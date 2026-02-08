Kadınların çağrısı şeriata karşı direniş hattı

SOL Feminist Hareket

Kadınların yaşam mücadelesinin olmazsa olmazı konumundaki laikliğe karşı saldırıların uzunca bir süredir devam ettiğini ifade ediyor ve eşitlik, özgürlük ve laiklik için mücadele çağrımızı sürdürüyoruz. Bugün gelinen noktada ülkemizin şeriat düzeniyle yönetilmesi istemenin, yani açıkca anayasal düzeni hedef almanın suç olmaktan çıkarılmak laikliği savunmanın ise suç olarak cezalandırıldığı bir yere gelmiş olduk.

SOL Parti üyelerine uygulanan ev hapsi fiilen laiklik istemenin suç olarak ele alınması anlamını taşımaktadır ve iktidarın hukuk eliyle aldığı bu tehlikeli pozisyonu açıkca ortaya koymaktadır.

Bu tutum kendinden menkul bir grup gerici şeriat özlemi güden grubun saldırgan tavrı olarak ele alınamaz tam tersine laiklik karşısında gerici bir düzen özlemi iktidar eliyle yürütülmektedir ve bugün ülkemizi Ortadoğu'nun karanlık denklemlerinde konumlandırmaya çalışan geri dönüşsüz bir tek adam rejimi özleminin en önemli parçalarından biridir, bu karanlık tablo karşısında birleşik mücadelenin örgütlenememesi en çok kadınların yaşam haklarının bütünüyle ellerinden alındığı bir sonuç doğurma tehlikesi taşımaktadır.

İktidar eliyle yürütülen laiklik karşıtı kampanya yıllar içerisinde gericiliği normalleştiren, kadın haklarını hedef alan, kadınların toplumsal alandan dışlanmasını talep eden söylemlerle başlarken gerici saldırı yıllar içerisinde kürtaj yasağını yasalaştırma denemeleri fiili yasaklar ve uygulamalar, diyanet fetvaları, eğitimde ve çalışma yaşamında gerici uygulamalarla devam etti. Bütün bu süreç boyunca laikliğe karşı saldırıların kadın haklarına dönük saldırılar olduğunu ve bu gerici saldırların kol kola ilerlediğini kazanılmış haklarımızın, medeni kanunun hedefte olduğunu kadınların eşitliği ve özgürlüğü için mücadelenin ancak bu gerici iktidardan kurtulma mücadelesiyle birleşerek mümkün olduğunu dillendiren kadın örgütlerinin gelinen noktada çağrısının önemini kabul etmek ve hatırlatmak gerekir. Kadınların yaşam hakkı için yıllardır ısrarla sürdürdüğü mücadele bu anlamda önemli bir direniş hattına hiç olmadığı kadar acil bir çağrıdır aynı zamanda. Küresel anlamda kadın düşmanı neofaşist iktidarlar ve bölgemizde de Taliban ve HTŞ karanlığının tek seçenek olarak sunulduğu bu karanlık ülkemizde de gerici tek adam rejimi eliyle sürdürülmektedir buna karşı mücadelede uzun yıllardır bir mücadele ve direniş içerisinde olan kadınların bugün de bu gerici saldırı karşısında laikliği her yerde hep birlikte savunduğu bir mücadele çizgisinde buluşması hepimize dönük bu saldırıyı durdurabilecek güçtedir. 'Genel ahlak' gibi muğlak kavramlarla fiilen şeriat rejimi isteyen yasa tasarılarını durdurmayı başaran mücadelemiz ve birlikteliğimiz olduğu gibi bundan sonra da bu gerici saldırı ve kadınları hedef alan her türlü uygulama karşısında yıllardır mücadelede birleşen kadınları bulmalıdır. Yaşamlarımız için verdiğimiz mücadele ülkemizin içine sürüklenmeye çalışıldığı bu gericilik dalgasını durdurma mücadelesinden ayrı ele alınamaz, kadınların eşit ve özgür bir yaşama kavuşabilmeleri için bugün bir kez daha laiklik için bir aradayız demek hiç olmadığı kadar önemli bir birleşme zeminine işaret etmektedir.