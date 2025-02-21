Kadın dayanışması yerelde güçleniyor

İlayda SORKU

İzmir Kadın Dayanışma Derneği, (İKDD) 20’nci yılını geride bıraktı. Kadınların hakları için yıllardır mücadele eden dernek, bu süreçte birçok kazanım elde etti. Kadın dayanışmasının önemini vurgulayan ve BirGün’e konuşan dernek temsilcileri, yerel yönetimlerle işbirliği süreçlerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Dernek, yerel yönetimlerin kadınlara yönelik sosyal hizmetleri tasfiye ettiğine dikkat çekerek, “Sosyal demokrat belediyeler dahi ilk olarak Kadın Danışma Merkezlerini ve sığınakları gözden çıkarıyor. Yeni gelen yönetimler kendi kadrolarını kursa da, kadınlara yönelik hizmetlerin sürdürülebilir olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kadın Danışma Merkezlerinin (KDM) ve sığınakların hayati önem taşıdığını belirten temsilciler, yerel yönetimlerde kadın çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Dernek, bu kapsamda İzmir’de 19 belediye ile düzenli toplantılar yaparak, Kadın Danışma Merkezlerinin yaygınlaştırılmasının sağlandığını belirtti. Dernek temsilcileri yürütülen süreci, “KDM’si olmayan belediyeler bile toplantılarımıza katılarak, ‘Biz de Kadın Danışma Merkezi istiyoruz’ demeye başladı” diye aktardı.

Sığınak ve KDM konusunda belediyelerin yetersiz kaldığını belirten İKDD temsilcileri, belediyelerin kadın politikalarındaki eksikliklerini şu sözlerle dile getirdi: “Bir belediye başkanı olmadan önce, bu konuda eğitimden geçilmesi gerekiyor. Sığınak nedir, konuk evi nedir, bilmiyorlar. Şiddetten kaçıp gelen bir kadına ‘konuk’ diyemezsiniz. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme yapıldığını iddia eden belediyeler dahi, kadın çalışmalarına bütçe ayırmıyor.”

Öte yandan yerel yönetimlerde olumlu gelişmeler de yaşandığını aktaran temsilciler, “Bu süreçte belediyeler, dışarıdan destek alarak kadın politikalarını güçlendirmeye çalışıyor. Yerel Eşitlik Eylem Planı oluşturuluyor ve bu planlar demokratik kitle örgütleri, üniversiteler ve uzmanların desteğiyle şekilleniyor” şeklinde konuştu.

ERİŞİM KOLAYLAŞTIRILMALI

Kadın Danışma Merkezlerinin erişilebilirlik açısından da eksiklikleri olduğunu belirten İKDD, fiziksel engeli olan kadınların erişimini kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılmadığını vurguladı. Belediyelere çağrıda bulunan İKDD temsilcileri, “Belediyelerin bu konularda net bir duruşu olursa, bir sonraki yönetim bunu değiştirmeye cesaret edemez. Kadın Danışma Merkezlerinin işleyişi, personel yapısı ve çalışma sistematiği belirlenmeli ve bu konuda bir standart oluşturulmalı” ifadelerini kullandı. İKDD, 20 yıldır olduğu gibi, kadınların haklarını savunmaya, belediyeleri kadın politikaları konusunda sorumlu tutmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini belirtti. “Yasalara dokunma, uygula” sloganıyla mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

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İLK ETKİNLİK BUGÜN BAŞLIYOR

İKDD, 20. yılını kutlamak ve kadın dayanışmasını büyütmek amacıyla bir dizi etkinlik düzenliyor. Bu etkinlikler şöyle sıralandı:

• 21 Şubat Cuma: Feminist Dayanışma Partisi - Saat 19:30, Çaykovski Lilosa

• 26 Şubat Çarşamba: Datça Feminist Tiyatro Kolektifi’nin sahneleyeceği Dario Fo & Franca Rame Kadın Oyunları - Saat 20:00, Türkan Saylan Kültür Merkezi

• 1 Mart Cumartesi: Kadın Dayanışma Söyleşisi - Saat 13:00, Türkan Saylan Kültür Merkezi