Kanarya dolu dizgin

Kadıköy’de kritik randevu. Lider Galatasaray’ı kovalayan Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Üç gün önce Anderlecht’i sahadan silen Kanarya, derbi öncesinde hata yapmak istemiyor.

Avrupa Ligi’nde elde ettikleri şaşalı galibiyet sonrası Jose Mourinho’nun ilk 11’i merak konusuydu. Portekizli hoca rotasyona giderek sahaya taze oyuncuları atmış durumda. Levent’le Mert Müldür yine formayı kaparken, cezalı Syzmanski’nin yokluğunda Mert Hakan’ın varlığı acaba Amrabat yine üçlü savunmada mı oynayacak diye sorduruyor. İleri uçta En-Nesyri’yle Talisca başlarken, eli kırılan Dzeko kulübede oturuyor. Skora göre Boşnak istikrar abidesinin girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Belçika deplasmanına rahat gidecek sarı-lacivertliler galibiyet serisini sürdürüp derbiye rahat gitmeyi hedefliyor.

Bu sezon deplasmanda iyi bir grafik çizen Kasımpaşa’da teknik direktör Burak Yılmaz cezalı. Çok gol atsalar da çok kolay gol yemeleri, memleketin bugünlerdeki en formda takımına karşı dikkat etmeleri gereken bir husus olsa gerek. Özellikle rakibin duran toplarına karşı aldıkları önlemler merak ediledursun, kanattaki Fall’la Da Costa’nın performansı tabela için hayati olacağa benziyor.

Yıllardır Fenerbahçe maçı yönetmeyen Ali Şansalan’ın ilk düdüğüyle karşılaşma demir alıyordu. Beklendiği gibi Amrabat yine savunmadaydı. İlk çeyrekte Szymanski’yi arayan ev sahibi, rakibin ayağa paslarla gelmesine engel olamıyordu. 14. dakikada organize gelen deplasman ekibinde Kevin Rodrigues’in vuruşu direği yalıyordu.

19’da yine Kasımpaşa iyi gelmiş, Da Costa zor durumda bitirememişti. 21’de Kanarya öndeydi. Fred’in uzun pasında Opoku’nun hatasını değerlendiren En-Nesyri’ydi. Öne geçtikten sonra kontrolü eline alan sarı-lacivertliler, özellikle ileride kaptığı toplarla tehlike yaratıyordu. Soyunma odasına Fenerbahçe’nin istediği skorla gidiliyordu.

İkinci yarıya da iyi başlayan Mourinho’nun talebeleri, 53’te farkı artırıyordu. Savunmadan çıkarken yapılan pas hatasını değerlendiren Mert Müldür, Oğuz’a “al da at” demişti. 62’de Hajradinoviç’in sakinliği golü getirmişti. Onun bulduğu Winck’in ortasına kafayı vuran Fall fileleri havalandırmıştı.

Hemen akabinde Oğuz getiriyor, En-Nesyri’nin altıpastan kafasını Giannotis iyi çıkarıyordu. Golden sonra baskısını artıran deplasman ekibi, rakip sahada daha çok görünüyordu.

71’de fark yine ikiydi! Oyuna sonradan dahil olan Dzeko’nun getirdiği topu bitiren En-Nesyri’ydi. Onun aşırmasında top çizgiyi geçirmişti. Kalan dakikalarda başka gol olmuyor, Kanarya üç gün arayla taraftarını yine mest ediyordu.

Fenerbahçe iyi başlamadığı maçta rakibinin hatalarını değerlendirerek kazanmasını bildi. İlk iki gol deplasman ekibinin ikramıydı. Yoğun maç takviminde buraları kayıpsız geçmek zirve yarışı için çok önemli. Liderin aksine Kanarya derbiye umutlu gidiyor. Kasımpaşa’ya gelince… İlk bölümde yakaladıkları pozisyonları değerlendirebilseler, farklı bir maç oynanabilirdi. Özellikle savunmada yaptıkları top kayıplarından ders çıkarmalarında fayda bulunuyor.