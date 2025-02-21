Kadın ve çocuklar için ortak mücadele çağrısı

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadın ve çocuk yoksulluğu konusunda farkındalık yaratmak ve soruna çözüm yolları aramak amacıyla etkinlik düzenledi. ‘Kadın ve Çocuk Yoksulluğu’ konulu söyleşi, Hacer Foggo ve Melek Bahat’ın katılımıyla Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Karya Kadın Derneği Başkanı Dilek Bulut, “Yoksullukla bağlantılı kreşlerin ve huzurevlerinin olmaması bakım yükünün kadına aktarılması demek” dedi. İnsan Hakları Aktivisti Hacer Foggo, “Türkiye’de 7 milyon yoksul çocuk var. Bir çocuk yoksulsa geleceğimiz de yoksuldur” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Kadın ve çocukların toplumdaki rollerinin güçlendirilmesi, toplumsal eşitsizliğin azaltılması, her bireyin eşit haklar ve fırsatlara sahip olması için yoğun çaba gösteriyoruz. Biz de kent yoksulluğuyla mücadele için önemli çalışmaları hayata geçirdik” dedi.