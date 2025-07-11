Kadınlara geçim kaynağı oldu

BirGün EGE

Konak Belediyesi’nin kadınlara ekonomik destek sağlamak amacıyla geçen aylarda Hatay Kapalı Pazaryeri’nde hayata geçirdiği El Emeği Pazarı, kadınlara gelir kapısı oldu. El emeğiyle ürettikleri ürünleri ücretsiz tahsis edilen tezgâhlarda satışa sunan Konaklı kadınlar, emeklerini kazanca dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor. Kadınların ürettiği ürünler her hafta cuma günü 17.00-21.00 saatleri arasında El Emeği Pazarı’nda meraklılarıyla buluşuyor. Kadınlar, bileklikten çantaya, örgüden muma çok sayıda ürünün yer aldığı El Emeği Pazarı ile hem sosyalleşiyor hem de gelir elde ediyor.

Pazarda ürünlerini sergileyen kadınlardan iki çocuk annesi Kudret Çetinkaya, “Konak Belediyesi’nin semt merkezlerinde açtığı kurslara uzun yıllar katılarak takı yapmayı, örgü örmeyi, dikiş dikmeyi öğrendim. Yaptığım ürünleri satarak iki çocuğumu okuttum. Tüm komşularımızı ve arkadaşlarımızı buraya davet ediyoruz” dedi.

El emeği ürünlerini müşterilerle buluşturmanın gururunu yaşayan emekli Nuriye Sonucu da, “Emekli olduktan sonra evde boş oturmayayım diye bir şeyler yapmak istedim. Daha önce bir yerimiz olmadığı için ürünlerimizi sergileme imkânımız yoktu. Kadınlara tavsiyem evde hiçbir şey yapmadan oturmasınlar. Ellerindeki bu güzel imkânı değerlendirsinler. Kadın emeğinin değer bulduğu bir pazar burası. Bütün İzmirlileri bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Emekle ürettiği takıları satarak bütçesine katkı sağlayan Ayşe Dural ise şunları söyledi: “8 sene boyunca semt merkezlerindeki kurslara katıldım. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlardan dolayı zorluklar yaşıyoruz. Bu pazar da bütçemize destek oluyor. Kadın emeğine yönelik böyle alanların çoğalmasını istiyoruz. Ürünlerim beğeniliyor, olumlu dönüşler alıyorum.”

Sattığı ürünlerden elde edeceği gelirle kız çocuklarını okutmayı hedefleyen Ayşe Karaduman da, “Bu pazarda yer aldığım için kendimi şanslı hissediyorum. Amacım ürünlerden elde edeceğim gelirle kız çocuklarına destek olmak. Okumayı da okutmayı da çok seviyorum. Bu stanttan alışveriş yapanlar eğitime destek olacak. Kadınların kendi ayakları üzerinde durması çok önemli” dedi.