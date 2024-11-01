Kadın kooperatifleri güçleniyor

BirGün EGE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Balıkesir Kent Konseyi koordinasyonu ile ‘Kadın Kooperatifleri Buluşması’ düzenlendi. Balıkesir Kent Konseyi Fuaye Alanı’ndaki programda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın eşi Arbil Akın, kadınların üretimdeki yerinin önemine değindi.

Kooperatifleşmeyle üreten kadının alın terinin değerinin de arttığını söyleyen Akın, iş birliği ve dayanışmanın kooperatifleri güçlendirdiğini söyledi.

Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden de, kooperatiflerin toplumsal hayat ve ekonomiye katkısından bahsetti.

Kadın kooperatiflerinin yoğun ilgi gösterdiği programda Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Prof. Dr. Arman Zafer Yalçın, kooperatiflerin geleceğine dair sunum yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) yetkilisi Betül Kurtuluş ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (BALMEK) Müdürü Seda Kaplan, kadınlara yönelik projeler ve faydalarını belirtti.

Kadın kooperatiflerinin sorunu satış pazarlarını genişletmek olarak öne çıkarken ürün çeşitliliğinin artmasının da sağlayacağı faydalar konuşuldu. Katılımcılar, birlikte hareket etmenin, kooperatifçiliği geliştirecek önemli bir unsur olacağını dile getirdiler.