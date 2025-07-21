Kafkasya’da yeni aktörler

Ulviyya ASADZADE

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 10 Haziran’da olası bir barış anlaşmasını konuşmak için Abu Dhabi’de bir araya geldi. Rusya da dâhil herhangi bir arabulucunun varlığı olmadan gerçekleşen görüşmede herhangi bir somut ilerleme kaydedilmedi ancak iki taraf da ikili müzakerelere ve güven artırıcı önlemlere devam edeceklerini vurgulayan ortak bir açıklama yayımladı.

Oysa sadece 5 sene önce durum çok daha farklıydı. 2020’de Dağlık Karabağ üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle çıkan 44 günlük savaş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkese arabuluculuk etmesiyle son bulmuş ve Moskova’nın bölgedeki gücü pekişmişti. Ancak söz konusu ateşkes, Azeri analist Rauf Mirgadirov’a göre tarihsel bir değişime katkıda bulundu. Mirgadirov durumu “Otuz yılı aşkın süredir Karabağ için savaşan iki ülke artık birbirine daha yakın ve Rusya’dan uzaklaşıyor. İki ülke de Rusya’nın etkisinden kurtulmak istiyor ve Ukrayna’daki savaş bunun için bir olanak sağladı” ifadeleriyle açıkladı.

Ermeni analist Ruben Mehrabian, Mirgadirov’un fikirlerini destekleyerek “Rusya, Ermenistan’ı sonsuz bir çatışmada tutmak ardından da ülkeyi kurtarmak adına bir rol üstlenip bölgedeki kalıcı varlığını meşrulaştırmayı amaçlıyor. Ermenistan ise bu çatışmaları ortadan kaldırmak ve ülkedeki Rus varlığına son vermek istiyor. Rusya bundan hoşnut değil” dedi.

YÜKSELEN GERİLİM

Bazı yorumcular Erivan ve Moskova arasındaki bağların bozulma sürecinin 2016’daki kısa süreli Karabağ çatışması ile başladığını öne sürüyor.

Rusya arabuluculuğunda gerçekleşmiş bir ateşkes ve Azerbaycan için toprak kazancı ile son bulan çatışma, Moskova’nın sınırlı desteği nedeniyle Ermenistan’ın öfkesini körükledi.

Erivan’daki Bölgesel Çalışmalar Merkezi’nin kurucu direktörü Richard Giragosian’a göre bu durum Ermenistan’ın Rusya’ya olan güvenini yitirmeye ve Moskova’ya olan bağlılığının aşınmaya başlamasına işaret ediyor. Giragosian, Rusya’nın tutumunun ve politikasının 2016 savaşından itibaren Azerbaycan’dan yana kaymaya başladığını belirtti.

Ermenistan ve Rusya arasındaki ilişkiler 2020’deki çatışmadan sonra daha da kötü bir hal aldı. Bu çatışmada Bakü, Dağlık Karabağ üzerinde kontrolü yeniden kazandı ve Rusya, Erivan’a destek vermekte tekrardan başarısız oldu.

Son gelişmeler ise iki ülke arasındaki bağların ne denli gerildiğini gözler önüne serdi.

17 Haziran’da, Rus-Ermeni milyarder Samvel Karapetyan, yasadışı yollardan iktidarı ele geçirmeye teşvik ettiği suçlamasıyla tutuklandı. Giragosian, bu tutuklama kararını Ermenistan hükümetinin gelecek yılki parlamento seçimlerinde olası bir Rus müdahalesini önlemek adına bir hamle olarak değerlendirdi. “Ancak aynı zamanda bu gelişme, Rusya’nın Ermenistan’a yönelik çıkarlarına ve etkisine karşı bir duruştu” diyen Giragosian, “Karapetyan Moskova’nın bir ürünü olarak görülüyor ve geniş çevrelerce Putin yanlısı olarak biliniyor” diye ekledi.

Bu gelişmeden yalnızca birkaç gün sonra, 25 Haziran’da, Ermeni yetkililer Ermeni Apostolik Kilisesi’nin önde gelen din adamlarından Başpiskopos Bagrat Galstanyan’ı hükümeti devirmeye yönelik bir komplo planladığı suçlamasıyla tutukladı. Rusya bu tutuklamaya sert tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kiliseye yönelik “haksız” diye nitelendirdiği saldırıların sona ermesini talep ederek kiliseyi “Ermeni toplumunun temel direklerinden biri” olarak tanımladı.

Buna karşılık Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Moskova’yı ülkenin içişlerine karışmakla suçladı.

BAKÜ DE UZAKLAŞIYOR

Değişimler yalnızca Ermenistan ile sınırlı değil. Bakü ve Moskova arasında ilişkiler de bu yaz ciddi bir şekilde geriledi. Haziran ayının sonlarında, Aliyev üst düzey görüşmeleri askıya aldı, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksei Overçuk’un ülkeye girişini engelledi ve Bakü’deki Rus kültürel etkinliklerini iptal etti.

Bu adımlar, Rusya’nın Yekaterinburg kentinde polis baskını sırasında iki etnik Azeri vatandaşın işkence gördükleri iddiaları ardından da hayatlarını kaybetmesinin ardından atıldı.

ZENGEZUR İKİLEMİ

5 yıl önce Rusya’nın bölgedeki etkisini sürdürmek adına planları daha farklıydı. Bunu askeri bir varlık ile gerçekleştirmeyi düşünüyordu.

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında 2020’de imzalanan ateşkes anlaşması, ekonomik yolların ve ulaşım yollarının yeniden açılmasını kapsıyordu. Aynı zamanda, Ermenistan’ın Azerbaycan ve Nahçıvan eksklavı arasındaki ulaşımı sağlayan Zengezur Koridoru’ndan güvenli geçiş sağlayacağı, koridorun denetiminin de Rusya’nın Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) temin edileceği konuşulmuştu.

Carnegie Vakfı’ndan Rus analist Kirill Krivosheev, 2023 yılında bir konuşmada “Belki de Zengezur Koridoru, Rusya’nın bölgede varlığını sürdürebilmesi için geriye kalan tek gerçekçi seçenektir” dedi.

Öte yandan Ermenistan ise koridoru egemenliğine bir tehdit olarak görüyor. Müzakereler devam ederken koridorun denetiminin Rusya’ya bırakılacağı konusu hala kesinleşmiş değil.

Mart ayında Paşinyan, bir barış anlaşması imzalandıktan sonra Ermenistan-Azerbaycan sınırında hiçbir yabancı gücün konuşlandırılamayacağını açıkladı. RFE/RL muhabiri Vadim Dubnov’a göre bu fikir Azerbaycan için de cazibesini kaybetti.

“FSB güçlerinin konuşlandırılması Karabağ çatışması çözülmeden önce Azerbaycan için mantıklı olabilirdi” diyen Dubnov, “Ama artık doğrudan Ermenistan’la yürütülen ve Rusya’nın dâhil olmadığı müzakereler süreci Bakü için daha avantajlı” şeklinde konuştu.

Zengezur Koridoru üzerindeki denetim aynı zamanda daha geniş bir jeopolitik tabloya bağlanıyor: Çin’i Avrupa’ya bağlayan ve Rusya üzerinden geçen Orta Koridor güzergâhı.

“Zengezur, Orta Koridor’un bir parçası. Rusya sadece Zengezur’u kontrol etmek istemiyor, aynı zamanda Güney Kafkasya’daki tüm kara ve hava yolları üzerinde bir egemenlik kurmak istiyor” şeklinde konuşan Mirgadirov “Ancak bu noktada bölgesel güvenliği sağlama konusunda Türkiye’nin daha güçlü bir konumda olduğunu düşünüyorum” dedi.

Uzmanlar, Rusya’nın bölgedeki etkisinin azaldığı konusunda hemfikir olsa da köklü ekonomik ve tarihi bağların tek gecede kopamayacağına dikkat çekiyorlar. Buna rağmen Krivosheev, Rusya’nın 2022’deki Ukrayna işgali ile beraber ekonomik bağların değişmeye başladığını belirtti ve şunları söyledi:

YENİ BÖLGESEL AKTÖRLER

“Türkiye, Rusya için önemli bir ithalat ortağı haline geldi. Pek çok mal, Türkiye ve Azerbaycan üzerinden taşınıyor. İstanbul Boğazı hayati öneme sahip ve Azerbaycan artık Rus gazı için kilit bir merkez konumunda. Petrol ve gazı Azerbaycan’a satıyoruz, o da bunları Avrupa’ya satıyor. Bu tamamen yasal ve yaptırımları ihlal etmiyor.”

Jamestown Vakfı kıdemli araştırmacısı Paul Goble ise Azerbaycan’ın artan stratejik önemine dikkat çekerek “Aliyev, nihayet Moskova’nın Azerbaycan’a en az Azerbaycan’ın Moskova’ya ihtiyaç duyduğu kadar ihtiyaç duyduğunu fark etti.” dedi. “Bir tarafın size, sizin ona ihtiyaç duyduğunuzdan daha fazla ihtiyaç duyduğunu fark ettiğinizde hesaplarınızı ona göre yapmaya başlarsınız.” şeklinde ekledi.

Erivan bir yandan İstanbul ile bağlarını tekrardan inşa ederken öte yandan Moskova ile arasına mesafe koyuyor. 1990’larda Türkiye’nin Azerbaycan’ı destekleyerek Ermenistan ile sınırlarını kapattığı Dağlık Karabağ çatışması ve tarihsel anlaşmazlıklar nedeniyle uzun süredir gergin olan Türkiye-Ermenistan ilişkileri, temkinli de olsa bir iyileşme sürecine girmiş durumda.

Haziran ayında Paşinyan Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Bu görüşme, iki ülke arasında ikili müzakereleri amaçlayan ilk siyasi çalışma ziyareti oldu.

“Ermenistan ekonomisi büyük ölçüde Rusya’ya bağımlı, çünkü dış pazarlarla olan iletişimimizin büyük kısmı Gürcistan üzerinden Rusya’ya uzanıyor” diyen Ermeni analist Mehrabian, şöyle devam etti “İran sınırımız açık olsa da kapasitesi sınırlı. Türkiye sınırlarının açılması, Ermenistan’a Avrupa pazarına doğrudan erişim imkânı sağlayacaktır.”

Ancak Ermenistan tüm umutlarını Türkiye’ye bağlamış değil. Mehrabian, Erivan’ın ABD ve Avrupa Birliği ile de ilişkilerini güçlendirdiğini vurguladı ve “AB ve ABD ile işbirliğimizi derinleştirmek için çalışıyoruz. ABD ile zaten stratejik ortaklık belgesi imzaladık. Her ne kadar uzak bir yol olsa da AB ile de olası bir üyelik için uyumlu olacak yasalar getirdik” diye belirtti.

Kaynak: eurasiareview.com

Çeviren: Nilay TÜRKMEN