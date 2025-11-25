Kadın hareketinin dönüşüme katkı gücü üzerine

Özlem ŞAHİN GÜNGÖR - Akademisyen

Günümüzde, dünyanın farklı coğrafyalarında, kültürlerinde, farklı siyasal rejimler altında sayısız “kadın hareketi”ne, bunların yerel, bölgesel ya da küresel düzeyde oluşturdukları çeşitli örgütlere ve yürüttükleri mücadelelerle elde ettikleri kazanımlara tanık oluyoruz. Bu örgütler kimi zaman birbirlerinden uzak ve mesafeli, kimi zaman dayanışma, kimi zaman ise çatışma içinde çok kesimli, parçalı bir kadın hareketleri demetini oluşturuyor. Bu yazı, tıpkı dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hedefleri, ilkeleri, örgütlenme biçimleri, siyasal öncelikleri birbirlerinden farklı ve çeşitli olan bu örgütlenmeler demeti içinden, toplumsal cinsiyet ilişkilerini değiştirme kapasitesine sahip, güçlü bir toplumsal muhalefet inşa etmenin olanaklarını tartışmak amacıyla kaleme alındı.

YÜZLEŞMEK GEREK

Türkiye’de kadın hareketini değerlendirme gereksinimi duymak, elbette bununla ilgili ciddi bir siyasi mesele ile yüzleşmekle ilişkili. Eğer, bu ülkede, kadınların, örgütlü bir şekilde siyaset sahnesine nasıl çıktılarını, hangi hedeflere yöneldiklerini ve bütün bunların Türkiye’deki siyasal ilişkilerle kadınların yaşam koşullarında ne tür etkilerde bulunduğunu ya da bulunabileceğini değerlendirmek istiyorsak, bu değerlendirmenin ardında yer alan ciddi bir siyasal/toplumsal sorunla uğraşıyoruz demektir. Bu sorun da kadınların birer siyasal özne, ülkedeki cinsiyete dayalı iktidar ilişkilerinin de siyasal bir sorun haline gelip gelemediği ya da ne şekilde gündeme geldiği meselesi. Türkiye’de kadın hareketi, son çeyrek asırda, bu zamana kadar hiç olmadığı kadar ağır ve yaygın bir kadın düşmanlığından beslenen bir siyasi rejimle yüz yüze kaldı. Rejimin, yaşadığımız tarihsel coğrafyaya özgü ataerkil mirası sorgusuz sualsiz üstlenerek kendi otoriter-muhafazakâr ideolojisiyle harmanladığı bu düşmanlık; kadınları aile ve evlilik kurumu içindeki bakım yükleri ile yeni liberal işgücü piyasasındaki cılız varoluşları arasında sıkıştırdı. Kadınlara yönelen şiddeti olağanlaştırdı ve geniş kadın kitlelerini, eğitim düzeyi ne olursa olsun işsizliğe, yoksulluğa ve açlığa mahkum etti. Kadınları, yaşlıları ve çocukları, savaşın ve çatışmaların göç mağdurları haline dönüştürdü, vahşi kapitalizmin doğaya ve toprağa olan saldırısı sonucunda oluşan ekolojik yıkıma tarım emekçilerini kurban etti. Kadınların yüz yıllık bir tarihsel süreçte elde ettikleri hukuksal kazanımları tek tek ortadan kaldırarak kadın bedenini ve doğurganlığını yalnızca nüfus artırma politikalarının bir aracına dönüştürme çabalarını hızlandırdı. Demokratik siyasal hayatın en önemli güvencesi olan seküler yaşam koşulları ve laiklik yok edilmeye çalışılırken, kadın hareketinin Türkiye’de bu saldırılara karşı bir bütün olarak duracak kapsayıcı bir toplumsal muhalefetin güçlü parçası olarak hareket etmesi kaçınılmazdır.

Bu nedenle bu ülkede kadınlarla erkekler arasındaki güç ilişkilerini, yaşamın her alanında demokratikleşmeye, eşitliğe ve özgürlüğe katkıda bulanacak şekilde dönüştürmeyi hedefliyorsak, geçmişte girişilen kadın mücadelelerinin sağladığı olanakları ve sınırlı kaldıkları noktaları ciddi bir tarihsel deneyim olarak üstlenmeli, bunlar üzerinde düşünerek olanakları geliştirecek, sınırlılıkları aşmaya yardımcı olacak yolları keşfedebilmeliyiz.

Türkiye’de kadınların örgütlü bir şekilde kamusal ve siyasal alanda bulunmalarının tarihi, ülkenin Batılaşama/modernleşme sürecine girişiyle başlar. 19. yüzyılın sonlarından günümüze kadar geldiğimizde, ülkedeki kadın hareketinin sürekli, birikimli ve bütünlüklü bir görünüm sergilemediğini, tersine kopukluklarla ve boşluklarla dolu, birikimsiz, dağınık ve parçalı bir özellik gösterdiğini söyleyebiliriz.

Türkiye’de kadın hareketinin en belirgin özelliklerinden biri hangi döneme denk düşerse düşsün, siyasal ideolojilerden hangisine yakın bulunursa bulunsun gösterdiği keskin sınıfsal özelliktir. Türkiye’deki kadın örgütlenmesi, kentli orta sınıf temelini ve bu baskın özelliğini korumuştur. Bu özelliğiyle kadın hareketi, toplumun çok farklı kesimlerinden kadınların bir özne olarak siyaset sahnesine çıkıp örgütlenmelerini gölgelediği gibi, kapsayıcı bir toplumsal cinsiyet eşitliği hedefini siyasallaştırmanın önünde set oluşturmaktadır. Ayrıca toplumda cinsiyete dayalı güç ilişkilerinden doğan sorunlar konusunda orta sınıftan kadınların hem gündemi belirleyip kendi önceliklerini yerleştirmelerine hem de sorunları ve öncelikleri kendilerinden farklı kadınlar adına söz söylemelerine neden oluyor. Bu durum, Türkiye’de kadın siyasetinin çoğullaşmasının ve geniş toplum kesimlerine yayılarak siyasette daha güçlü ve etkin olmasının önündeki en önemli engellerden biri.

Türkiye’deki kadın hareketinin kırılganlıklarından biri de geniş siyasal ideolojiler yelpazesi içinde eritilmeye, güçsüz ve güdük bırakılmaya ve ayrışmaya açık olması. Türkiye’de 19. yüzyılın sonunda gelişen kadın hareketi, Cumhuriyet’in kuruluşu, reformlar ve kadınların seçme seçilme hakkını elde etmeleriyle birlikte sanki bütün sorunlar ortadan kalkmış gibi kabul edilerek sahneden çekilmek zorunda bırakıldı. Türkiye’de kadın hareketinin görece eşitlikçi bir anlayışla ve ulusçulukla bütünleşerek geliştirdiği kamusal hakları talebi, bu uğurda varlık gösterecek yeterli sayıda kadının ve örgütlenmenin bulunmayışı nedeniyle adeta boşlukta asılı kaldı. Ülkenin bu konudaki özgün yanı, 1970’lerdeki ve hatta daha sonra 80’ler ve 90’lardaki kadın hareketinin de benzer bir şekilde boşlukta salınması. Kadınların iş gücü içindeki konumlarının, kamusal alandaki varlıklarının son derece sınırlı olduğu bu ülkede kadınların özgürleşmelerine dayanan bir bilinç ile siyaset üretmek ve yaygınlaştırmak ne yazık ki karşılık bulmakta zorlanıyor. Özellikle büyük kentlerdeki eğitimli orta sınıfa mensup kadınların oluşturdukları bir bağımsız kadın hareketinin yanı sıra, çok farklı siyasal ideolojilerle organik ilişki içinde varlığını sürdüren, Kemalist, sosyalist, İslamcı, Kürt kadın örgütlenmeleri, ortak bir gündem oluşturup yukarıda sıralanan sorun öncelikleri üzerinden siyaset yapamadan, çoğu zaman çatışmalı ya da ilişkisiz bir şekilde varlıklarını sürdürüyor. Alt sınıflardan ve işçi sınıfından kadınlar ise bu politik dağınıklığın ne yazık ki oldukça uzağında, çoğu durumda örgütsüz, içinde bulundukları güç ilişkilerinin içinde var olmaya çalışıyor.

ÖNCÜ OLUNMALI

Türkiye’de iktidar bloku tarafından adım adım inşa edilen ve derinleştirilen bu ayrıştırıcı siyasal ortam; yeni liberal saldırılar ve yeni otoriter muhafazakârlık tarafından kuşatılan kadınları ciddi bir ikileme sürükleyerek kadın hareketini de bu ikilem etrafında saflaşmaya zorluyor. Oysa biliyoruz ki siyaset boşluk kabul etmez. Özgürleştirici, eşitlikçi ve demokratik bir cinsiyet ideolojisinin var olmadığı koşullarda sıradan insanların bilinçleri, var olan iktidar ilişkilerini güçlü bir şekilde sürdüren ideolojiler tarafından doldurulur. Bu durumda önümüzde Türkiye’de kadın hareketini yeni bir kırılganlık hattına sürüklemeden kolektif güç birliği anlayışıyla toplumsal değişimin öncülüğüne soyunmaktan başka bir yol kalmıyor.