İKİ İDEALİN BİRLEŞTİĞİ BİR İSİM”

Kemal Yücel karakterini kurgularken gerçek bir kişiden mi ilham aldınız, yoksa tamamen kurmaca bir karakter mi?

Kemal Yücel, gerçek bir kişiden ziyade, binlerce Köy Enstitülü öğretmenin ruhunu ve idealizmini taşıyan bir sembol. Onların anılarını, mektuplarını, yazdıklarını okurken her birinde Kemal Yücel’den bir parça görürsünüz. Aile içinde adını bile söylemeye cüret edemeyen köy çocuklarının, okul müdürünü eleştirebilecek düzeye eriştiği bir özgüven devrimi bu. Fakir Baykurt, Mahmut Makal, Talip Apaydın... Hepsinin ortak paydası memlekete ve insana adanmışlık. Kemal Yücel, işte bu kolektif ruhun bir yansıması. Aynı zamanda iki idealin birleştiği de bir isim. Mustafa Kemal’in Kemal’i ile Hasan Ali Yücel’in Yücel’ini birleştirdiğim bir metafor.

Kemal Yücel günümüzde yaşasaydı, eğitim sistemimizde değiştirmek istediği ilk şey ne olurdu?

Hiç şüphesiz, sınav odaklı, rekabetçi ve ezberci eğitim anlayışını temelden sarsmak isterdi. Her çocuğun kendi potansiyelini keşfettiği, ürettiği, sorguladığı, sanatla ve doğayla iç içe olduğu bir model kurmak için çabalardı. İlk işi, okulları soğuk beton binalar olmaktan çıkarıp yaşayan, nefes alan, üreten atölyelere ve yaşam alanlarına dönüştürmek olurdu.

“ENGELLER SİSTEMSELDİR”

Kitaptaki Tarık Öğretmen, Kemal’in idolü. Hayatınızda da iz bırakan, sizi şekillendiren bir öğretmen oldu mu?

Edebiyat öğretmenim Hüseyin Zincir, tıpkı Tarık Öğretmen gibiydi. Bize sadece müfredatı, test sorularını değil, yazarların ilginç hayatlarını okumayı, satır aralarını anlamayı, eleştirel düşünmeyi öğretti. Yazdığım her satıra değer verdi ama o satırları acımasızca eleştirip, çöpe atıp yeniden yazmaya teşvik etti. Onun sayesinde bir kitabın, bir şiirin dünyayı değiştirebileceğine inandım.

Bir ‘Köy Enstitüsü’ olan ‘Yeni Okul’ ezberci eğitime karşı; deneyimi, üretimi ve yaşayarak öğrenmeyi savunuyor. Bu model, günümüz eğitim sisteminde uygulanabilir mi?

Uygulanabilir, hem de çok daha fazlasıyla! Ancak bu, bugünkü yapısal ve zihinsel engelleri aşma iradesini gerektirir. Köy Enstitüleri modeli, esneklik, yerel ihtiyaçlara göre şekillenme ve bütüncül bir yaklaşım gerektirir. Günümüzde bunu uygulamak için okullara daha fazla özerklik tanımalı, öğretmenleri birer uygulayıcı değil, birer tasarımcı olarak görmeli ve başarıyı sadece test sonuçlarıyla değil, öğrencinin sosyal, duygusal ve üretim becerileriyle de ölçmeliyiz. Engeller sistemseldir ama aşılamaz değildir.

“FARKLI BİR TÜRKİYE’DE YAŞIYOR OLABİLİRDİK”

Köy Enstitüleri hem eğitim hem de tarımsal kalkınma açısından devrim niteliğindeydi, ancak ciddi tartışmalar da yarattı. Neticede siyasi ve ideolojik nedenlerle kapatıldı. Sürdürülebilseydi, o okullar bugünümüzü nasıl değiştirirdi?

Sürdürülebilseydi, bugün çok daha farklı bir Türkiye’de yaşıyor olurduk. Kendi anadilinde okuduğunu anlama oranının çok daha yüksek olduğu, eleştirel düşünce ve sorgulama kültürünün yerleştiği bir toplum olurduk. Kırsal kalkınma dengeli bir şekilde sağlanır, köyler boşalmaz, kent çeperlerindeki gecekondulaşma, gettolaşma ve plansız şehirleşme olmazdı. Tarım ve hayvancılık bugünkünden çok daha ileri bir seviyede olurdu. Köy Enstitüleri’nin kapatılması bir toplumsal aydınlanma ve kalkınma projesinin yarım kalması demektir. Bu, Türkiye’nin kaçırdığı en büyük fırsatlardan biridir.

“EN GÜÇLÜ MESAJIM: UMUT”

Bu kitapla vermek istediğiniz en güçlü mesaj ne? Özellikle çocuklar bu kitaptan ne almalı, neyi sorgulamalı?

En güçlü mesajım umut. “Yeni Okul”, her türlü zorluğa rağmen idealizmin, azmin ve iyi niyetin neleri başarabileceğini anlatıyor. Bu kitabı okuyan bir çocuğun, Köy Enstitüleri’ni doğru bir bakış açısıyla irdelemesi ve “Ben de Kemal Öğretmen gibi olmak istiyorum” demesi, benim için en büyük mutluluk olacak.

Son olarak; yeni bir kitap çalışmanız var mı?

Yakın zamanda “Safsata” konusunu kaleme aldığım bir hikâye kitabım çıkacak. İçinde birçok safsata çeşidini metin arasında barındıran bir hikâye. Toplumların safsatanın ve safsatacının peşinden gitmesinin sonucunda neler yaşayacağını anlatan bir eser olacak.