Kadınlar sokakta

Kadınlar bugün yurdun dört bir yanında ve yurtdışında ‘Hep birlikte eşitlik ve özgürlük için mücadeleye’ sloganıyla sokaklara çıkacak.

AKP’nin kadın düşmanı politikalarına, tek adam rejimine, gerici dayatmalara, hem evde hem de işte sömürülmeye ve 2025’in ‘aile yılı’ ilan edilerek tüm bunların kurumsallaştırılmak istenmesine; kadın cinayetlerine, yasalar ve kararnamelerle hayatın kısıtlanmasına karşı başta feminist gece yürüyüşleri olmak üzere tüm meydanlarda kadınların sesi yankılanacak.

Bugün tam 38 noktada meydanlara çıkacak Sol Feminist Hareket’ten yapılan çağrıda “Mücadelemizin, hayalimizin, isyanımızın adını yazalım her sokağa... 38 noktada Sol Feminist Hareket’in yıldızında buluşalım” denildi.