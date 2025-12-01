Kainatın en iyi sağlık hizmeti

OECD ülkelerinde doğumda beklenen yaşam süresi ortalama 81.1 yıl, bizde 77.3 yıl.

OECD ülkelerinde 0-1 yaş arası bebek ölüm hızı bin canlı doğumda 3.6, bizde 9.8

OECD ülkelerinde beş yaş altı ölüm hızı bin canlı doğumda ortalama 4.3, bizde 14.

OECD ülkelerinde anne ölüm oranı 100 bin canlı doğumda ortalama 10.8, bizde 13.5

OECD ülkelerinde önlenebilir ölüm oranı ortalama yüz binde 145, bizde yüz binde 168.

OECD ülkelerinde tedavi edilebilir ölüm oranı ortalama yüz binde 77, bizde yüz binde 119.

OECD ülkelerinde 15 yaş üzeri sigara içen nüfus oranı yüzde 14.8, bizde yüzde 28.3.

OECD ülkelerinde 18 yaş üzeri nüfusta yeterli fiziksel aktivitede bulunamayan nüfus oranı yüzde otuz, bizde yüzde 44.

∗∗∗

OECD ülkelerinde obezite oranı ortalama yüzde 19, bizde yüzde 20.

OECD ülkelerinde havada ince partikül madde PM2.5 oranı ortalama metrekarede 11 mikrogram, bizde metrekarede 22 mikrogram.

OECD ülkelerinde sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 64, bizde yüzde 41.

OECD ülkelerinde 50-69 yaş arası kadınlarda mamografiyle kanser tarama oranı yüzde 55, bizde yüzde 37.

OECD ülkelerinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıladan sağlığa ayrılan pay ortalama yüzde 9.3, bizde yüzde 4.7.

OECD ülkelerinde yıllık kişi başı sağlık harcaması ortalama 5.967 dolar, bizde 2.309 dolar.

HHH

OECD ülkelerinde bin kişi başına düşen hekim sayısı ortalama 3.9, bizde 2.4.

OECD ülkelerinde yüz bin kişi başına düşen diş hekimi sayısı ortalama 78, bizde 54.

OECD ülkelerinde yüz bin kişi başına düşen eczacı sayısı ortalama 86, bizde 48.

OECD ülkelerinde bin kişi başına düşen hemşire sayısı ortalama 9.2, bizde 2.9.

OECD ülkelerinde bin kişi başına düşen hastane yatağı sayısı ortalama 4.2, bizde 3.1.

OECD ülkelerinde bir milyon kişi başına düşen BT, MR, PET cihazı sayısı ortalama 51, bizde 30.

∗∗∗

İstanbul İl Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Emre Güner A Haber’de konuşmuş. “İstanbul sağlıkta dünyanın başkenti” demiş.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda konuşmuş. “Sağlık alanında büyük bir devrime imza attığımız tartışmasız bir gerçektir. Bugün 1 milyon 470 bini aşan sağlık personeliyle 86 milyon vatandaşa birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyoruz. Öyle ki güçlü sağlık altyapımız sayesinde artık pek çok branşta sadece bölgemizdeki ülkelerin vatandaşlarına değil, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere küresel ölçekte sağlık hizmeti verebilen bir ülke konumuna ulaştık.” demiş.

Sağlık Bakanı Dr. Kemal Memişoğlu AKP Mersin İl Başkanlığı Danışma Meclisi toplantısında konuşmuş. “Dünyanın en iyi sağlık hizmeti bizde.” demiş.

∗∗∗

El yükseltiyorum.

Dünya yetmez.

Bilumum gezegen, yıldız, galaksi, gaz, toz, nebula, karadelik, uzay, zaman, mekan; hasılı kainatın en iyi sağlık hizmeti bizde!

Uzaylılar bizi boşuna kıskanmıyor.