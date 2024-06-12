Kadro farkı büyük

C Grubu’nda İngiltere kadro kalitesiyle rakiplerinin bir hayli önünde. D Grubu’nda Fransa da benzer şekilde diğer takımlardan farklı seviyede. Son yıllarda toparlanmaya başlayan Hollanda Fransa’ya karşı sürpriz peşinde koşacak.

EURO 2024 rehberimizde sırada C ve D Grubu var. İki grupta da geçmişte bu turnuvayı kazanmış takımlar var ve bunlardan biri İngiltere değil. Futbolun 'evi'nin uluslararası organizasyonlardaki başarısızlığını veya başka bir yorumla şansızlığını bu cümle biraz anlatıyor gibi. Son turnuvada bu 'şansızlığı' ya da başarısızlık döngüsünü kırmaya çok yaklaşan İngiltere finalde İtalya engelini aşamamıştı. Final oynamanın verdiği özgüven, EURO 2020'ye göre daha tecrübeli ve kaliteli bir kadroyla Almanya'ya gelen kırmızı-beyazlılar C Grubu'nun açık ara favorisi.

Slovenya, Danimarka ve Sırbistan oldukça sağlam rekabet edebilecek oyuncuları kadrolarında bulundursa da kâğıt üstünde bu İngiltere'yi liderlik koltuğundan edebilecek seviyede değiller. EURO 2020'de yarı final oynayan Danimarka yine sürpriz peşinde koşacak takım olacak. Her büyük turnuva öncesi kadrolarına bakan futbolseverlere, "Aslında hiç fena değiller" dedirten ancak sonunda somut bir başarı elde edemeyen Sırbistan da Danimarka'nın önünde yer almaya çalışacak. Slovenya ise grubun zayıf halkası konumunda.

AVUSTURYA SÜRPRİZİ

D Grubu'na gelirsek Fransa'nın nasıl bir güce sahip olduğu malum. EURO 2016'da final 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluk, 2022 Dünya Kupası'nda final... Horozlar her büyük turnuvaya doğal favori olarak gelen takımlar arasında ve bu gerçek uzun bir süre değişmeyecek gibi. D Grubu'nda da bu favori kimliğini koruyacaklar. Üst üste yaşadığı hayal kırıklıkları ve dibe vuruşun ardından toparlanma emareleri gösteren Hollanda ise sürpriz peşinde koşacak. Hazırlık maçında bize 6 gol atan Ralf Rangnick'in Avusturyası oldukça formda bir şekilde turuvaya geliyor ve en ufak bir hatayı cezalandırabilecek seviyedeler. Kadrosu git gide daha vasat hale gelen Polonya'nın ise bu üçlüye kafa tutabilmesi bir hayli zor.

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C GRUBU

• SLOVENYA

Şampiyonluk: -

Katılım: 2

Kaleci

- Jan Oblak

- Vid Belec

- Igor Vekic

Defans

- Jure Balkovec

- Jaka Bijol

- Miha Blazic

- David Brekalo

- Vanja Drkusic

- Erik Janza

- Zan Karnicnik

- Petar Stojanovic

Orta Saha

- T. Elsnik

- A. Cerin

- J. Stankovic

- Tomi Horvat

- Josip Ilicic

- Jasmin Kurtic

- Sandi Lovric

- Benjamin Verbic

- Adrian Zeljkovic

- Nino Zugelj

Forvet

- Zan Celar

- Jan Mlakar

- Benjamin Sesko

- Andraz Sporar

- Zan Vipotnik

Kilit Oyuncu

Benjamin Sesko: Avrupa futbolunun 21 yaşındaki yıldızı Sesko, Slovenya’nın hücumdaki en önemli gol ayağı olacak.

• DANİMARKA

Şampiyonluk: 1 (1992)

Katılım: 10

Kaleci

- K. Schmeichel

- F. Ronnow

- M. Hermansen

Defans

- Christensen

- Simon Kjaer

- J. Andersen Vestergaard

- A. Bah

- J. Maehle

- R.Kristensen

- V. Kristiansen

Orta Saha

- Christian Eriksen

- Thomas Delaney

- M. Hjulmand Hojbjerg

- C. Norgaard

- M. Jensen Damsgaard

Forvet

- Larsen Olsen

- Anders Dreyer

- K. Dolberg

- R. Hojlund

- J. Wind

- Y. Poulsen

Kilit Oyuncu

Rasmus Hojlund: United’ın kaotik ortamına rağmen iyi sezon geçiren genç yıldız için EURO 2024 daha fazla parlamak için bir fırsat.

• SIRBİSTAN

Şampiyonluk: -

Katılım: 1

Kaleci

- V. Savic

- P. Rajkovic

- Dorde Petrovic

Defans

- Strahinja Pavlovic

- Nikola Milenkovic

- Srdan Babic

- Milos Veljkovic

- Uros Spajic

- Nemanja Stojic

Orta Saha

- Sasa Lukic

- Nemanja Gudelj

- N. Maksimovic

- Ivan Ilic

- Srdan Mijailovic

- Milenkovic-Savic

- Dusan Tadic

- Lazar Samardzic

- V. Birmancevic

- Filip Kostic

- Andrija Zivkovic

- Filip Mladenovic

- Mijat Gacinovic

Forvet

- A. Mitrovic

- Dusan Vlahovic

- Luka Jovic

- Petar Ratkov

- Mihailo Ivanovic

Kilit Oyuncu

A. Mitrovic: Tecrübeli golcü formunun zirvesinde. Almanya’da da Sırbistan’ın en önemli gol ayağı olacak.

• İNGİLTERE

Şampiyonluk: -

Katılım: 11

Kaleci

- Jordan Pickford

- Aaron Ramsdale

- Dean Henderson

Defans

- Marc Guehi

- Kieran Trippier

- Lewis Dunk

- Ezri Konsa

- Kyle Walker

- Joe Gomez

- John Stones

Orta Saha

- Conor Gallagher

- Trent Alexander-Arnold

- Declan Rice

- Kobbie Mainoo

- Adam Wharton

Forvet

- Harry Kane

- Bukayo Saka

- Anthony Gordon

- Ollie Watkins

- Phil Foden

- Jude Bellingham

- Cole Palmer

- Ivan Toney

- Eberechi Eze

- Jarrod Bowen

Kilit Oyuncu

Harry Kane: Kadroda birçok yıldız var ancak tecrübeli golcünün yeri başka. Hem liderliği hem oyunuyla İngiltere’nin en önemli oyuncusu.

∗∗∗

D GRUBU

• POLONYA

Şampiyonluk: -

Katılım: 5

Kaleci

- W. Szczesny

- Marcin Bulka

- L. Skorupski

Defans

- Jan Bednarek

- B. Bereszyński,

- P. Dawidowicz

- Jakub Kiwior

- T. Puchacz

- Bartosz Salamon

- S. Walukiewicz

Orta Saha

- P. Frankowski

- Kamil Grosicki

- Jakub Moder

- J. Piotrowski

- T. Romanczuk

- Bartosz Slisz

- D. Szymański

- S. Szymański

- Michal Skoras

- Kacper Urbanski

- Nicola Zalewski

- Piotr Zieliński

Forvet

- Adam Buksa

- Robert Lewandowski

- Krzysztof Piatek

- Karol Swiderski

Kilit Oyuncu

Robert Lewandowski: Yaşı ilerlese de hâlâ takımının en büyük hücum gücü. Polonya gruptan çıkacaksa muhtemelen onun sayesinde olacak.

• HOLLANDA

Şampiyonluk: 1 (1988)

Katılım: 11

Kaleci

- Bart Verbruggen

- Mark Flekken

- Justin Bijlow

Defans

- Virgil van Dijk

- Stefan de Vrij

- Van de Ven

- Daley Blind

- De Ligt

- Nathan Ake

- Denzel Dumfries

- L. Geertruida

- J. Frimpong

Orta Saha

- T. Koopmeiners

- R. Gravenberch

- Frenkie de Jong

- T. Reijnders

- Xavi Simons

- Joey Veerman

- Jerdy Schouten

- Gini Wijnaldum

Forvet

- Steven Bergwijn

- Memphis Depay

- Brian Brobbey

- Wout Weghorst

- Donyell Malen

- Cody Gakpo

Kilit Oyuncu

Xavi Simons: Bu sezon Bundesliga’da harikalar yaratan ve devleri peşine takan genç yıldız Hollanda’nın en önemli hücüm ayağı olmaya aday.

• AVUSTURYA

Şampiyonluk: -

Katılım: 4

Kaleci

- Niklas Hedl

- Heinz Lindner

- Patrick Pentz

Defans

- Flavius Daniliuc

- Kevin Danso

- Philipp Lienhart

- Phillipp Mwene

- Stefan Posch

- Leopold Querfeld

- Gernot Trauner

- Maximilian Wober

Orta Saha

- C. Baumgartner

- F. Grillitsch

- Marco Grull

- Florian Kainz

- Konrad Laimer

- Alexander Prass

- Marcel Sabitzer

- Romano Schmid

- Matthias Seidl

- Nicolas Seiwald

- Patrick Wimmer

Forvet

- Marko Arnautovic

- M. Entrup

- M. Gregoritsch

- A. Weimann

Kilit Oyuncu

Marcel Sabitzer: Borussia Dortmund’da oldukça başarılı bir sezon geçiren tecrübeli orta saha EURO’da da takımının liderliğini üstlenecek.

• FRANSA

Şampiyonluk: 2 (1984, 2000)

Katılım: 11

Kaleci

- Alphonse Areola

- Mike Maignan

- Brice Samba

Defans

- Jonathan Clauss

- Theo Hernandez

- Ibrahima Konate

- Jules Kounde

- Ferland Mendy

- Benjamin Pavard

- William Saliba

- Dayot Upamecano

Orta Saha

- E. Camavinga

- Youssouf Fofana

- A. Griezmann

- N’Golo Kante

- Adrien Rabiot

- A. Tchouameni

- W. Zaire-Emery

Forvet

- Kylian Mbappe

- Kolo Muani

- Ousmane Dembele

- Marcus Thuram

- Bradley Barcola

- Kingsley Coman

- Olivier Giroud

Kilit Oyuncu