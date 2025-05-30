Kadın gücü geri dönüşümle buluştu

İlayda SORKU

İzmir Narlıdere’de bir grup kadın, Dayanışma Kooperatifi çatısı altında kurdukları üretim ağıyla hem geri dönüşüme katkı sundu hem de ekonomik dayanışmayı büyüttü. Eski kotlar, gömlekler, gazeteler gibi atıl malzemelerle çanta, kutu, abajur gibi ürünler üreten kadınlar, bu ürünleri Güzelbahçe’deki stantlarda satarak yeni üretimlere kaynak sağlamayı planlıyor. ‘Kadın Gücü’ adını verdikleri grubun çalışmaları, ilçedeki kadınların bir araya gelmesini sağlıyor.

Narlıdere Dayanışma Kooperatifi’nden Necla Akgün, süreci “Dayanışmaya gönül vermiş bir insanım. Bu nedenle Narlıdere’de, iletişim ağı oluşturarak kadın arkadaşlarımızı davet ettik. Onlarla kahvaltı yaptık. Kahvaltıda Dayanışma Kadınları olarak Narlıdere'de neler yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Geri dönüşüm atölyesi kurmak gibi bir fikir çıktı ortaya. Böylece başladık” ifadeleriyle anlattı. Üst katta oluşturulan atölyede eski kıyafetler ve evsel atıklar toplanarak çantalara, sepetlere dönüştü. Atıl durumda olan her türlü eşyayı dönüştürdüklerini aktaran Akgün, “Burada asıl 2 amacımız vardı, hem geri dönüşüm yapmak ve bir arada olabilmek hem de bize katılacak kadın arkadaşlarımızın ekonomik olarak kendi ailelerine bir anlamda yardımcı olabilmekti. Birlikte dayanışmaya devam edecektik ve de öyle oldu. 3 ay önce çantalar yapmaya başladık” diye konuştu.

BİRLİKTE OLMA VURGUSU

Süreç içerisinde kadınlardan çok güzel geri dönüşler aldıklarını ifade eden Akgün, şunları söyledi: “Gelen arkadaşlarımız da burada çok mutlular. Hep beraber burada birlikte iş yapmak, birlikte dayanışmaya ortak olmak bu çok güzel bir duygu. O duyguyu biz her çarşamba günü yaşıyoruz. Sadece iş yapmak değil, beraber olmanın da keyfini çıkarıyoruz. Birlikte olmanın keyfi farklı bir şey. Sıkıntılarımız, sorunlarımız oluyor. Bütün bunları o süreç içerisinde harmanlıyoruz, rahatlıyoruz. Mutluyuz.” Öte yandan geri dönüşüm malzemeleri arasında eski gazetelerin de yer aldığını belirten Akgün, “BirGün gazetesini de kullanıyoruz bu arada. Eski gazetelerden kıvırdığımız çubuklarla kutular ve sepetler yapıyoruz. Gazete de burada model oldu bize” şeklinde konuştu. ‘Kadın Gücü’ adını verdikleri grubun çalışmaları anneler gününde satış başarısıyla sonuçlandı. Kadınlar şimdi oluklu mukavvalardan yeni objeler üretmeye hazırlanıyor. Akgün, “Bize omuz vermek isteyen kadın arkadaşlarımız kooperatifimize ulaşabilir” dedi.