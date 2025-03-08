Kadınlar meydanlarda, kadınlar grevde

DİSK, dün yurt çapında kadın grevi düzenleyerek kadınların işyerlerinde ve evde yaşadığı eşitsizliğe karşı ses yükseltti. Mor fularlarını takarak “Yaşamı durduruyoruz” diyen kadınlar, dün bir gün boyunca iş bıraktı. DİSK Kadın Komisyonu’nun çağrısı ile, Konfederasyon’a bağlı sendikaların örgütlü olduğu tüm işyerlerinde kadınlar grevdeydi. Evde, işyerlerinde, atölyelerde, fabrikalarda ve plazalarda çalışan kadınlar, “Yaşamı durduruyoruz” diyerek iş bıraktı. Mor fularlarını takan kadınlar, eşit işe eşit ücret, şiddetsiz işyeri, güvenceli istihdam talepleriyle dün 11 noktada meydanlara çıktı.

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GÖRÜNMEYEN EMEĞİMİZ İÇİN

Zuhal Kaynak: Ben bir ilçe belediyesine taşeronluk yapan bir firmada sosyal hizmet uzmanı olarak çalışıyorum. 2019’dan beri bu işi yapıyorum, ondan öncesinde özel sektörde ‘beyaz yaka’ olarak tanımlanan ve aslında en çok sömürülen işlerden birinde çalışıyordum. Muhasebeci olarak girdiğim işte sekreterlik de yaptım, çay da dağıttım, temizlik de yaptım. Esasında ülkenin temel sorunu da bu, bir kişiye beş iş veriliyor. Özellikle bu işçi bir de kadınsa elbette çay verecek, elbette temizlik de yapacak gibi bir algı oluyor.

Ben benimle aynı statüde, aynı mezuniyet koşullarına sahip, bilgi birikim düzeyi aynı olan bir erkekle kıyaslandığında terfi edilme konusunda sırf bir kadın olduğum için geri planda bırakıldığım için 7 Mart’ta grevde olacağım. Türkiye’nin her yerinde görünmeyen emeğimiz zaten var. Kamu kurumlarında 8 saat, özel sektörde günde 10-12 saat çalışıp sonra eve gelince bir de yemek yapan, bulaşık yıkayan, ütü yapan da, o evi çekip çeviren emeği ortaya koyan da biz kadınlarız. Tam da bu sebepten 7 Mart’ta görünmeyen emeğimiz için de haykırmak istiyorum. Buraya yönelik sosyal politikaların geliştirilmesini talep ediyorum.

Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum ki biz kadınlar en çok ‘en güvenli yer’ olarak tabir edilen evlerimizde öldürülüyoruz. Birçok kız kardeşim böyle hayattan koparıldı. Üstelik failler mahkemelerde affediliyor, kravat taktığı için indirim alıyor…. Ben bu cezasızlık politikalarından ve indirimlerden vazgeçilmesini istiyorum ve elbette İstanbul Sözleşmesi’nin tekrardan yürürlüğe girmesini talep ediyorum.

Eşit işe eşit ücret de istiyorum! Mesela örnek verirsek bir şirket küçülmeye gittiğinde ilk önce kadınlardan başlıyor işten çıkarmaya. Çünkü kadın evinde oturabilir, oysa erkek çalışmak zorunda… Böyle bir algı var. Gözden çıkarılan ilk kişiler biziz. Nitekim iş görüşmelerine de gittiğimizde ilk önce şöyle bir fiziksel görünüşümüze bakıyorlar, sonra da şu sorular geliyor: “Evli misin?” “Çocuk yapacak mısın?” Bu sorulara maruz kalmamak için de grevde olacağız aslında.

ILO 190’ın da imzalanmasını istiyorum, işyerinde tacize ve ayrımcılığa maruz kalmamak için, mobbinge uğramamak için, ötekileştirilmemek için… Herhangi bir olumsuzlukta ilk yakılan kadın olmasın diye iş durduracağız.

Şunu da belirtmek lazım, ben iş hayatının kadınlar için biraz daha avantajlı kalan kısmında çalışıyorum diyebilirim. Pek çok kız kardeşimle sokakta, kafelerde, günlük yaşamın içinde bir araya geliyorum ve onların derdi benim de derdim oluyor. Biz her ne kadar kısmen eşit işe eşit ücret alabilsek de ülkenin genelindeki işyerlerinde, merdiven altı atölyelerde pek çok kadının emeği vahşice sömürülüyor. Biz bu böyle gitmesin diye, değiştirmek için greve çıktık 7 Mart’ta. Biz kadınlar en başta yaşamak istiyoruz. Sonrasında da örgütlenmek, bir araya gelmek, kenetlenmek… Ve ben inanıyorum ki hep bir araya geldiğimizde de başaracağız.