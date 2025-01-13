Kanarya hata yapmadı

Mevlana’nın kentinde önemli viraj… Düşme hattının çok uzağında olmayan Tümosan Konyaspor, ikinci sıradaki Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Lider Galatasaray’ın kazandığı haftada milyonlar ilk düdüğü bekliyor.Recep Uçar’la yoluna devam ev sahibinde iki önemli eksik dikkat çekiyor.

Savunmadaki Adil’le orta sahadaki Jevtoviç’in yokluğunda yeşil-beyazlıların ortadan delinip delinmeyeceği merak ediliyor. Memleketin mütevazı hocalarından biri olan ancak oynattığı futbolla takdir toplayan Uçar’la takımın puan ortalaması yükselmiş durumda. Kulübedeki Aleksiç, Ndao ve Umut Nayır’ın sonradan girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sanki başarılı çalıştırıcı oyunu tutup sonradan rakibi vurmayı hedefliyor.

Konyaspor puan alıp geleceğe umutla bakmak istiyor. Maç eksiğiyle Galatasaray’ın 11 puan gerisine düşen Fenerbahçe, mutlak galibiyet kovalıyor. Jose Mourinho yine çift forvetini sahaya sürüp arkalarına Tadiç’i yerleştirmiş.

Portekizli hocanın yeni yılla denemeye başladığı 3-4-1-2 taktiği belki de bu maçta ilk kez ciddi olarak sınanacak.

Sakatlıktan dönen Livakoviç beklendiği gibi eldivenleri teslim almış. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Oğuz Aydın sevinci yaşanıyor. Sağ kanat beki görevi için biçilmiş kaftan gibi gözüken futbolcunun yapacakları merak ediledursun, bu taktik Kostiç’i de yukarı taşıyacağa benziyor. Üçlü savunmada görev yapacak Mert’in performansı kritik gözüküyor.

Üç yıl önce kaybettiğimiz Ahmet Çalık için hazırlanan güzel koreografiye Sezen Aksu’nun Yalnızca Sitem adlı şarkısı eşlik ediyordu. Parçanın unutulmaz nakaratı “doymadım doyamadım sevmeleri seni ben, kimseyi koyamadım yerine yeniden” esnasında gözler doluyordu. Lefter’in 13. ölüm yıldönümünde ilk düdük biraz duygusal çalıyordu.

Henüz 25. saniyede ev sahibi öndeydi. Kramer’in kaçırdığı Pedrinho, çaprazdan ağları havalandırmıştı. 4. dakikada Fenerbahçe etkili gelmiş, Tadiç’in ortasını Kostiç üç adımdan çerçeveye yollayamamıştı. 7’de gelişen kontrada Kramer’e Livakoviç hayır derken, İstanbul ekibinin savunması yine gafil avlanabilirdi.14’teki Tadiç’in kornerinde Mert skoru eşitliyordu. Daha önce de Konyaspor’a gol atan savunma oyuncusu, sıkıntılı başlayan takımını biraz rahatlatmıştı. 25’te Kanarya öndeydi. Yine kornerden gol gelmiş, Szymanski’nin ortasını Çağlar bitirmişti. Kaleci Slowik’in boşa çıkması pahalıya patlamıştı. 28’de Syzmanski kaptığı topla Dzeko’yu görse de Boşnak santrfor Slowik’i geçememişti. Hemen akabinde Slowik bu sefer de Tadiç’e hayır demişti. 44’te Guilherme’nin ortasına kafayı vuran Kramer tabelayı eşitlemişti. Bu pozisyonda da takımının ikinci golünü atan Çağlar uyumuştu. Uzatmalarda Syzmanski getirmiş, En-Nesyri bitirememişti. Sanki ikinci yarı daha çok gole gebeydi…50’deki kornerde Mert yine gole yaklaşıyordu. Her duran topta Fenerbahçe, etkili oluyordu.

Hemen akabinde Mert, Kramer’e atılan topa hayati bir müdahale yapıyordu. 62’de Fenerbahçe yine öndeydi. Slowik’in ikramını değerlendiren Tadiç’ti. Leh kalecinin hatalı pası rakibe hayat vermişti. 74’teki kornerde Konyaspor direğe takılsa da pozisyon ofsayttı!

90’da Fenerbahçe ceza sahasındaki karambolde Melih çerçeveyi bulamamıştı. Uzatmalarda başka gol olmuyor, Kanarya istediği üç puanı alıyordu.Konyaspor savunmada Adil’i, orta sahada da Jevtoviç’i çok aradı. Her duran topta adeta acı çektiler. Kalelerini savunmakta zorlansalar da öbür tarafa gittiklerinde genelde tehlike yarattılar. Ara transferde kadroya takviye yapmaları şart. Fenerbahçe’ye gelince… Kolay kazanabilecekleri bir günde kendileri için hayatı zorlaştırdılar. Duran top golleriyle kazanmasını bildiler. Bu maçta bir kayıp yaşansa camia karışabilirdi. Sarı-lacivertlilerin savunmaya ciddi eklemeler yapması gerekiyor. Bir yıldız stoper sanki farz!

Tabii bu karşılaşmadan çok maçın hakemi konuşulacak. Bunun haber değeri yok demeli, transferleri beklemeli…