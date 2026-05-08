Kampüste ağacın gölgesi bile satılık

Fevzi Efe SEKİTMEZ

Ege Üniversitesi kampüsündeki kamusal ve yeşil alanların hızla kafelere devredilmesi, yükselen maliyetlerle birleşerek öğrencileri sosyal izolasyona ve "zorunlu tüketime" sürüklüyor. 2019 yılında bir KYK kredisiyle 400 bardak kahve alınabilirken, 2026 yılında bu oran 26 bardağa gerileyerek alım gücünde 15 katlık bir erimeye yol açtı. Ücretsiz vakit geçirilebilecek alanların daralması ve fahiş fiyatlar karşısında sosyalleşme hakkından feragat etmek zorunda kalan öğrenciler; kampüslerin birer eğitim yuvası olmaktan çıkıp, öğrenciyi "özne" değil "tüketim nesnesi" olarak gören ticarethanelere dönüştüğünü vurguluyor. 2019 yılında 400 TL’lik KYK kredisiyle 1 TL’den 400 bardak kahve içebilen öğrenciler, bugün 4 bin TL’ye yükselen krediyle 150 TL’den yalnızca 26 bardak kahve alabiliyor. Öğrenciye devlet tarafından verilen maddi destekteki enflasyon, alım gücündeki 15 katlık devasa erimeyi açıklayan çarpıcı durumu gözler önüne serdi.

Ege Üniversitesi Öğrencisi Gazetecilik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Kazım Bozkurt, “Benim mezun olduğum dönemde en azından oturup nefes alabileceğimiz yerler vardı. Banklarımız vardı, banklarda otururduk. O zaman da kafeye gidip oturuyorduk ama örneğin bir kahve 1 liraydı. Ben 2019 mezunuyum. Zamanında fiyatlar makuldü. Gidip bir kafeye oturabiliyorduk. Dediğim gibi kahve ucuzdu; 1 liraya oturabiliyordun. Ya da 2,5 liraya bir dilim pizza ve yanına meyveli maden suyu alıp 3,5 - 4 liraya ihtiyacımızı karşılayabiliyorduk. Olayı sadece sosyalleşme açısından ele aldığımızda, şu an hiçbir faaliyetin gerçekleştirilemeyeceği bir noktaya gelindiğini görüyorum. Kendimden örnek vereyim; ben KYK kredisi alıyordum. Aldığım krediyle gayet normal bir şekilde geçinebiliyordum. Kredim 400 lira civarındaydı ve kahve 1 liraydı. Yani krediyle ayı çıkarabiliyorduk. Şimdiki sürece baktığımızda KYK kredisi 3 bin – 4 bin lira civarında ama bir yerde oturmak istediğinizde doğrudan 150 lira vermeniz gerekiyor. Bu neredeyse ‘haraç’ diyebileceğim bir duruma gelmiş. Ben şu an yüksek lisans öğrencisiyim ve aynı zamanda çalışıyorum. Hem çalışıp hem okumama rağmen bir kahveye 150 lira vermek içimden gelmiyor. Kahvemi evden getiriyorum ya da kütüphaneye gidip dersimi çalışıyorum. Bireysel olarak bir eylem sürdürüyorum, öğrenciler bireyselleşmeye itiliyor” ifadelerini kullandı.

‘ARKADAŞLARLA OTURMANIN BEDELİ BİN 500 TL’

Ege Üniversitesi’nin kulüp kültürünün ve itiraz kültürünün yok olduğunu belirten Bozkurt, “Eskiden rock topluluğu da oradaydı, farklı siyasi görüşten gruplar da satranç kulübü de... Satranca ilgi duyanlar oraya giderdi. Şu an kulüpler ne yapıyor, açıkçası göremiyorum. Ben hâlâ bu okulda öğrenciyim ama faaliyetlerini fark edemiyorum. Rock topluluğu ya da satranç topluluğu şu an nerede toplanıp ne konuşuyor? Eskiden 10 kişi bir kafeye gidip bir konu üzerine tartışabiliyorduk. Şimdi 10 kişinin sadece o sohbeti döndürebilmesi için bir masaya oturmasının maliyeti 1.500 lira. İnsanlar ayakta tartışmak istese bile bu, bir ortam oluşmadığı için havada asılı kalıyor. Hatırlıyorum; yemekhanede yemek 2 liraydı, 25 kuruş zam geldi diye öğrenciler ayağa kalkmıştı ve o zam geri alınmıştı. Şu an yemek 100-150 lira olsa aynı tepkinin verileceğini sanmıyorum. İnsanlar çok bireyselleşti; herkes tek başına ya da maksimum 3-4 kişilik gruplar halinde takılıyor. Kafelerde kulak misafiri olduğum kadarıyla söylüyorum; sorgulama yeteneği kaybedilmiş gibi. ‘150 lira olmuş, ne yapalım’ deyip kabulleniyorlar. Sorgulama ve karşı çıkma refleksi zayıflamış durumda” dedi.

Ege Üniversitesi Gazetecilik öğrencisi Aydasu Bekçi, “Öğrenciler için, özellikle bahar aylarında kampüste sosyalleşmenin en uygun yolu çimler ve yeşil alanlarda vakit geçirmektir. Ancak bu alanların kafelerle dolması inanılmaz bir yoğunluk yaratırken; bazı bölgelerde kafeler, ağaçların gölgelerini bile işgal ediyor. Örneğin, Edebiyat Fakültesi’nin önündeki çimler genelde çok kalabalık ve sıcak olurken hemen karşı tarafta yer alan kafe hem çok büyük bir alanı kaplıyor hem de oradaki ağaçların gölgesinden faydalanmamızı kısıtlıyor. Kısacası ağacın gölgesini bile satıyorlar. Bir kafeye oturduğunuzda içeceğiniz bir kahve 150 TL bandındayken, kampüsteki bazı kafelerde bir bardak çay bile 70 TL olmuş durumda. Yemek yemek isteseniz, makarnanın fiyatı dahi en az 180 TL civarında. Devletin verdiği 4 bin liralık kredi; kampüste içilen birkaç kahve ve yemek masrafıyla, daha ay sonu gelmeden tükeniyor. Kampüste her ne kadar açık alanda vakit geçirmeye çalışsanız da bir noktadan sonra bir kafeye uğramaya mecbur kalıyorsunuz; çünkü soğuk ve kötü havalarda kafeler dışında sığınılabilecek başka bir alan bırakılmadı. Bir kafeye oturduğunuzda ise günde en az 500 lira harcamadan kalkmanız imkânsız. Ücretsiz yapabileceğimiz aktiviteler gerçekten çok kısıtlı. Bisiklet sürmek ve yürüyüş yapmak dışında, sadece dışarıda otursak dahi bir şeyler içmek için para harcamak zorunda kalıyoruz. Kafelerin her yeri işgal ettiği bir ortamda, ücretsiz sosyalleşmeden bahsetmek artık pek mümkün görünmüyor” açıklamalarında bulundu.

Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğrencisi Demet ise şunları söyledi: “Biz öğrencilerin bir kahveye değil, bir öğüne verecek 200 lirasının olmadığı mevcut ekonomik koşullarda, kampüsler sosyalleşme alanları olmaktan çok, üniversitenin gelir kapısına dönüşmüş durumda. Yalnızca belirli bir kesimin kendi ekonomik şartlarıyla gidebildiği tüketim alanları, herkesin eşitçe ve bir arada bulunabildiği kamusal alanlara tercih ediliyor. Günümüzde birer ticarethane mantığıyla işletilen üniversiteler, beşerî sistemler ve hızlı tüketim etrafında daralıyor. Bilişsel-psikolojik gelişimi destekleyen yeşil alanlardan kasten uzaklaştırılan öğrencilerin, kurumların gözünde satın aldığı haklarla kendini var edebilen tüketim nesnelerinden ibaret olmadığını, aksine kampüslerin öznesi olarak bir ağacın gölgesinde özgürce kolektif yaşamın parçası olabilme hakkına sahip olduğunu düşünüyorum.”

Demet son olarak şu ifadeleri kullandı: “Yemekhane ücretleri artık eskisinden çok daha pahalı, porsiyonlar çok daha küçük ve yeterince besleyici değil. Okulun ilk senesi diğer arkadaşlarım kampüsteki kafelere giderken onlara eşlik ediyordum ancak, bu küçük ama sık harcamaların ay sonunda bütçemi daralttığını ve hatta artık yetmediğini fark ettim. Her zaman bir şeyler satın alamayacağım için artık neredeyse bilinçli bir şekilde arkadaşlarımdan uzaklaşmak zorunda kalıyorum.”