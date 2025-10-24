Kadın Yaşam Merkezi kurslarına kayıt başladı

BirGün EGE

Bodrum Belediyesi ve Bodrum Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Çiftlik Kadın Yaşam Merkezi’nde el emeği ve üretimine dayalı kurslar başladı. Merkezde, tığ örücülüğü ve bindallı nakışı kursları için kayıtlar alınmaya başlandı. Kurslar, haftanın belirli günlerinde 10.00 ile 15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gözde Çakıroğlu “Kadınların ürettikçe güçlendiği, paylaştıkça birbirine destek olduğu bir ortam yaratmayı önemsiyoruz. Bu kurslarla hem geleneksel el sanatlarımızı yaşatıyor hem de kadınların üretim alanındaki yerini güçlendiriyoruz” dedi.

Kurslara katılmak isteyenler e-yaygin.meb.gov.tr adresinden ya da 0 (252) 316 10 85 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırabilir.