Kadıköy'de kritik kayıp

Kadıköy’de pazar mesaisi…

Lider Galatasaray’ın kazandığı haftada Fenerbahçe, Reeder Samsunspor’u ağırlıyor. Nefesler tutulmuş, ligin ikincisiyle üçüncüsünün randevusu bekleniyor.Glasgow’da iki farklı üstünlüğü yakalasa da penaltılarla elenen Kanarya’da Jose Mourinho’nun ilk 11’i merak konusuydu. Rangers karşısında deplasmanda harika bir performans gösteren Szymanski kulübede başlarken, Livakoviç uzun bir aradan sonra eldivenleri teslim almış. Ibrox Park’ta sahanın yıldızı olan Amrabat’ın formu dosta güven, rakiplere korku veredursun, Portekizli çalıştırıcı Avrupa listesinde olmayan Oğuz Aydın’ı yine kanada yerleştirmiş.

Üçlüye döndüğü günden beri ligde doludizgin giden ev sahibinde ileride Talisca’yla Dzeko başlıyor. Takımın en golcüsü En-Nesyri ise ilerleyen dakikalarda görev bekliyor. İki maç eksiğiyle liderin 10 puan gerisinde olan Fenerbahçe mutlak galibiyet kovalıyor.Memleketin ne yaptığını en iyi bilen takımlarından biri Samsunspor olsa gerek. Transfer yasağının gölgesinde çimlerde yaptıklarıyla herkesin takdirini kazanan deplasman ekibi, Avrupa’ya gitmeyi hedefliyor. Birçoklarına örnek olan Thomas Reis’in takımında Holse ve ileri uçtaki Mouandilmadji göz kamaştırıyor. Öne geçtiği maçlarda bugüne kadar yenilgi almayan kırmızı-beyazlılar, bakalım bu zorlu virajda ne yapacak…Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’la sarı-lacivertli camia arasındaki gerginliğin gölgesinde ilk düdük çalıyordu. Baskılı başlayan Fenerbahçe’ydi. 18. dakikada Oğuz’un soluyla şutunda Okan dikkatli olmasa, ev sahibi öne geçecekti.Daha çok rakip sahada oynayan Kanarya, ilk yarı boyunca üretmekte zorlanıyordu. Kostiç’in ortaları, Oğuz Aydın’ın zorlamaları dışında görünen bir plan devre boyunca yoktu. Deplasman ekibi ise kontraları kovalıyor, zaman zaman boş alanlar bulsa da son bölgede etkili olamıyordu.

İkinci yarı özellikle Mourinho’nun yapacağı hamleler merakla bekleniyordu.İkinci 45 dakikada sarı kartlı Celil’in yerine Soner oyundaydı. 54’te Talisca’nın vuruşunda Okan başarılıydı. 58’de üç değişiklik yapan Portekizli hoca oyuna müdahale ediyordu. Tadiç-Talisca ve Kostiç çıkmış; Szymanski, En-Nesyri ve Osayi-Samuel girmişti. Mourinho baskıyı artırmayı hedefliyordu.72’de Oğuz Aydın’ın ortasında Szymanski’nin kafası direkten auta çıkmıştı. Hemen akabinde Szymanski kesmiş, En-Nesyri bitirememişti. 75’te Mouandilmadji ikinci sarıdan atılınca, deplasman ekibi 10 kişi kalıyordu. Ev sahibi tüm gücüyle yükleniyor; deplasman ekibi kalesini savunmaya çalışıyordu. Uzatmalarda İrfan Can indiriyor, Dzeko yakın mesafeden bitiremiyordu. Sağlı sollu ortalarla Samsunspor defansını bunaltan Kanarya’ya karşı kaleci Okan tek başına direniyordu. Dzeko’nun kafasını harika çıkaran file bekçisi, adeta bir puanı getiriyordu. Kadıköy’de gol sesi çıkmıyordu.Millî ara öncesi Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Glasgow’da yaşanan hüsrandan sonra kendi sahasında gol bulamamak dikkat çekiciydi. Özellikle zorlu deplasmanın üstünden 72 saat geçmeden belki de takımın en güçlü olduğu devrede tüm umutların Kostiç’in ortalarına bağlanması düşündürücüydü.

Bir maç eksiğiyle Galatasaray’ın dokuz puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde bu günler tatsız geçeceğe benziyor. Samsunspor’a gelince… Kalelerini çok iyi savundular, eksik kalıncaya dek de çok pozisyon vermediler. Fakat oyunun ofansif tarafında çok zorlandıklarını, birçok kontra şansını teptiklerini söylemeli. Boşuna üçüncü basamakta değiller. Bütçeleri, transfer yasakları düşünülünce, yaptıkları alkışı hak ediyor.