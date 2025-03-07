Kadın emeği İzmir’i her alanda güzelleştiriyor

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kritik birimlerinin yanı sıra sokak temizliği, operatör, zabıta ve daha birçok alanda çalışan kadınlar, işlerini severek yürütüyor. Her alanda sözü olan kadınların emeği, kenti güzelleştiriyor.

Sokak süpürgecisi olarak görev yapan kadınlardan Sinem Erkan, “Kadınların çalışma alanında olması önemli. 15 yıl kuaförlük yaptım. Kadınları güzelleştiriyordum, şimdi sokaklarımızı. İlk başladığımızda insanlar yadırgadı ama şimdi herkes teşekkür ediyor” dedi.

Evli ve iki çocuk annesi, çöp süpürme aracı operatörü Hanife Öztürk de, “Eşim, kızım ve oğlum bu aracı kullandığımı görünce şaşırdı ve gurur duydu. Kadın olarak topluma örnek olmak istedim” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Bisikletli Ekipler Amirliği’nde görevli zabıta memuru Sinem Özan da belediyenin topluma dönük binlerce yüzünden sadece biri. İşini severek yapıyor.