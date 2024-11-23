Kanarya'dan gol yağmuru

Tatsız geçen millî aradan sonra Bellona Kayserispor, Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Nefesler tutulmuş ilk düdük bekleniyor.

Düşme hattının hemen üstünde yer alan ev sahibinde gözler Sinan Kaloğlu’na çevrilmiş durumda. Takımın başına geçtikten sonra savunmayı beşleyen ve aldığı iyi neticelerle dikkat çeken hoca, kafasındaki şablondan vazgeçmemiş. Özellikle stoper eksikliği, sarı-kırmızılıların canını sıkacak mı merak ediledursun, ligde rakiplerini en son 2019’da yenebildiklerini anımsatmak gerekiyor. Defanstan uzun toplarla çıkması beklenen Kayserispor’da Cardozo’yla Bakonen’in performansı daha bir önem kazanmış gibi duruyor.

Kanarya’da millî aradaki Zenit maçı yüzleri güldüredursun, Jose Mourinho Sivasspor karşısında oynattığı Mert Hakan’la Samet’i yine sahaya sürmüş. O maçta belki de sezonun en iyi futbolunu sergileyen İstanbul ekibinde en ileri uçta En-Nesyri başlıyor. Saint-Maximin’in yokluğunda ilk 11’e yerleşen Oğuz Aydın’ın çimlerde yapacakları merakla bekleniyor. Alanyaspor’da harika bir sezon geçirdikten sonra asırlık çınarımıza gelen kanat oyuncusunun performansı papatya falı baktıradursun, sarı-lacivertlilerin zengin kulübesi camiaya güven, rakiplere korku veriyor.

Maçın hemen başında Kostiç’in yerde kaldığı pozisyona Direnç Tonusluoğlu penaltı demiş, beyaz noktanın başına gelen Tadiç 7. dakikada köşeye güzel vurmuştu. 15’te fark ikiydi. Saniyeler önce Bilal’e takılan Oğuz Aydın, ilk 11 başladığı ilk maçta ağları bulmuştu.

2-0 geriye düşen Kayserispor, oyunu giderek dengeliyor derken, 26’da fark üçtü! Mert Hakan’ın kaçırdığı Oğuz kendinin ikinci golünü atmıştı. 43’te ortada fol yok, yumurta yokken Djiku’nun müdahalesiyle tabela bir kez daha değişiyordu. Stoper deyim yerindeyse kalecisini avlamıştı.

İkinci yarının başında ilk 45 dakikanın sarı kartlı isimleri Baran Ali ve Ramazan çıkmış, Karimi ve Boa Morte girmişti. 56’daki kornerde fark bire inmişti. Livakoviç boşa çıkınca, Kolovetsios üç adımdan ağları havalandırmıştı.

Ev sahibi yüklenirken, 63’te bir gol daha kalesinde görüyordu. Tadiç’in “al da at” dediği En-Nesyri karşı karşıya pozisyonda hata yapmıyordu. 69’da sahanın yıldızı Oğuz Aydın Bourabia’dan kaptığı topu Bilal’in üstünden aşırabilse, hat-tricki tamamlayacaktı.

85’te Mert’in ortasında top önünde biten Kostiç skoru 5-2’ye getirmişti. 88’de gelişen kontrada fark dörttü! Oğuz muhteşem oyununu bir de asistle süslemiş, Szymanski’ye kariyerinin en kolay golünü attırmıştı. Uzatmalarda Dzeko’nun 50 metreden aşırması direkte patlıyordu. Kayseri’de son düdük çaldığında, tabelada deplasman ekibinin 6-2’lik üstünlüğü yazıyordu.

Güçlü rakibine garklı yenilen Kayserispor’a oyunu çirkinleştirmediği için teşekkür etmeli. Çok pozisyona girdiler, daha çoğunu kalelerinde gördüler. Ancak düşme hattındaki bir takımın savunmasını daha iyi kurgulaması gerekiyor. Fenerbahçe’ye gelince… Onlar için ilklerin maçıydı. İlk kez ilk 11’e giren Oğuz iki gol, bir asistle muhteşem oynadı. Yine Kostiç’in golle tanıştığı günde Fenerbahçe deplasmandaki yenilmezlik serisini sürdürürken görkemli bir galibiyet aldı. Darısı Avrupa’ya!