Kadınlar iklim krizine çözüm aradı

BirGün EGE

Menteşe Belediyesi ve Türkiye IDG ANLA Network tarafından Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi’ndeki ANLA Forum etkinliğinde kadınlar, iklim krizine karşı birlikte çözüm yolları aradı. “Dünya Kafe” yöntemiyle yapılan etkinlikte kadınlar, iklim değişikliğiyle ilgili deneyimlerini, duygularını ve içsel yolculuklarını paylaştı.

Menteşe Belediye Başkanı, Şehir Plancısı Gonca Köksal Aras, Türkiye IDG ANLA Network paydaşlığında çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

“Toplantımızda yalnızca küresel ısınmanın etkilerini konuşmak için değil, ortak akılla kalıcı çözümler üretmek amacıyla bir araya geldik. Ne yazık ki bu kriz artık yalnızca uzak coğrafyaların değil, bizim de hikâyemiz. Değişim ise, öncelikle kendimizden başlıyor. Bir birey olarak bu konuda neler yapabilirim? Aile içinde, iş yerimizde ne yapabiliriz? Bu konuda atacağımız küçücük adımlar, çok büyük farklar yaratacaktır. Bu buluşmanın, küçük bir adım olsa da yerel sınırları aşarak küresel bir etki yaratacağına inanıyor; bu güzel iş birliğine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.”