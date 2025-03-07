Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kadınlardan 8 Mart Atölyesi

BirGün Ege
  • 07.03.2025 07:00
  • Giriş: 07.03.2025 07:00
  • Güncelleme: 07.03.2025 07:00
Kadınlardan 8 Mart Atölyesi
Fotoğraf: BirGün

BirGün EGE

Yunusemre Belediyesi’nde çalışan kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla atölye çalışması yaptı. Dayanışma ruhuyla hazırlanan pankartlar, belediyenin hizmet binasının duvarlarına asıldı.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan etkinlikte yaptığı konuşmada,  “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün önemi aslında kadın dayanışmasının yıllardır süregelen mücadelesini ortaya koyduğumuz bir gün. Bu dayanışmayı güçlendiriyoruz ve birlikte güçlü yarınlara yürüyoruz” dedi.

BirGün'e Abone Ol