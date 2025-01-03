Kadınların spora ilgisi büyüyor

BirGün EGE

Yunusemre Belediyesi Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezleri’ndeki spor kursları yoğun ilgi görüyor.

Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, “Sosyal belediyecilik gereği uygun fiyatlarla hem sağlık için sporumuzu yapıyoruz hem de gündelik hayata en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Diğer kurslarımızla da kadınlarımıza meslek imkânı sağlıyoruz. Kadınlarımız için her türlü imkânı seferber etmeye hazırız. Mevcut sayımızı 30’lardan 120’lere taşıdık” dedi.