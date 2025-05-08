Kadına yönelik şiddet hamilelikte de sürüyor

Günde ortalama bir kadın erkekler tarafından öldürülüyor. Can güvenliğinin olmadığı bir ortamda konuşulan hemen her şey anlamsız kalıyor. Çoğu genç yaştaki kadınlar gözlerimizin önünden isim isim akıp gidiyor. Yapılan araştırmalar şiddetin görünmeyen boyutunu da ortaya koyuyor. O araştırmalardan biri gazetemizin de çizeri olan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz’den geldi. Dokgöz’ün editörlüğünü üstlendiği Adli Tıp Bülteni’nin son sayısında yer alan çalışma “Gebe Vakaların Adli Tıbbi Değerlendirilmesi” ismini taşıyor. Sonuçlar çok acı verici. Ordu’da yapılan bir araştırmada hastaneye başvuran hamile 25 kadından 20’sinin eş/partner şiddetine maruz bırakıldığı tespit edilmiş, anne karnındaki fetüslerde kanamalar tespit edilmiş.

Çalışmayı, Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Adil Tıp Bölümü’nden Dr. Halit Canberk Aydoğan ve Dr. Hacer Yaşar Teke ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Hanım Gökçe Arslan yapmış.

Gelin yakından bakalım. Araştırma yorumunda gebelik döneminde maruz kalınan travmaların hem anne hem de fetüs için ciddi riskler oluşturabildiğine dikkat çekiliyor. Gelin yakından bakalım çalışmaya.

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı’na 2019-2023 arası başvuran 6082 adli olgu incelendi.

Olay tarihinde gebe olduğu tespit edilen 25 olgu çalışma kapsamına alındı. Bu olgular; yaş, olayın orijini, adli tıp muayenesi, olay tarihli acil servis-kadın doğum muayenesi, iki muayene arasındaki süre, gebelik haftası ve düşük durumu gibi kriterler doğrultusunda değerlendirildi.

KARIN BÖLGESİNE DARBE

• Olguların yaş ortalaması 24 ± 5.89 olarak bulundu. Mağdurlar arasında en küçüğü 16 yaşında olanlar da vardı. En üst yaş sınırı ise 41. Ama en geniş mağdur grubu 18-30 yaş arası genç kadınlar oluşturdu.

• Olguların yüzde 72’sinin (18 vaka) saldırı kaynaklı travmaya maruz kaldığı tespit edildi. Bunlardan 15’i eş/partner tarafından darp edilmişti.

• Geriye kalan 7 vaka içinde ateşli silahla yaralanma, biber gazına maruz kalma, taciz de yer alıyordu.

• Darp vakalarının %83,3’ü eş/partner şiddeti ile ilişkiliydi.

• En sık görülen travma türü yüzde 40 oranla hiperemi (kanama) oldu.

• En sık yaralanma bölgeleri ekstremiteler (kol ve bacaklar) (%40) ve karın bölgesi (%35) olarak belirlendi.

BİBER GAZI KULLANILDI

• Gebelik haftalarının ortalaması 22.6 ± 8.10 olarak hesaplandı. Darp edilen kadınlar arasında 36 haftalık gebe olan da vardı.

• Ultrasonografik değerlendirmelerde olguların %64’ünde patoloji saptandı.

• Patolojik bulgu saptanan olgularda en yaygın bulgunun retroplesantal hematom olduğu görülmüştür.

• İki olguda (%8) ileri tetkik ve tedavi gereksinimi belirlenmiş; bu olgulardan birinde kanamaya bağlı düşük, diğerinde ateşli silah yaralanmasına bağlı düşük tespit edildi.

• Özellikle karın travması olanların ultrasonografik patolojik bulgu tespit edildi.

• Çalışmanın sonuç bölümünde şöyle denildi: “Gebelik döneminde travmaya maruz kalan vakaların çoğunun darp nedeniyle yaralandığı ve önemli bir bölümünün eş kaynaklı şiddetle ilişkili olduğunu göstermekte. Bu nedenle, aile içi şiddet vakalarında doğru ve zamanında adli rapor düzenlenmesi hayati önem taşımakta.”

• Adli tıp uzmanlarına ışık tutan bu çalışmadan toplumun hemen her kesiminin çıkaracağı sonuçlar var.

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BAHAR AKSU EDİRNE’DE UĞURLANDI

İstanbul Şişli’de Rüstem Elibol tarafından öldürülen Bahar Aksu (34) için memleketi Edirne’deki Eski Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Aksu'nun üvey babası Yücel Altınbaş, "Kadın cinayetlerinin son bulması için kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim. Bir caninin ortalıkta nasıl dolaştığının hesabı sorulmalı” dedi. Aksu’nun annesi, kız kardeşi, arkadaşları törende güçlükle ayakta durabildi. du. Aksu’nun cenazesi töreninin ardından Yenişehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.