Kamuda Ali Cengiz oyunları!

Milyonlarca kamu işçisi ve kamu görevlisini kapsayan toplu pazarlıklar kritik aşamada. Kamudaki toplu pazarlık süreci yalnızca ekonomik taleplerin pazarlığı değil; aynı zamanda kamu yönetimi anlayışı, hukukun üstünlüğü ve demokratik temsil açısından da oldukça kritik.

Bir yanda, oyalama taktikleri, muğlak tekliflerle sürüncemede bırakılan 600 bine yakın kamu işçisinin Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) var. Diğer yanda ise adil olmayan biçimde yalnızca bir konfederasyona (Memur-Sen’e) verilen temsil yetkisiyle iradesi yok sayılan milyonlarca kamu görevlisinin (memurun) 8. dönem toplu sözleşme süreci başlıyor. Kamu işçilerinin ve görevlilerinin hak arayışı, hukuksuzluk, keyfilik, adaletsizlik ve şeffaflıktan uzak uygulamalarla sistematik olarak sekteye uğratılıyor.

Hükümetin izlediği gaddar kemer sıkma politikası bu toplu pazarlıkların çalışanlar lehine sonuçlanmasının önünde en büyük engel. Öte yandan hem işçi hem de kamu görevlilerinin toplu pazarlıkları özel sektör için örnek oluşturacak. Eylül ayında metal sektöründe büyük pazarlık başlayacak.

KÇP KRİZİ!

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü (KÇP) görüşmeleri, aylar süren oyalama ve belirsizliğin ardından hükümetin kafa karıştırıcı ve sonrasında inkâr ettiği teklifleriyle tam bir kaosa dönüştü. Bir kamu toplu pazarlığından ziyade, işçi ve sendika tarafını psikolojik olarak yıpratmaya yönelik kasıtlı bir strateji, bir Ali Cengiz oyunu söz konusu sanki.

Kriz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan’ın kamuoyuna açıkladığı sözlü teklifin ardından başladı. Bakan kameraların önünde, “İşçilerimize birinci 6 ay için yüzde 24, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için gerçekleşen enflasyon oranını teklif ediyoruz” dedi. Bu açıklama sendikalarda erken “olumlu” bir hava yarattı. Hükümet teklifi doğal olarak Temmuz 2025’te yapılacak zammın Ocak-Haziran 2025 dönemi için açıklanmış olan yüzde 16,67’lik TÜFE artışı oranında olacağı yorumlarına yol açtı. Hatta bazı sendikalar kendi şubelerine gönderdikleri resmi yazılarda zam hesaplamalarını bu orana dayanarak yaptı.

Ancak kısa sürede bu “iyimser” hava yerini krize bıraktı. Hükümet “Biz onu kastetmedik” diyerek geri adım attı ve ikinci altı ay için yüzde 10-11 gibi çok daha düşük oranları gündeme getirdi. Bu gelişme, baştan beri dile getirilen kuşkuları doğruladı. Eğer gerçekten 2. altı ay için yüzde 16,7 verilecek idiyse, neden bu teklif açıkça ilan edilmedi? Zaten bilinen bir oran varken, neden yoruma açık “gerçekleşen enflasyon” gibi örtük bir ifade tercih edildi?

Bu muğlaklık, basit bir iletişim hatasından ziyade, baştan kurgulanmış bir “Ali Cengiz oyunu” sanki; hileli, kurnazca ve aldatıcı işler, düzenbazlık ya da karmaşık hileler…

Bu oyun, sendika tarafını oyalayarak ve bilinçli muğlak bir teklifle beklentiye sokup direncini kırmayı, gevşetmeyi ve sonunda daha düşük bir teklife razı etmeyi amaçlıyor. Önce “sözleşme bitti” algısı yaratıldı. Sendikalar net ve yazılı bir teklif almadan sürecin olumlu sonuçlandığını sandı. Bu da işçilerin 7 aydır sürdürdükleri mücadeleyi ve eylem potansiyelini ciddi ölçüde zayıflattı.

Türk-İş ve Hak-İş heyetlerinin bu kritik aşamada sunulan teklifi yazılı ve imzalı tutanakla kayıt altına almamış olmaları ve “sözleşme sonuçlandı” havasına girmeleri hükümete büyük bir manevra alanı bıraktı. Bu, ciddi bir toplu pazarlık zaafı oldu. Gafil avlandılar. Şimdi hükümet, “Zaten öyle bir teklif vermedik” diyerek meseleyi geçiştiriyor, sendikaları ve işçileri yorgunluk ve yılgınlık psikolojisiyle daha düşük bir zamma razı etmeye çalışıyor. Bu tablo, ek artışları ve sosyal haklardaki iyileştirmeleri tamamen gündemden düşürdü ve tartışmaları yalnızca yüzde 16,7 oranının verilip verilmemesi eksenine kilitledi.

Şimdi grev kararları alınıyor ancak birçok sektörde (sağlık ve savunma) grev yasağı, greve çıkması mümkün işkollarında ise grev erteleme tehlikesi var. Öte yandan kamu işçilerinin önemli bir bölümünün yeni olması ve eylem deneyimlerinin yokluğu bir başka handikap. Sendikaların eylem ve grev isteksizliği de cabası! Hükümet tüm bunları hesaba katan bir oyun planına sahip.

İŞÇİYE DEĞİL FAİZE AKAN KAYNAKLAR

Pazarlıkları bu kadar uzatan ne? Kaynak mı yok? İşçilere çok mu para ödeniyor? Kaynak var ve işçiye az kaynak ayrılıyor!

Hükümetin kamu işçisine yönelik bu oyalayıcı ve cimri yaklaşımı, bütçe kaynaklarının nasıl ve kime yönlendirildiğine bakıldığında daha net anlaşılıyor. 2025 yılının ilk 6 ayında bütçe harcamalarının yüzde 17’si -tam 1 trilyon 111 milyar TL- faiz ödemelerine gitti. Aynı dönemde, 600 bine yakın kamu işçisine toplamda ödenen ücret tutarı ise yalnızca 141,2 milyar TL’dir. Bu miktar, toplam bütçe harcamasının yalnızca yüzde 2’si.

Hükümet, kamu işçisine giydirilmiş olarak (her şey dahil) 2025 yılının ilk 6 ayında aylık ortalama 41 bin TL ödedi. Sağlık ve sosyal hizmet gibi bazı sektörlerde ise bu miktar 29-30 bin liraya düşüyor. İşçiler hâlen yüzde 27’lik vergi dilimine girmiş durumda ve alacakları zammın bir bölümü vergiye gidecek. Öte yandan toplu iş sözleşmesinin gecikmesi nedeniyle alınacak toplu iş sözleşmesi farkları da erimiş olacak.

Resmî enflasyon oranını dahi işçiye çok gören bir anlayışın, bütçenin yüzde 17’sini faize ayırması izlenen ekonomi politikasındaki öncelikleri açıkça gösteriyor. Tekrar edelim, sorun kaynak değildir. Kaynak var ve bulunması mümkün. Mesele, ekonomi politikasının tercihleri ve paylaşım sorunudur. Hükümet sermayeye faize bol kepçe faiz öderken işçilere zırnık koklatmıyor, kaynak yok diyor. Bu da başka bir Ali Cengiz oyunu!

TEMSİL ADALETSİZLİĞİ!

Kamu işçileri toplu pazarlık masasında Ali Cengiz oyunlarına maruz kalırken, kamu görevlileri de 8. dönem toplu pazarlığına ciddi sorunlarla başlıyor. Bir yanda memurların ve emeklilerinin 7. dönem toplu sözleşmesinde yaşadığı büyük kayıplar, öte yandan anti demokratik toplu pazarlık temsil sistemi.

Mevcut yasal sistem, memurların çoğunluk iradesini yansıtmıyor ve meşruiyeti ciddi biçimde tartışmalı bir temsil sistemine yol açıyor. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, toplu sözleşme yetkisi en fazla üyeye sahip konfederasyona ve hizmet kolunda en çok üyeye sahip sendikaya veriliyor. Bu durum, yıllardır en çok üyeye sahip olan Memur-Sen’i masadaki tek yetkili konumuna getirdi. Ancak 2025 istatistikleri bu yetkinin meşruiyetinin artık ciddi şekilde zayıfladığını ortaya koyuyor.

Sayılara bakalım:

Türkiye’de toplam kamu görevlisi (memur) sayısı yaklaşık 4 milyon,

Sendikalaşmasına izin verilen memur sayısı ise 3 milyon 16 bin,

Toplamda 2 milyon 319 bin memur sendikalıdır. Sendikalaşma oranı, sendikalaşabilir memurlar arasında yüzde 77, toplam memurlar içinde ise yüzde 58 civarında,

Memur-Sen’in üye sayısı 1 milyon 79 bindir. Memur-Sen, sendikalaşabilen memurların yüzde 46,5’ini, toplam memurların ise sadece yüzde 27’sini temsil ediyor.

Bu veriler ışığında, Memur-Sen artık ne toplam memurların ne de sendikalı memurların çoğunluğunu oluşturuyor. Yoğun idari ve siyasi desteğe rağmen Memur-Sen, toplam memurların yaklaşık dörtte birini temsil ediyor. Son 7 yılda Memur-Sen temsil gücünü 18 puan kaybederek sendikalı memurları temsil oranı yüzde 64,2’den yüzde 46,5’e geriledi.

Kuşkusuz Birleşik Kamu-İş hariç diğer konfederasyonlarda da temsil gücü kaybı var. Kamu-Sen’in ve KESK’in temsil gücünde önemli bir gerileme söz konusu. KESK, yeni toplu sözleşme döneminde artık üçüncü değil, dördüncü konfederasyon. Birleşik Kamu-İş ise üye ve temsil gücünü artırdı üçüncü konfederasyon oldu.

UCUBE SİSTEM

Ama burada önemli olan, tüm temsil yetkisini elinde tutan Memur-Sen’in nicel gücü ile orantısız bir nitel güce sahip olmasıdır. Memurlar ve sendikalı memurlar için çoğunluk olmaktan uzak bir yapının, tüm memurlar adına toplu sözleşmede tek yetkili olması yasaya uygun olsa da demokratik meşruiyetten yoksundur ve hukuka aykırıdır.

Öte yandan çoğunluk konfederasyonu olmayan Memur-Sen, toplu sözleşme teklifine koyduğu bir taleple (madde 8) toplu iş sözleşmesinden yararlanacak sendika üyesi olmayan veya diğer sendikalara üye olan kamu görevlilerinin kendisine bağlı sendikalara dayanışma aidatı ödemesini talep etmiştir. 1 milyon 76 bin memurdan aldıkları aidat yetmiyor, şimdi de geri kalan 3 milyon memurun aidatına göz diktiler. Bu, açık bir gasp girişimidir. Bir yandan temsil gücünü kaybettiği halde masada bütün yetkiyi elinde tutan, öte yandan bütün kamu görevlilerinden aidat istemeye yeltenen bir konfederasyon var karşımızda. Bu da bir başka “Ali Cengiz oyunu.”

Memur toplu sözleşmesinde tek yetkinin, temsil oranı ne olursa olsun en çok üyeye sahip konfederasyon ve sendikaya verilmesi, uluslararası çalışma standartları açısından da sorunludur. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sendika Özgürlüğü Komitesi kararlarına göre, bir toplu pazarlıkta hiçbir sendika mutlak çoğunluğa (yüzde 50+) sahip değilse, çoğulculuk gereği diğer sendikalara da kendi üyeleri adına pazarlık yapma hakkı tanınmalıdır. Memur-Sen’in temsil oranı yüzde 50’nin çok altına inmişken, tüm yetkinin hâlâ bu konfederasyona verilmesi ILO normlarına açıkça aykırıdır.

Bu, ucube bir sistemdir. Çünkü bir konfederasyon, rakiplerinden sadece bir üye fazla olduğunda dahi, tüm yetkiyi tek başına elinde tutabilmektedir. Örneğin Memur-Sen şu anda sendikalı memurların yüzde 46’sını değil yüzde 25’ini de temsil ediyor olsaydı da yasa gereği yine tek ve mutlak yetkili olacaktı. Bu kabul edilemez. Bu durum, çoğunluğun iradesini azınlığın kararına teslim eden adaletsiz bir sistemdir.

8. dönem toplu sözleşmesinin böylesine gayrimeşru bir zeminde başlaması kabul edilemez. Yasal olmak, meşru olmak anlamına gelmiyor!

YASADIŞI TOPLANTI TARİHİ!

Memur-Sen, çoğunluğu temsil edip etmediğine bakılmaksızın 4688 sayılı yasa hükümlerine dayanarak tek yetkili konfederasyon olarak kabul edilirken Hükümet yasayı keyfi olarak çiğneyebiliyor. Bunun somut bir örneği, 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısının tarihinde ortaya çıktı. 4688 sayılı Kanun, toplu sözleşme görüşmelerinin “ağustos ayının ilk iş günü” başlamasını emreder. 2025 yılı için bu tarih 1 Ağustos Cuma günüdür. Ancak toplantının yasa dışı bir şekilde 28 Temmuz Pazartesi günü yapılacağı duyuruldu.

Peki, kim hangi cüretle bu açık yasa hükmünü çiğneyebiliyor? Edinilen bilgilere göre bu yasa dışı toplantı tarihinin arkasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın “ertelenemeyecek bir yurt dışı programı” yer alıyor. Bu kamu yönetiminin ne denli laçkalaştığının açık bir göstergesidir. Toplantı tarihi yasa hükmüdür ve önceden bellidir. Pekâlâ, Bakan yurtdışı gezisini bunu dikkate alarak düzenleyebilirdi. Kaldı ki ilk toplantıya bakanın katılması zorunlu değil.

Yasadışı tarihte yapılan toplantı, hukuken yok hükmündedir. Bu durum, süreci daha başlamadan sakatlamakta ve hükümetin konuya yaklaşımındaki ciddiyetsizliği ortaya koymaktadır. Bakanlık, bu vahim hatadan derhâl dönmeli ve toplantı yasanın emrettiği tarihte yapılmalı.

SONUÇ

Kamuda zorlu bir dönemece girildi. İşçiler 7 aydır oyalanıyor. Kamu görevlileri ve emeklilerinin ise kayıplarını telafi edip edemeyecekleri belirsiz. Üstelik memur toplu sözleşmesinde temsil istemi adaletsiz.

Hükümet hem kamu işçilerine hem de kamu görevlilerine karşı adil, hukuki, şeffaf bir toplu pazarlık yürütmek ve haklı talepleri karşılamak yerine Ali Cengiz oyunları peşinde. Çalışanlar sadece ekonomik zorluklarla değil, aynı zamanda sendikal hakları zayıflatan ve kendilerini savunmasız bırakan, giderek otoriterleşen bir emek rejimiyle ve onun hileleriyle de mücadele etmek zorunda. Umarım çalışanlar ve sendikalar bu Ali Cengiz oyunlarına karşı uyanık olur, dik durur ve mücadele eder.