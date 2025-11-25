Kadınlar 28 Aralık’ta Ankara’ya çağırıyor: Değiştirme gücümüz var

Havva GÜMÜŞKAYA

Şiddetin ve yoksulluğun derinleştiği, kadınların ve LGBTİ+’ların yaşam hakkından, kazanılmış haklarına kadar her alanda hedef alındığı bir dönemde, Türkiye’nin dört bir yanından kadınlar 28 Aralık’ta Ankara’da büyük kadın mitinginde buluşmaya hazırlanıyor.

29 Ekim Kadınları Derneği’nden Uçan Süpürge Vakfı’na, Sol Feminist Hareket’ten bağımsız kadın ve LGBTİ+ aktivistlerine uzanan geniş bir bileşenin çağrısı ile örgütlenen miting, kadın hareketinin birleşik mücadelesi için de yeni bir eşik olarak görülüyor.

Miting sekreteryasında yer alan Avukat Ceren Kalay Eken, Eylül ayından bu yana yapılan toplantılarla bir araya gelindiğini kaydederek “Birbirinden farklı birçok kadının, LGBTİ+’nın haklarımıza birlikte sahip çıkma talebimiz altında bir aradalığa en çok ihtiyaç duyduğumuz, çok kıymetli bir toplam” diye konuştu.

Eken, Türkiye’de artan şiddet atmosferini “ülke şiddet sarmalında bir yangın yeri” sözleriyle tarif ederek, bu tablo içinde en çok kadınların ve çocukların zarar gördüğünü vurgulayarak “Kimse bu yangından ari değil, ancak yüzyıllardır olduğu ve en yakın örneklerde de her an gördüğümüz üzere kadınlar, çocuklar bu yangından hep en fazla zarar görenler olmuş, her yönden sömürülmüşlerdir” diye ekledi.

Kadınların başta yaşam hakları olmak üzere tüm haklarına dönük saldırıların son yıllarda belirgin biçimde arttığını vurgulayan Eken, “Ülkemizde son yıllarda kadınların başta yaşam hakları olmak üzere tüm haklarına saldırılar, medyadan kamu kurumlarının politik seçimlerine varan şekilde artmış haldedir” ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE SAHİP ÇIKMA ÇAĞRISI

Eken, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden bir gece yarısı alınan bir makam kararıyla çekilmesine değinerek “İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek seçiminde olduğu gibi, şiddetsiz bir dünyada eşit yurttaşlar olarak yaşama talebimiz açıkça yok sayılmaktadır” diye konuştu.

Mitingin önemine değinen Eken, “Tüm Türkiye’den kadınları, LGBTİ+’ları birlikte haklarımıza sahip çıkmaya, 28 Aralık’ta Ankara’ya bekliyoruz. Kadınlar haklarına sahip çıkıyor. Birlikte sahip çıkma çağrısına ses olun” dedi.

Mitingin sekreteryasında yer alan Sol Feminist Hareket’ten Serpil Akpınar da siyasi iktidarın kadınların ve LGBTİ+’ların yaşam tarzını ve haklarını hedef alan politikalarının, uygulamalarının gün geçtikçe arttığını, buna karşı hükümetin çözüm üretmek yerine cezasızlık ve gerici politikalarla tabloyu ağırlaştırdığını vurguluyor.

Akpınar, Diyanet’in son dönemde kadın ve LGBTİ+ düşmanlığını yeniden üreten hutbelerinin sıklığının da gözle görülür biçimde arttığını söylüyor:

“Her hafta ‘Acaba bu Cuma Diyanet kadın ve LGBTİ+ ayrımcılığını, düşmanlığını derinleştirecek nasıl bir hutbe yayınladı?’ sorusunu sorar olduk ki son dönemlerde hutbelerde bu konuların işlenme oranında gözle görülür bir yükselme var. Bu da tarikat ve cemaatlerle sosyal ve kültürel hayatımızı dizayn etmek isteyen siyasal İslamcı bir iktidarla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.”

Bu yılın Aile Yılı ilan edilmesini de, AKP’nin siyasal İslamcı rejimini tahkim etmesinin önemli bir aşaması olarak nitelendiriyor:

“Bu yılın Aile Yılı ilan edilmesi AKP’nin siyasal İslamcı rejimini inşa etmesinde önemli bir noktadır. Kadınların ve LGBTİ+’ların yaşamları ve bedenleri üstünde tahakküm kurarak, mücadele ile kazandıkları haklarını ellerinden alarak, bizleri sokaktan, kampüsten, aşktan men ederek iktidarlarını sürdürmek istiyorlar.” Akpınar, kadınların ve LGBTİ+’ların maruz bırakıldığı tabloyu şöyle sıralıyor:

“Her güne kadın cinayetleriyle uyandığımız, gün geçtikçe yoksullaştığımız, güvencesiz ucuz işgücü olarak çalıştırıldığımız, iş cinayetlerinde, MESEM’lerde öldüğümüz, görünmeyen emeğimizin daha da değersizleştiği, sömürüldüğü, yaşam tarzımızın tarikat ve cemaatlere teslim edilmek istendiği, yargıda cezasızlığın hakim kılındığı bu rejimi kadınlar ve LGBTİ+’lar istemiyor.”

“Birlikte Sahip Çıkalım” çağrısıyla Eylül ayında başlayan toplantılar sonrası alınan miting kararına değinen Akpınar, şöyle konuştu:

“2025 yılı biterken 28 Aralık’ta Ankara’da yapılacak olan kadın mitingini Sol Feminist Hareket olarak bu rejime ve rejimin kadın düşmanı uygulamalarına karşı kadınların birleşik mücadelesinin bir nüvesi olarak görüyoruz. Ayrıca bu mitingin birleşik kadın mücadelesinin olanaklarını tartışma, oluşturma ve çoğaltma fikrini büyütmek açısından Türkiye feminist mücadelesi için önemli bir adım olacağını düşünüyorum. Çünkü hep birlikte isyandayız ve beraber değiştirme gücümüz var.”