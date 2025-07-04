‘Kamuya açık’ yutturmacası

Mahir KANAAT

Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik”in 12. maddesine yeni bir hüküm eklendi. Buna göre, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan orman alanları da turizm yatırımlarına tahsis edilebilecek. Konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıyan Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi. Kıyı kenar çizgisinin bilimsel ölçütlerle belirlenen sınırlar olduğunu vurgulayan Özcan, bu çizginin her iki yanında yer alan belirli genişlikteki alanların yapılaşmaya açılmasının doğal denge üzerinde geri dönüşsüz tahribatlar yaratabileceğini ifade etti.

Anayasa’nın 43. ve 56. maddeleri ile 3621 sayılı Kıyı Kanunu’na atıfta bulunan Özcan, “Kıyıların herkesin eşit ve serbestçe kullanımına açık olduğu hükme bağlanmaktadır. Bu nedenle, kıyıların yapılaşmaya açılması ve özel kullanım alanlarına dönüştürülmesi kamu yararı, çevresel sürdürülebilirlik ve Anayasa’ya uygunluk bakımından ciddi soru işaretleri doğurmaktadır. Kıyılar, yalnızca doğal güzellikler değil; aynı zamanda çevre dengesi, toplumsal adalet ve kültürel miras açısından da korunması gereken alanlardır” dedi.

Yeni düzenleme yer alan, “kamuya açık” olma koşulunu içerse de fiiliyatta bu alanların özel turizm tesislerinin kullanımına açılmasının, kıyıların ticarileşmesi ve halkın erişiminin engellenmesi gibi sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Özcan, “Bu da kıyıların kamu niteliğini zedeleyecek ve doğal yapının tahribatını hızlandıracaktır. Özellikle turizm baskısı altında olan kıyı kentlerinde, Muğla gibi doğa ile iç içe yaşayan yerel halkın yaşam hakkı ve doğaya erişimi bu tür uygulamalarla tehdit altına girmektedir. Kamuya açık diyerek halkı kandıramazsınız. Halkın ayağının basamayacağı, turnike ve güvenliklerle çevrili tesisleri ‘kamuya açık’ diye yutturmaya çalışmayın. Muğla’mızı, kıyılarımızı ve ormanlarımızı savunmak hepimizin görevi. Talana, ranta ve doğa düşmanlığına geçit vermeyeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.