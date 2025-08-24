Kamuyu tasfiye eden Neo-Liberal Dönüşüm

Politika Kolektifi

Türkiye, 12 Eylül Darbesi ile birlikte emperyalizmin neo-liberal yeni yönelimlerine eklemlenmeye çalışıldı. Bu bağlamda, küresel ve ulusal sermayenin güncel yönelimleri çerçevesinde ekonomik, siyasal ve kültürel alanın dönüştürülmesi gerekiyordu.

Neo-liberal politikalar; devletin kamusal yönünün sermaye lehine tasfiyesini merkeze alan ve sermayenin sınırsız dolaşımının önündeki engelleri ortadan kaldıran bir muhtevada örgütlenmeye girişildi.

Bütün bu dönüşüm süreçleri, IMF ve DB ile yapılan stand-by anlaşmaları ve onların telkinleri çerçevesinde şekillendi. Bu telkinler doğrultusunda sermayenin gelişiminin önünde engel olarak görülen KİT’lerin özelleştirilmesi, en başta yer almaktaydı. Diğer yandan, sosyal harcamaların kısıtlanması, eğitim ve sağlık gibi temel halk hizmetlerinin piyasalaştırılması dönüşüm politikalarının temelini oluşturuyordu. Özetle, devletin sol kamusal eli zayıflatılırken, sağ baskıcı ve piyasacı eli güçlendirildi.

Turgut Özal ile başlayan bu süreç, 1980’lerin sonu ve 1990’lı yıllar boyunca, neo-liberal politikaların yarattığı tahribata karşı gelişen toplumsal muhalefet etkisi, koalisyon hükümetlerinin zayıflığı ve popülist politikaların etkisiyle özelleştirme süreçlerinde büyük bir atılım gerçekleştirilemedi. Kamunun tasfiyesi ve özelleştirme politikalarının sekteye uğramasında hukuksal dayanaklarının zayıflığı önemli bir rol oynadı. Bu bağlamda, büyük özelleştirme hamleleri yapılamadı. 1993 yılında TÜPRAŞ, THY, Petrol Ofisi özelleştirme planı içine alınsa da plan dahilinde kaldı. 1990’lı yıllar, özellikle kriz dönemlerinde—1994 ve 2001—IMF ve DB’den alınan krediler karşılığında, onların direktifleri çerçevesinde dikte edilen yasaların çıkarılmasıyla hukuksal zeminin oluşturulması süreçleri olarak gerçekleşti.

ÖZELLEŞTİRMELER VE KAMUNUN TASFİYESİNİN HIZLANMASI

Sürecin hızlanması Kemal Derviş politikaları ile oldu. 2001 krizinin ardından IMF direktifleri çerçevesinde "Güçlü Ekonomiye Geçiş" programı adı altında politikalar uygulandı. IMF krediyi özelleştirme politikalarının uygulanması şartına bağlıyordu. Bu bağlamda, bankacılık ve kamu maliyesini de içine alan özelleştirmenin önündeki hukuksal engelleri de ortadan kaldırmaya yönelik “15 günde 15” yasa meclisten geçirildi.

Hukuksal engellerin ortadan kalkmasıyla birlikte hazırlanan planların hayata geçirilmesinin önünde bir engel kalmamıştı. Bunu uygulamak AKP iktidarına kaldı. AKP, iktidara geldiği 2002’den 2008 yılına kadar, noktasına virgülüne Derviş politikalarını uyguladı. 12 Eylül ile başlayan fakat yarım kalan kamunun tasfiyesi, ülkenin neo-liberal dönüşümü AKP ile birlikte tamamlandı. Ekonomist Mustafa Sönmez, özelleştirme idaresinin verilerinden yararlanarak yaptığı araştırmalar sonucunda paylaştığı sonuçlar bu durumu kanıtlar niteliktedir. “1980’den 2002 yılının sonuna kadar özelleştirmelerden 8 milyar dolar gelir elde edilmişken, 2024’ün sonunda bu rakam 72.5 milyar dolara ulaşmıştır.” Sonuçlar göstermektedir ki, özelleştirmenin yüzde 89’u AKP döneminde, %11’i ise AKP öncesi hayata geçirilmiştir.

AKP döneminde, öncelikle kamunun elindeki endüstriyel kuruluşlar yer alıyordu. Bu kapsamda, öncelikle Türk Telekom, TÜPRAŞ, Petkim, Erdemir, Tekel, Seka gibi büyük ölçekli endüstriyel kuruluşlar başta olmak üzere 124 kamu kuruluşu satıldı. 2008 sonrası özelleştirmeler, liman, otoyol, köprü ve kamu arazilerini de içine alacak şekilde genişletildi. 2008’de ABD merkezli patlak veren küresel sermayenin krizi, AKP politikalarının yönünün değişmesinde etkili oldu. İnşaat ve enerji odaklı sermaye birikimine yönelik politikalara yönelindi. Toplumsal kesimlerin vergileriyle inşa edilmiş elektrik ve doğalgaz tesisleri, el koyarak birikime dayanan ilkel yandaş sermayeye peşkeş çekildi. Kamudan kamuoyunda “5’li Çete” olarak da bilinen yandaş sermayeye ciddi sermaye transferi yapıldı. Bölge bölge elektrik dağıtımı, Çalık, Kiler, Limak, Samancı vb. sermaye kesimlerine paylaştırıldı. IMF direktifleri çerçevesinde özellikle enerji ve maden alanı, devletin hızla uzaklaştırıldığı ve yeni yatırımların özel sektör eliyle yapıldığı sadece bu kesimlere lisans verildiği bir alana dönüştürüldü. Buna paralel olarak HES, RES vb. projeler, halkın müşterek varlıklarına, doğal güzelliklere ve kaynaklarının alan edilmesi pahasına peşkeş çekildi.

EĞİTİM VE SAĞLIK BAŞTA OLMAK ÜZERE KURUMLARIN ŞİRKETLEŞMESİ

Özelleştirmelerin yanı sıra, kamunun özellikle 2008’de yasalaşan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunuyla sosyal güvenlik alanında piyasanın rolü genişletilerek, bireysel emeklilik sisteminin önü açıldı. 2008’den bugüne özel hastanelerin sayısı, kamu hastanelerinin sayısını kat ve kat aşan seviyelere ulaştı. Sağlığın yanı sıra, eğitimin de kamusal muhtevası ve niteliği zayıflatılarak ve AKP’nin ideolojik yönelimleri çerçevesinde dinselleştirilerek piyasalaşmasının ve cemaatlerin emrine verilmesinin önü açıldı.

Kamusal kurumların tasfiye edilmesinde emek rejiminin değiştirilmesi de önemli bir rol oynadı. Liyakattan ve toplumsal çıkardan azade kurumlar şirket gibi yönetilmeye başladı. 2003 yılında yasalaşan 4857 sayılı iş kanunuyla birlikte esnek çalışma biçimi ve taşeronlaşma sadece özel sektörde değil, kamuda da yaygınlaştırıldı. Buna paralel olarak kamuda performansa dayalı; özellikle eğitim ve sağlık alanında rekabete dayalı bir çalışma da getirildi. Şirketleşen kamu kuruluşları, kamusal çıkarın aksine kar odaklı bir anlayış çerçevesinde dönüştürüldü.

Son 10 yıllık süreçte, depremden, sele, yangına vb. doğal afetlere müdahale edilememesinde, afetlerin felakete dönüşmesinde, afetzedelerin yıllarca yaralarının sarılamamasında, Özal ile başlayan ve 23 yıldır AKP ile devam eden kamunun sermayenin ihtiyaçları çerçevesinde tasfiye edilerek, tüm kurumların kar odaklı dönüşümü merkezde durmaktadır.