Kadınlara ve evlenmek isteyenlere tam destek

BirGün EGE

Yunusemre Belediyesi, evlilik hazırlığındaki çiftlere 1.500 lira karşılığında gelinlik kiralıyor. Aynı zamanda ilçedeki kadınlara kuaförlük hizmeti götürülüyor. Projenin ilk durağı Bağyolu ve Gülbahçe Mahallesi oldu

Yunusemre Belediyesi, evlilik bütçelerini düşünen çiftler için ekonomik çözümler sunuyor. Düğün masraflarının önemli bir kalemi olan gelinlik için yapılan bu hizmet, özellikle dar gelirli aileler tarafından ilgi görüyor. 1.500 lira gibi uygun bir fiyatla sunulan gelinlikler, Yunus Emre Millet Çarşısı’ndaki gelinlik kiralama mağazasında yuva kurmak isteyen çiftleri bekliyor.

Gelinlik kiralama mağazasını gezen Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban çalışmaya ilişkin bilgi verdi. Başkan Balaban, gelinlik bağışında bulunmak isteyen iyilikseverlere de çağrıda bulundu.

ÇİFTLERİMİZİN YANINDAYIZ

Balaban, bu hizmetin sosyal belediyecilik anlayışlarının bir parçası olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın mutluluğunu ve huzurunu önemsiyoruz. Yunusemre Belediyesi olarak vatandaşımıza yeni bir hizmet sunuyoruz. Malum ülkemizin ekonomi şartları nedeniyle evlenmek, yuva kurmak çok pahalı. Gelinlik ücretleri son yıllarda aldı başını gitti. Kiralama ücretleri 20 bin lira civarında. Biz de sadece bin 500 lira gibi cüzi bir fiyata genç çiftlerimize katkı olsun diye gelinlik kiralama hizmeti veriyoruz. Vatandaşlarımızın da yoğun ilgisini görüyoruz. Bu hizmetten faydalanmak isteyen aileler Millet Çarşısı içerisinde bulunan gelinlik kiralama birimize başvurabilirler. Gelinlik kiralama hizmetimizle düğün hazırlığı yapan çiftlerimizin yanındayız. Amacımız, onların mutlu günlerine katkı sağlamak ve maddi açıdan rahatlatmak” diye konuştu.

İlçede yaşayan kadınların kişisel ihtiyaçlarının düşünülerek hayata geçirilen ‘Her Kadın Güzeldir Projesi de start aldı. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın eşi Serap Balaban’ın öncülüğünde başlatılan projenin ilk durağı Bağyolu ve Gülbahçe mahalleleri oldu. Gerçekleştirilen çalışmaya Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın eşi Serap Balaban, Yunusemre Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şaver Yüksel, Yunusemre Belediyesi Hanım Lokallerinde hizmet veren kuaförler ve bölgede yaşayan kadınlar katıldı. Proje kapsamında kadınlara kuaförlük hizmeti sunuldu.

İki mahallede yaşayan kadınlar çalışmadan dolayı memnuniyetini dile getirirken Yunusemre Belediyesi’ne, Başkan Balaban ile eşi Serap Balaban’a teşekkür etti.

Kuaförlük hizmetine ulaşmakta güçlük çeken kadınlar için gerçekleştirilen proje kapsamında her hafta cuma günleri ilçenin belirli mahallelerinde kuaförlük hizmeti sunulacak.