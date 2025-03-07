Kadınlardan 8 Mart Atölyesi

BirGün EGE

Yunusemre Belediyesi’nde çalışan kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla atölye çalışması yaptı. Dayanışma ruhuyla hazırlanan pankartlar, belediyenin hizmet binasının duvarlarına asıldı.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan etkinlikte yaptığı konuşmada, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün önemi aslında kadın dayanışmasının yıllardır süregelen mücadelesini ortaya koyduğumuz bir gün. Bu dayanışmayı güçlendiriyoruz ve birlikte güçlü yarınlara yürüyoruz” dedi.