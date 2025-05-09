Kamulaştırmaya Danıştay’dan fren

İlayda SORKU

Balıkesir’in İvrindi ve Altıeylül ilçelerinde CVK Madencilik tarafından yürütülmek istenen altın madeni projesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı kararıyla alınan acele kamulaştırma işlemi, Danıştay tarafından durduruldu. Mahkeme, acele kamulaştırma için gerekli olan ‘acelelik hali’nin somut olarak ortaya konulamadığına hükmetti.

Danıştay, 18 Ekim 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla Balıkesir’in İvrindi ve Altıeylül ilçelerinde CVK Madencilik’in altın madeni projesi için alınan acele kamulaştırma işlemini değerlendirdi.

Mahkeme, acele kamulaştırma kararının dayanağı olan 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca, acele kamulaştırma işleminin ancak ‘ace lelik hali’ bulunması durumunda uygulanabileceğini belirtti.

GEREKÇELER YETERSİZ

Dava dosyasında, acele kamulaştırma kararının gerekçeleri arasında cari işlemler açığının azaltılması, altın ithalatının düşürülmesi, yatırım ve istihdam artışı gibi ekonomik nedenler yer aldı. Ancak mahkeme, bu gerekçelerin acele kamulaştırma için yeterli olmadığını vurguladı.

Mahkeme kararında, “Acele kamulaştırma istisnai bir yöntem olduğundan, olağan kamulaştırma gerekçeleri dışında aceleliğin varlığına dair şartlarının ortaya konulması gerekiyor. Dolayısıyla, acele kamulaştırmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararlarının da kamu yararı amacına ve hukuka uygun olup olmadığına yönelik hukuki denetiminin; diğer idari işlemler gibi yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden incelenerek yapılması gerektiği açıktır” ifadelerine yer verildi.

Danıştay, acele kamulaştırma kararının ‘acelelik hali’ koşulunu somut olarak ortaya koyamadığı ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğmasına yol açabileceği gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Gökçeyazı Türkmen Dağı Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği ve Türkmen Dağı Çevre Platformu yaptığı açıklamada, “İtiraz yolu kapalı olmak üzere verilen yürütmeyi durdurma kararı sonrası, acele kamulaştırmanın iptal edilmesini bekliyor, başta dava açan köylülerimiz ve avukatlarımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” denildi.