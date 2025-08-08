Kadın Emeği Çarşısı açıldı

BirGün EGE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi tarafından, ilçe kent konseylerinin iş birliğinde ‘Kadın Emeği Çarşısı’ Gönen’de kapılarını açtı. Kadın üreticiler, Gönen Cumhuriyet Meydanı’ndaki stantlarda el emeği ürünlerini satışa sundu. İlki Gönen’de kurulan ‘Kadın Emeği Çarşısı’; 9-10 Ağustos’ta Bandırma, 15-16 Ağustos’ta Ayvalık ve 27-28 Ağustos’ta da Edremit’te kadınların el emeği, göz nuru ürünlerini vatandaşlarla buluşturacak.

Gönen Cumhuriyet Meydanı’ndaki çarşının açılışını gerçekleştirdikten sonra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden stantları gezdiler. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, “Kadınların üretimde daha güçlü, daha görünür ve daha etkin yer alması için bu tür projeleri son derece değerli buluyorum. Emeğiyle hayatı güzelleştiren, alın teriyle toplumun gücüne güç katan tüm kadınlarımızı yürekten kutluyor, desteklerinin ve başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

GELECEK KADINLARIN

Kadınların üretimdeki rolünün artmasıyla toplumsal gelişmenin de daha hızlı sağlanacağının altını çizen Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, “Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz ve Balıkesir Kent Konseyimizin iş birliğinde hayata geçirdiğimiz ‘Kadın Emeği Çarşısı’, kadın üreticilerimizin el emeği ürünlerini tanıtmasına ve doğrudan halkla buluşturmasına olanak sağlıyor. Kadınların üretimdeki gücünü görünür kılmayı ve yerel ekonomiye katkı sunmayı amaçlayan etkinliğimiz, ağustos ayı boyunca dört farklı ilçede ziyaretçilerini bekliyor. Tüm vatandaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız” dedi.