Kanarya farka koştu

Kadıköy’de zorlu viraj… Her zaman olduğu gibi sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, Net Global Sivasspor’u ağırlıyor. Lider Galatasaray’ın kazandığı haftada, ev sahibi mutlak olarak üç puan istiyor. Atatürk’ü andığımız bu özel günde tribünleri dolduran taraftarlar, biraz da iyi futbol görmek istiyor.

Trabzon’da son dakika golüyle güldükten sonra Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar karşısında kâbus gören sarı-lacivertlilerde cezalı Mourinho kulübede yok. Portekizli hoca birçoklarını şaşırtan bir ilk 11 sahaya sürmüş. Defans göbeğini Samet’le Çağlar’a teslim etmiş. Birçoklarına göre takımın stoper ikilisini oluşturması gereken Becao’yla Djiku yedek başlıyor. Orta sahaya Mert Hakan’ı yerleştiren çalıştırıcı, ileri uçta En-Nesyri’yi koymuş. Kanarya’da gözler yaratıcı ayakları Tadiç’le Saint-Maximin’de olacak. Hollanda’da iyi bir ilk 45 dakika oynadıktan sonra ikinci yarıda dağılan Fenerbahçe, millî araya kazanarak gitmek istiyor. Aksi takdirde camiada tansiyonun yükselmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Son haftalarda aldığı seri galibiyetlerle dikkat çeken deplasman ekibinde sakat Manaj, cezalı Uğur Çiftçi yok. Teknik direktör Bülent Uygun’un sahaya sürdüğü Rodrigues-Balde-Koita üçlüsünün özellikle hızlarıyla İstanbul ekibinin savunmasını zorlayıp zorlayamayacağı merak ediliyor. Bu sezon 15 dakika oynamış Samet’in varlığı sanki defans hattının çok daha geride kurulacağına işaret ediyor. Kostiç’in de dörtlü savunmada sıkıntıları düşünülünce, Yiğidolar kontralarla rakibi avlayabilir. Rakibin perşembe akşamı ikinci devrede oyundan düştüğü hatırlanınca, Uygun’un maçı nasıl kurguladığı ayrıca merak ediliyor.

10 Kasım için hazırlanan güzel koreografiyi müteakip ilk düdük çalıyordu. Taraftarının desteğini alan Fenerbahçe maça hızlı başlıyordu. 12’de Djiku sakatlanan Çağlar’ın yerine girmişti. Sol kanattan Saint-Maximin’in bireysel çabalarla ürettiği pozisyonlar ilk bölümde etkili oluyordu.

23’te organize gelişen akında Szymanski vurmakta gecikince tabela değişmemişti. Hemen akabinde “geliyorum diyen gol” gelmişti. Tadiç’in kaçırdığı Mert Hakan ortalamış, Samet tamamlamıştı. VAR, hakemi el gerekçesiyle çağırsa da Kadir Sağlam santrayı göstermişti. 37’de Tadiç’in vuruşunda etten duvar ören Yiğidolar farkın artmasını engelliyordu. 44’te Mert Hakan’ın ortasını En-Nesyri tamamlayamıyordu. Uzatmaların sonunda Saint-Maximin’in şutunu Nikoliç iyi çıkarmıştı. Tek gol atılan devrenin şüphesiz yıldızı Tadiç’ti. Maestro takımını şiir gibi yönetmişti…

50’de Mert Hakan’ın presiyle başlayan akında Syzmanski’nin gördüğü En-Nesyri Nikoliç’i geçememişti. VAR yardımıyla kazanılan penaltıyı kullanan Tadiç, 54’te farkı ikiye çıkarmıştı. 60’ta Tadiç’in verdiği Saint-Maximin’in şutunda Nikoliç başarılıydı. Son çeyrek dilimde Fred’le Dzeko’yu sahaya süren Kanarya kontrolü eline alıyordu. 82’de savunmanın uzaklaştıramadığı topa muhteşem vuran Amrabat tabelayı bir kez daha değiştirmişti. Uzatmalarda Saint-Maximin skoru ilan ediyordu: 4-0!

Üç puanı üç golle alan Fenerbahçe’de Tadiç ve Amrabat yıldızlaştı. Mourinho’nun sürpriz bir şekilde sahaya sürdüğü Samet oldukça iyi bir günündeydi. Sarı-lacivertliler millî araya rahat gidiyor. Sivasspor’a gelince… Çok iyi bir gün geçirmezken, yedikleri gollerden sonra gardları düştü. Genel olarak vasatı aşamadılar.

Kadir Sağlam’ın kararları Türkiye’deki her hakem gibi tartışılacak fakat Amrabat’ın füzesi, Tadiç’in tercihleri Kadıköy’de günün güzellikleriydi tıpkı Atatürk’ün anıldığı güzel koreografi gibi…