Kamu emekçileri ne alacak?

Kamu emekçilerinin toplu sözleşme sürecinde bir uzlaşma sağlanamayınca konunun hakem heyetine taşınması gündemde. İlk bakışta bu ifade, kamu kesiminde işleyen sağlıklı bir toplu pazarlık süreci varmış gibi bir izlenim yaratıyor. Sanki masada gerçekten emekçilerin haklarını savunan bağımsız sendikalar oturuyor, karşılarında da kamu adına dürüst ve iyi niyetli biçimde pazarlık yapan bir hükümet temsilcisi bulunuyormuş gibi görünüyor. Üstelik işin “hakem heyetine” havale edilmesi de, kararın objektif, tarafsız ve adil bir mekanizma tarafından alınacağı algısını güçlendiriyor.

Oysa gerçekte durum böyle değil. Türkiye’de kamu emekçilerinin toplu sözleşme süreci, adından başka hiçbir açıdan “toplu sözleşmeye” benzemiyor. Masaya oturan sendikaların büyük bölümü iktidarın doğrudan gölgesi altında hareket ediyor. En çok üyeye sahip konfederasyonların, işçi haklarını savunmaktan çok hükümet politikalarına meşruiyet üretme rolünü üstlendiği biliniyor. Kamu tarafı da, pazarlık yapmak üzere değil, dayattığı çerçevenin altına bir imza alabilmek için masaya geliyor. Dolayısıyla, ortada gerçek anlamda bir müzakere, eşitler arasında yürütülen bir pazarlık ya da kazanımlar üzerinden ilerleyen bir süreç yok.

“Hakem heyeti” ise adı üzerinde hakemlik yapan, tarafsız ve bağımsız bir merci değil; yapısı, atama biçimi ve işleyişi itibarıyla hükümetin çizdiği sınırların dışına çıkmayan bir organdan ibaret. Bu heyetin geçmiş kararlarına bakıldığında, emekçilerin taleplerini değil, siyasi iktidarın tercihlerini onaylayan bir yaklaşım açıkça görülüyor. Bu yüzden kamu emekçileri için hakem heyetine gitmek, aslında haklarının korunacağı anlamına gelmiyor; aksine, iktidarın iradesinin bir kez daha “bağımsız” bir karar süsü verilerek uygulanması anlamına geliyor.

Ne önerildi?

İlk teklif 2026 yılının birinci altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için ise yüzde 6. Bileşik olarak baktığımızda yüzde 16,6 ediyor. Peki, bu oran nereden çıktı? Nasıl buldular? Bu soruların yanıtını geçen hafta Merkez Bankasının açıkladığı 3. Enflasyon Raporunda bulduk. Merkez Bankası (MB) 2026 yılı için enflasyon tahmin aralığının orta noktasını yüzde 16 olarak açıkladı. Teklif edilen ücret artışına ne kadar benziyor değil mi?

Siz bakmayın MB’nin “Biz ücretler konusunda bir şey demiyoruz” söylemine. Bal gibi de söylüyorlar. Bir türlü tutturamadıkları enflasyon oranlarının kamu emekçilerinin ücret tespitinde esas alındığını net biçimde görüyoruz.

Tabii ilk teklif memnun etmeyince ikinci ile geldiler: yüze 11 artı yüzde 7; kümülatif yüzde 18,77. Bunu görünce diyebilirsiniz ki MB’nin tahmininin üstüne çıkmışlar. Hayır, tam olarak öyle değil; 2026 yılı için orta noktası yüzde 16 dedikleri enflasyon tahminlerinin üst noktası yüzde 20. Bu da bize gösteriyor ki her hal ve durumda iktidar gelecek yıl için beklediği enflasyonun dışında bir şey önermeyecek.

TÜFE verisi ücretli çalışanların gerçek enflasyonunu tam olarak ölçmüyor. Gelirinin büyük kısmı kira ve gıdaya gidiyor. Bunlardaki artış oranı da manşet TÜFE verisinin üstünde. Dolayısıyla artış önerirken referans aldıkları veri gerçek ile örtüşmediği için ücretlerin sefalet seviyesinde kalmasına yol açıyor.

Sonuçta tarafların sahnedeki rollerini iyi oynadıkları bir tiyatro izliyoruz. Masada sendikalar varmış gibi görünüyor, hükümet karşısında sanki eşit bir müzakere yürütülüyormuş gibi bir görüntü veriliyor, hakem heyeti de sanki objektifmiş gibi son sözü söylüyor. Ama perde arkasında gerçeklik bambaşka: kamu emekçilerinin haklarını geliştirmeye dönük bir irade değil, siyasal iktidarın kontrolü ve yönlendirmesi belirleyici oluyor.