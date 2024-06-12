Kadro farkı büyük
C Grubu’nda İngiltere kadro kalitesiyle rakiplerinin bir hayli önünde. D Grubu’nda Fransa da benzer şekilde diğer takımlardan farklı seviyede. Son yıllarda toparlanmaya başlayan Hollanda Fransa’ya karşı sürpriz peşinde koşacak.
EURO 2024 rehberimizde sırada C ve D Grubu var. İki grupta da geçmişte bu turnuvayı kazanmış takımlar var ve bunlardan biri İngiltere değil. Futbolun 'evi'nin uluslararası organizasyonlardaki başarısızlığını veya başka bir yorumla şansızlığını bu cümle biraz anlatıyor gibi. Son turnuvada bu 'şansızlığı' ya da başarısızlık döngüsünü kırmaya çok yaklaşan İngiltere finalde İtalya engelini aşamamıştı. Final oynamanın verdiği özgüven, EURO 2020'ye göre daha tecrübeli ve kaliteli bir kadroyla Almanya'ya gelen kırmızı-beyazlılar C Grubu'nun açık ara favorisi.
Slovenya, Danimarka ve Sırbistan oldukça sağlam rekabet edebilecek oyuncuları kadrolarında bulundursa da kâğıt üstünde bu İngiltere'yi liderlik koltuğundan edebilecek seviyede değiller. EURO 2020'de yarı final oynayan Danimarka yine sürpriz peşinde koşacak takım olacak. Her büyük turnuva öncesi kadrolarına bakan futbolseverlere, "Aslında hiç fena değiller" dedirten ancak sonunda somut bir başarı elde edemeyen Sırbistan da Danimarka'nın önünde yer almaya çalışacak. Slovenya ise grubun zayıf halkası konumunda.
AVUSTURYA SÜRPRİZİ
D Grubu'na gelirsek Fransa'nın nasıl bir güce sahip olduğu malum. EURO 2016'da final 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluk, 2022 Dünya Kupası'nda final... Horozlar her büyük turnuvaya doğal favori olarak gelen takımlar arasında ve bu gerçek uzun bir süre değişmeyecek gibi. D Grubu'nda da bu favori kimliğini koruyacaklar. Üst üste yaşadığı hayal kırıklıkları ve dibe vuruşun ardından toparlanma emareleri gösteren Hollanda ise sürpriz peşinde koşacak. Hazırlık maçında bize 6 gol atan Ralf Rangnick'in Avusturyası oldukça formda bir şekilde turuvaya geliyor ve en ufak bir hatayı cezalandırabilecek seviyedeler. Kadrosu git gide daha vasat hale gelen Polonya'nın ise bu üçlüye kafa tutabilmesi bir hayli zor.
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C GRUBU
• SLOVENYA
Şampiyonluk: -
Katılım: 2
Kaleci
- Jan Oblak
- Vid Belec
- Igor Vekic
Defans
- Jure Balkovec
- Jaka Bijol
- Miha Blazic
- David Brekalo
- Vanja Drkusic
- Erik Janza
- Zan Karnicnik
- Petar Stojanovic
Orta Saha
- T. Elsnik
- A. Cerin
- J. Stankovic
- Tomi Horvat
- Josip Ilicic
- Jasmin Kurtic
- Sandi Lovric
- Benjamin Verbic
- Adrian Zeljkovic
- Nino Zugelj
Forvet
- Zan Celar
- Jan Mlakar
- Benjamin Sesko
- Andraz Sporar
- Zan Vipotnik
Kilit Oyuncu
• DANİMARKA
Şampiyonluk: 1 (1992)
Katılım: 10
Kaleci
- K. Schmeichel
- F. Ronnow
- M. Hermansen
Defans
- Christensen
- Simon Kjaer
- J. Andersen Vestergaard
- A. Bah
- J. Maehle
- R.Kristensen
- V. Kristiansen
Orta Saha
- Christian Eriksen
- Thomas Delaney
- M. Hjulmand Hojbjerg
- C. Norgaard
- M. Jensen Damsgaard
Forvet
- Larsen Olsen
- Anders Dreyer
- K. Dolberg
- R. Hojlund
- J. Wind
- Y. Poulsen
Kilit Oyuncu
• SIRBİSTAN
Şampiyonluk: -
Katılım: 1
Kaleci
- V. Savic
- P. Rajkovic
- Dorde Petrovic
Defans
- Strahinja Pavlovic
- Nikola Milenkovic
- Srdan Babic
- Milos Veljkovic
- Uros Spajic
- Nemanja Stojic
Orta Saha
- Sasa Lukic
- Nemanja Gudelj
- N. Maksimovic
- Ivan Ilic
- Srdan Mijailovic
- Milenkovic-Savic
- Dusan Tadic
- Lazar Samardzic
- V. Birmancevic
- Filip Kostic
- Andrija Zivkovic
- Filip Mladenovic
- Mijat Gacinovic
Forvet
- A. Mitrovic
- Dusan Vlahovic
- Luka Jovic
- Petar Ratkov
- Mihailo Ivanovic
Kilit Oyuncu
• İNGİLTERE
Şampiyonluk: -
Katılım: 11
Kaleci
- Jordan Pickford
- Aaron Ramsdale
- Dean Henderson
Defans
- Marc Guehi
- Kieran Trippier
- Lewis Dunk
- Ezri Konsa
- Kyle Walker
- Joe Gomez
- John Stones
Orta Saha
- Conor Gallagher
- Trent Alexander-Arnold
- Declan Rice
- Kobbie Mainoo
- Adam Wharton
Forvet
- Harry Kane
- Bukayo Saka
- Anthony Gordon
- Ollie Watkins
- Phil Foden
- Jude Bellingham
- Cole Palmer
- Ivan Toney
- Eberechi Eze
- Jarrod Bowen
Kilit Oyuncu
∗∗∗
D GRUBU
• POLONYA
Şampiyonluk: -
Katılım: 5
Kaleci
- W. Szczesny
- Marcin Bulka
- L. Skorupski
Defans
- Jan Bednarek
- B. Bereszyński,
- P. Dawidowicz
- Jakub Kiwior
- T. Puchacz
- Bartosz Salamon
- S. Walukiewicz
Orta Saha
- P. Frankowski
- Kamil Grosicki
- Jakub Moder
- J. Piotrowski
- T. Romanczuk
- Bartosz Slisz
- D. Szymański
- S. Szymański
- Michal Skoras
- Kacper Urbanski
- Nicola Zalewski
- Piotr Zieliński
Forvet
- Adam Buksa
- Robert Lewandowski
- Krzysztof Piatek
- Karol Swiderski
Kilit Oyuncu
• HOLLANDA
Şampiyonluk: 1 (1988)
Katılım: 11
Kaleci
- Bart Verbruggen
- Mark Flekken
- Justin Bijlow
Defans
- Virgil van Dijk
- Stefan de Vrij
- Van de Ven
- Daley Blind
- De Ligt
- Nathan Ake
- Denzel Dumfries
- L. Geertruida
- J. Frimpong
Orta Saha
- T. Koopmeiners
- R. Gravenberch
- Frenkie de Jong
- T. Reijnders
- Xavi Simons
- Joey Veerman
- Jerdy Schouten
- Gini Wijnaldum
Forvet
- Steven Bergwijn
- Memphis Depay
- Brian Brobbey
- Wout Weghorst
- Donyell Malen
- Cody Gakpo
Kilit Oyuncu
• AVUSTURYA
Şampiyonluk: -
Katılım: 4
Kaleci
- Niklas Hedl
- Heinz Lindner
- Patrick Pentz
Defans
- Flavius Daniliuc
- Kevin Danso
- Philipp Lienhart
- Phillipp Mwene
- Stefan Posch
- Leopold Querfeld
- Gernot Trauner
- Maximilian Wober
Orta Saha
- C. Baumgartner
- F. Grillitsch
- Marco Grull
- Florian Kainz
- Konrad Laimer
- Alexander Prass
- Marcel Sabitzer
- Romano Schmid
- Matthias Seidl
- Nicolas Seiwald
- Patrick Wimmer
Forvet
- Marko Arnautovic
- M. Entrup
- M. Gregoritsch
- A. Weimann
Kilit Oyuncu
• FRANSA
Şampiyonluk: 2 (1984, 2000)
Katılım: 11
Kaleci
- Alphonse Areola
- Mike Maignan
- Brice Samba
Defans
- Jonathan Clauss
- Theo Hernandez
- Ibrahima Konate
- Jules Kounde
- Ferland Mendy
- Benjamin Pavard
- William Saliba
- Dayot Upamecano
Orta Saha
- E. Camavinga
- Youssouf Fofana
- A. Griezmann
- N’Golo Kante
- Adrien Rabiot
- A. Tchouameni
- W. Zaire-Emery
Forvet
- Kylian Mbappe
- Kolo Muani
- Ousmane Dembele
- Marcus Thuram
- Bradley Barcola
- Kingsley Coman
- Olivier Giroud
Kilit Oyuncu