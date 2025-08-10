Kamufle: “İnsan son nefesinde tamamlanır”

Yıllardır Hip-Hop kültürünün bir taşıyıcısı olarak, hem stili hem sözleriyle kulağımıza kazınan Kamufle, yeni albümü Tamamlanmaya Çalışıyorum’u dinleyicileriyle paylaştı.

Alıştığımız tarzını, yeni yolculuklara çıkarak bize aktaran Kamufle, 23 dakika süren bu müzik yolculuğunda çokça kendi ruh halinden, kendisini umutsuzluğa sürükleyen konulardan, toplumca ortaklaşılan sorunlardan bahsediyor. Albümün prodüktör koltuğunda A-Bacchus otururken, bir parçaya da Ravend eşlik ediyor.

Son albümü Tamamlanmaya Çalışıyorum hakkında Kamufle ile konuştuk.

Albümün genelinde bahsettiğin bir umutsuzluk ve bunalım vurgusu var ancak bir o kadar yılgınlığa kapılmamak için direndiğini görüyoruz. Bu bunalma halini ve bununla mücadele yöntemlerini öğrenebilir miyiz?

İki buçuk yıldır zor bir süreçten geçiyordum, sanırım üzerine depresyon ve kaygılar depreşince bir bıkkınlık hali geldi. Aslında insanın doğasında olan durumlar bunlar, hepimiz bu tarz şeyler yaşıyoruz. Bendeki dışa vurumu ise söz yazmak, rap yapmak oluyor. Bu benim için büyük bir terapi yöntemi ve sorunlarımla bu şekilde mücadele ediyorum.

Albümde son zamanlarda ismini sıklıkla duyduğumuz A-Bacchus ile çalışıyorsun. Üzerine söz yazdığın, şarkıları seslendirdiğin altyapılar müzik üretim sürecini nasıl etkiliyor? A-Bacchus’un altyapıları albümü ne noktaya taşıdı?

A-Bacchus ile 2020 yılından bu yana birlikte çalışıyoruz, ki zaten 7 senedir tanışıyoruz. Çok yetenekli, sound’una hâkim bir beatmaker. Abi-kardeş ilişkisine sahibiz. Bu sebeplerle ruhlarımız uyuşuyor ve müziğimize yansıyor.

Şarkılarında hem beyefendi hem hergele olduğunu; bir gün neşeli, bir gün somurtkan olduğunu söylüyorsun. İçinde bitmeyen bu tezatlıkların kavgası tamamlanmanı engelleyen bir etken mi?

Hayır, tamamen İstanbullu olmak ile alakalı bir durum. Burası tezat bir şehir. Ayak uydurmak için racon bilmek gerekiyor. İnsan bu şehirde ister istemez karakterlere bürünüyor. “Beyefendi bir hergele olma” tabirini kendime yeni yeni tanımladım. Ayrıca rap müzik ve sahnelerdeki enerji biraz hergelelik gerektiriyor. Hayatımda oluşturduğum ruh halinin bir tanımlaması. İnsan son nefesini verdiğinde tamamlanır.

GEZİ KUŞAĞININ 19 MART’A SELAMI

Piyasadaki sanatçılar arasında işinin hakkını veren kişilerin azlığından, yaşam felsefesi olarak gördüğün müziği hobi ve maddi çıkarlarla yapan kişilerin ise fazlalığından yakınıyorsun. Rap müzik nereye doğru evriliyor sence?

Rap müzik ve Hip-Hop kültürü hala olduğu yerde abide bir dağ gibi duruyor. Buradaki asıl eleştiri pop sektörünün rap müziği bir araç olarak kullanarak piyasaya "rap müzik budur" diye sunması. Kimse bu tavrı yasaklayamaz tabi ki, bununla bir derdim yok. Ama zaten 30 yılı aşkındır kendimizi memlekete tam olarak ideolojik açıdan anlatamamışken üstüne bu sektör karmaşası olayı bir çıkmaza sürükledi. Gerçi artık hiç umurumda değil. Bizim komünitemiz birbirini gayet iyi biliyor.

Tamamlanmaya Çalışıyorum albümünden önce çıkardığın son parça H.S.P oldu. 19 Mart sürecinde çıkardığın bu parçayla geleceği için direnen gençlere destek gönderirken mevcut rejimi de eleştirdin. Sana H.S.P’yi yazdıran ne oldu? Ülkenin gidişatı hakkında ne düşünüyorsun?

Eminim sorumluluk sahibi olan bir rapçi olsaydın, belli bir genç kitleye hitap etseydin, sen de gençliğinde onların yaşadıklarını Gezi Parkı’nda yaşayan bir insan olarak empati yapsaydın, 19 Mart’ta gördüklerini kâğıda kaleme almak isteseydin sen de H.S.P gibi bir şarkı yapardın. Ülkenin gidişatı diye bir durum da kalmadı artık.