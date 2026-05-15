Kadim toprakların tarihsel hafızası

Cahit AKYOL

Yazar Ali Kemal Şahin, “Kudüs’te Hayal” adlı romanında Kürt tarihi, kimlik ve Mezopotamya üzerine okuyucuyu derin bir yolculuğa çıkarttı. Eser, Belge Yayınları tarafından 568 sayfa olarak basıldı. Yazar okuru yalnızca coğrafi değil, aynı zamanda kültürel ve içsel bir yolculuğa davet ediyor. Ali Kemal Şahin ile kitabın ortaya çıkış sürecini, Mezopotamya’nın anlamını, kimlik meselesini ve edebiyatın toplumsal hafızadaki yerini konuştuk.

Kitap nasıl ortaya çıktı? Bu romanın yazılma süreci nasıl başladı?

Bu roman uzun yıllardır zihnimde taşıdığım bir hikâyenin sonucu. Mezopotamya coğrafyası çok büyük tarihsel hafızaya sahip. Bu hafıza aynı zamanda kayıplarla, sürgünlerle ve unutulmuş hikâyelerle dolu. O sessiz bırakılmış hikâyelerin peşine düştüm. Kitap böyle doğdu. 12 yıl önce de Mamadali yani memleketim Kürecik‘in Mamko’sundan başlayıp kadim Kürt ve Mezopotamya hikâyelerinin peşinde, alan araştırmalarına yöneldim. Bu çalışmam ile tarihsel bir hafıza yolculuğuna çıktım. Bu, unutulanları, unutturulanları, yanlış bilinenleri düzelten bir yolculuk.

Kapağında 1’inci cilt yazıyor. Bir kaç cilt mi olacak?

Evet, ilk kitabım. Kapağında 1’inci cilt yazıyor. Ama Kutsal Yolculuk serisi için 7 cilt daha yazarak 8 cildi tamamlayacağım. 2014’ten bu yana 8 ciltlik bu belgesel romanın alt yapısı için 10’un üzerinde ülkede, yurt içinde hikâyelerin geçtiği her yerde alan araştırmaları ve röportajlar yaptım. Her bir konuda en az 2-3 kitap okuyarak hâkim olmaya çalıştım. Her 1.5 yılda bir cildini bitirmeyi planlıyorum. 10-12 yıllık bir zaman diliminde bitirmiş olacağım. Kürt tarihi için önemli belgelerden birisi olması için çalışıyorum.

Neden adı “Kudüs’te Hayal”? Romanın merkezinde neden Kudüs var?

Kitap, Kürtlerin tarihi ve kimliği üzerine derinlemesine bir bakış sunarken, aynı zamanda Mezopotamya halklarının ortak geçmişini ve ayrışan yönlerini geniş bir coğrafya üzerinden ele alıyor. Bu yönüyle sadece bir roman değil, aynı zamanda sosyolojik ve tarihsel bir perspektif sunan bir anlatı. Kitap, tanıklıklar, sözlü anlatılar, kitaplar ve tarihi kayıtlar üzerinden iz sürülerek kapsamlı bir kurguyla şekillendi. Ulaşılabilen her izden hareketle hakikate mümkün olduğunca yaklaşmayı amaç edindim. Kitapta okuyucuyu, farklı şehirler ve kültürler arasında yolculuğa çıkarttım. Ama kahramanlarımızın kişiliğinin şekillenmesi ve geleceğe dair ütopyası Kudüs oluştu. Bundan dolayı ilk cildin adı “Kudüs’te Hayal” oldu. “Kudüs’te Hayal”, yalnızca geçmişi anlatmakla kalmaz, geleceğe dair arayışı da temsil eder. Ana karakterin, halkının acılarını dindirmek ve yeni katliamların önüne geçmek için bir yol araması, eserin en güçlü temalarından birisi.

Beyrut ve Bağdat’tan da çokça söz ediyorsunuz, niye?

Beyrut, kozmopolit yapısıyla öne çıkan şehir, aynı zamanda halkların birbirine güvenmediği, güç dengelerinin sürekli değiştiği ve farklı dinlerin, mezheplerin bir arada yaşadığı karmaşık bir yapıyı temsil ediyor. Bu yönüyle eser, Ortadoğu’nun sosyo-politik gerçekliğini yansıtıyor. Bağdat ve Kudüs: “Barış Şehri”nin iki yüzü. Bağdat ve Kudüs, tarihsel isimleri üzerinden birbirine bağlıyor. Ancak kitap, sadece isimlerle barışın sağlanamayacağını ortaya koyuyor. Tıpkı katliamlardan kaçan bir karakter olan Mazlum’un iç dünyasında barışın kolayca yer bulamaması gibi, şehirlerin de sadece adlarla huzura kavuşamayacağını vurguluyor.

Neden belgesel bir roman yazdınız?

Belgesel roman şeklinde anlatmayı seçtim. Bu zorunluluktu. Kadim halklara ait tüm tarihi bilgiler talan edilmiş, yalanlarla doldurulmuş, halklar yok sayılıp birbirleriyle düşmanlaştırılmıştı. Olaylar, olgular, belgeler tahrif edilerek doğrulardan uzaklaştırılmış, masa başında hazırlanan inandırıcı olabilsin diye aralara bazı doğrular serpiştirilse de kurgulanmış bir tarih yazılmıştı. Bu tahrif edilmiş bilgileri düzeltebilmek için tutarlılığına güvendiğim yazarların kitaplarından, incelemelerinden, belgesellerden faydalandım. Bu bilgileri değişik yüzyıllarda Mezopotamya’ya, Orta Doğu’ya gelen seyyahların, farklı halkların bilginlerinin hazırladıkları kroniklerdeki bilgilerle destekledim. Her bir bilgiyi en az iki üç ayrı kaynaktan teyit ettim. Teyidi mümkün olmayan örneğin Herodot Tarihi’ndeki bilgiler için çaresiz o bilgiye güvenmek zorunda kaldım.

Mezopotamya sizin için ne ifade ediyor?

Mezopotamya insanlık tarihinin başlangıç noktalarından biri. İlk şehirlerin, ilk anlatıların, ilk büyük uygarlıkların doğduğu bir coğrafya. Burudu yaşayan insanların hafızası da dçok katmanlı oluyor. Mezopotamya’yı yalnızca tarihsel bir alan olarak değil, yaşayan bir kültür olarak görüyorum.

Tarihsel araştırmalar yaptınız mı?

Elbette. Bölgenin tarihi, sözlü anlatıları, göç hikâyeleri ve toplumsal hafızası üzerine uzun okumalar yaptım. Ancak bu bir tarih kitabı değil. Tarihi olayları insan ruhunun içinden geçirerek anlatmaya çalıştım. Sadece Kürtleri değil, Mezopotamya’nın çok kültürlü yapısını; bölge halklarını birbirine bağlayan veya ayrıştıran gerçeklikleri de ele aldım. Malatya’dan başlayıp Beyrut, Kudüs’e kadar geniş bir coğrafyaya yayılan “kozmopolit” bir yapıda olan bu kadim toprakların tarihsel hafızasını işledim. Tarihi kayıtlar, tanıklıklar ve çeşitli anlatıların izini sürerek kurgusal ama tarihsel temellere dayanan bir dünya kurdum. Kitabımın, Kürt tarihini ve Ortadoğu’nun halklar mozaiğini edebi bir dille, derinlemesine inceleyen bir belgesel tarihi roman niteliğinde olması için çok çaba harcadım. Tarihi kayıtlar, sözlü anlatılar ve tanıkların izlerini sürerek Mezopotamya’da bulunan kültürleri inceledim. Eserim de, Kürtlerin bu coğrafyadaki varlığını statik bir durumdan ziyade, diğer halklarla (Ermeniler, Süryaniler, Türkler, Araplar) hem iç içe geçen hem de ayrışan bir gerçeklik üzerinden ele aldım.

“Kudüs’te Hayal” politik bir roman olarak değerlendirilebilir mi?

Ben onu daha çok insan hikâyelerinin romanı olarak görüyorum. Ancak tarihsel gerçekliklerden tamamen bağımsız bir edebiyat mümkün değil. İnsanların yaşadığı acıları, sürgünleri ve kimlik sorunlarını anlatırken doğal olarak politik arka plan da hissediliyor.

Edebiyat sizce toplumsal hafızayı koruyabilir mi?

Kesinlikle. Edebiyat çoğu zaman resmi tarihin söylemediğini anlatır. Bir roman insanların unutulmuş hikâyelerini geleceğe taşıyabilir. Bu nedenle edebiyatın hafıza açısından çok önemli bir işlevi olduğunu düşünüyorum.