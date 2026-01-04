Kadınlara yeni yılda dilekler: Ortak gündem yoluyla yeniden güçlenme

Serpil Sancar

Yeni bir yıla adım attığımız bu günlerde kadın hareketinin mevcut profilini çizip kısa bir değerlendirme yapmak istersek neler söylemeliyiz? Bugün, her şeyden önce, şimdiye kadar mücadelelerle kazanılmış kadın haklarından ciddi bir geri gidişin devam ettiğini öne çıkarmak gerekiyor. Türkiye’nin en etkili sivil hareketlerinden sayılan kadın hakları hareketinin bu alandaki siyasi saldırılara karşı yeniden ortak, kitlesel ve etkili bir karşı koyuş geliştiremediği de malum. Öncelikle bu durumun nedenlerini ve çözümlerini kapsamlı olarak tartışmak gerekiyor.

Siyasal iktidarın 2020’lerden bu yana değiştirdiği siyasal müttefik yapısı, yani AKP’nin yeni İslamcı/selefi kadrolarla yakınlaşması yeni bir kadın hakları karşıtı dinamik yarattı ve bu gelişme, başta seçim kazanma amacıyla olmak üzere, farklı alanlarda iktidarı kadın haklarında ciddi geri adımlara zorladı.

Aslında süreç Kadın Bakanlığının amacının tamamen değiştirilerek kadın haklarını koruma yerine “ailenin korunması” adı altında dönüştürülmesi ile başladı ve İstanbul Sözleşmesinden çıkılmasıyla doruğa ulaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı’na kadın haklarıyla ilgili dini “irşat” misyonu verilmesi ile kadınların medeni haklarının “Şeriat” yorumlarına göre yönlendirilme siyasetine yol verildi. Bu gelişmeler Türkiye’nin siyaset gündemini yeterince işgal etmedi. Gelişmeler sadece kadın sorunu olarak tanımlanıp ikincilleştirildi. Oysaki yaşananların sadece kadın haklarındaki gerileme değil, aynı anda hem demokrasi hem de laiklik ilkelerinin tahrip edilmesi olduğu, güçlü ve kitlesel bir mücadele ile dile getirilemedi. Bu “apolitik” bakış açısı, kadın hareketi açısından ortak mücadele platformunun geliştirilebilmesini de engelledi.

Bugün, 2010’lu yıllardan bu yana artarak devam eden kadın hakları alanında elde edilmiş önemli hukuki ve siyasi kazanımların geriletilmesine karşı güçlü bir stratejik siyasal bakışların nasıl geliştirilebileceğini ve örgütlü bir düzeyde daha güçlü nasıl savunulabileceğini yeniden birlikte düşünmeliyiz.

Kadın haklarında geri gidişin önlenememesinin farklı nedenleri var. 1995-2005 yılları arasında kadın hakları alanında önemli başarılara imza atan örgütlenme yapıların zayıflaması, gerekli stratejik bakış açılarının silikleşmesi bu süreçte temel bir etken oldu. Geçmişte farklı ideolojik ve politik hedeflere yönelen kadın örgütlerinin ortak bir sorunun çözümünde somut bir pratik mücadele hattı geliştirebilmeleri, hakların kazanılması ve savunulmasında başarılı adımların atılabilmesine yol açmıştı. Örneğin feminist örgütler yanı sıra, dindar Müslüman kadınlar, Kürt kadın örgütleri, Kemalist kadın örgütleri ortak platformlarda bir araya gelerek birlikte mücadele edebiliyorlardı. Kadınlara yönelik erkek şiddetinin deşifre edilip ülke gündemine önemli bir politik mesele haline getirilebilmesi bu sayede olmuştu. Ceza Kanunu ve Medeni Kanun değişiklikleri bu sayede gerçekleşti. 6284 s. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve İstanbul Sözleşmesi (Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi), bu örgütlenmenin yarattığı siyasal güç sayesinde iktidara kabul ettirildi.

Bugün ise artık bu ortak mücadele örgütlenmelerinden bahsetmek zor. Çünkü bu siyasal işbirliklerini oluşturan her bir bileşende farklı siyasal kırılmalar yaşandı: Kürt kadın örgütlerinin temel dayanakları olan belediye kadın birimleri, bu belediyelere atanan kayyumlar eliyle kapandı. Kürt feministlerin öncelikleri değişti; kadın haklarından çok daha hayati varoluş sorunlarıyla ilgilenmek durumunda kaldılar.

Dindar Müslüman kadın örgütlerinin dinamiğini oluşturan Müslüman feministler, eril İslamcı siyasetin, giderek daha radikal toplumsal cinsiyet eşitliği karşıtı siyasal grupların taleplerini sahiplenmesi sonucu, ciddi saldırılar ile karşı karşıya kaldılar; sonuçta geri çekilip güçsüzleştiler; sesleri kesildi.

Kemalist kadın örgütleri ise temel siyasal hedefleri olan başörtüsü serbestisine karşı yürüttükleri mücadeleyi kaybedip güçsüzleşerek daha korunmalı alanlara geri çekildiler.

Feminist örgütler ise etkin kadın hakları mücadelesinin politik ideolojik öncülüğünü sürdürmeye çalışırken, zaman içinde, kitlesel destekli sivil örgütler olmaktan daha az sayıda uzman kadınlardan oluşan örgütlere dönüştüler. Bunun nedeni ise öncelikle finansman sağladıkları uluslararası destek projelerinin yürütülmesi için gerekli teknik beceri sahibi olanların ön plana çıkmasıydı ve geri kalanlar da feminist örgüt yapılarından yavaş yavaş uzaklaşarak etkisizleştiler. Bu nedenle feminist örgütler de kitlesel katılımı sağlayacak kadın muhalefetinin önemli kısmının örgütlerin dışında kalmasını önleyemediler.

2010’lu yıllardan başlayarak, kadın hareketinin “kadınlara karşı erkek şiddeti”nin ülke politik gündemine taşınması konusundaki başarısı ise 2020’li yılların ortalarına doğru çözüm üretemez hale geldi; sanki görünmez duvarlara çarptı. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkışın engellenememesi ile somutlanan bu güçsüzleşme sürecini pekiştiren önemli bir faktörden daha bahsetmek gerekir. Bu ise kadın haklarını savunmayı güçlendirecek somut siyasi mücadele hedeflerinin güçlü siyasal partilerin politikalarına entegre edilememesidir. Bu süreçte ana muhalefet partilerinde etkin kadın politikacı sayısı artmakla birlikte kadın hakları siyasetinin güçlü kadroları siyasal partilere devşirilemedi; ana muhalefet partileri, başta CHP olmak üzere, kadın haklarında geri gidişi önleyecek etkin, somut, ortaklaştırıcı bir mücadele siyaseti geliştirmediler. Bu konuda kadın örgütleri de ortak bir mücadeleyi sağlayacak siyasal müzakereyi talep edip örgütlemediler ve gerekli müdahale stratejilerini geliştirip izleyemediler. Kadın örgütlerinin bu konuda izlediği ana siyaset, muhalefet parti yöneticilerinden kadın aday sayılarını artırmaları talep etmenin örtesine çok da geçemedi; güçlü, deneyimli kadın hakları savunucularını ana muhalefet siyaset kadrolarına taşımayı hedeflemediler. Bu durum kadın hareketinin “apolitleşmesi”ne yol açtı. İşte bugün bu güçsüzlüğü yaratan temel koşulların nasıl aşılabileceğinin yeniden tartışılma zamanıdır.

Kadın hakları siyasetinde yükselişin ardından söz konusu geri gidişin altı çizilmesi gereken nedenleri, kısaca, örgütlenmede farklı politik ideolojik hedeflere sahip örgütler arası işbirliklerinin ve ortak siyasal hedef oluşturarak mücadele etme pratiğinin gerilemesidir. Bunun sonucu mevcut kadın örgütleri de kadın hakları mücadelesinden çok siyasal/ideolojik aidiyete öncelik veren siyasal gündemlere döndüler. Kadınlar arası işbirliği yerine kadınların kendi siyasi örgütleriyle hareket etme pratiği gelişti. Mevcut iktidarın kadın haklarında geri gidiş politikasını tahkim ederek sürdürmesi ve öte yandan ana muhalefet partilerinin süregiden kadın hakları ihlalleri karşısında sadece resmi kınama mesajları ile yetinmeye dönüştüren erkek egemen yapısı, kadın sorunları önemsizleşmesine yol açtı. Yeni yılın bu konuda yeni adımların atılıp yeni siyasi işbirliklerinin geliştirilmesine yol açacak gelişmelere zemin oluşturması dileyelim.