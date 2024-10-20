Kanarya, Samsun'dan çıkamadı

Karadeniz’de zorlu bir viraj… Lige renk katan Anadolu ekiplerinden Samsunspor, sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Nefesler tutulmuş, Muhammet Ali Metoğlu’nun ilk düdüğü bekleniyor…

Vatandaşı Markus Gisdol’den bayrağı devralan Alman hoca Thomas Reis’in idaresinde de kırmızı-beyazlılar iyi bir futbol oynuyor. İlerideki gol makinesi Marius Mouandilmadji’nin gösterdiği performans parmak ısırtıyor. Transfer yasağının gölgesinde aynı isimlerle boy göstermek takımı daha yukarı çekmişe benziyor. Ev sahibinin yaptığı iddialı açıklamaların sahadaki futbolcuları nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

Bay, millî takım arası derken 20 gündür futbol oynamayan Fenerbahçe’nin nasıl bir performans göstereceği papatya falı baktırıyor. Teknik direktör Jose Mourinho, defansın göbeğinde Djiku-Becao ikili tercih etmiş. Çadlı forvet karşısında Becao hamlesi çok mantıklı duruyor. Orta sahada Amrabat-Fred-Szymanski üçlüsünü ilk 11’e koyan Portekizli hoca, kanatlara Kostiç’le Tadiç’i koymuş. İleri uçta yine Dzeko dikkat çekerken, sarı-lacivertlilerin zengin yedek kulübesinde yer alan Saint-Maximin, İrfan Can ve en-Nesyri’nin duruma göre sahaya girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Hızlı başlayan maçın 5. dakikasında Fenerbahçe öne geçebilirdi. Savunmanın hatasından doğan hızlı akında Dzeko’nun önüne duvar ören van Drongelen’di. Hollandalı stoper hızır gibi yetişmişti. İlk bölümde iki tarafın da yaptığı pas hataları dikkat çekiyordu.

24’te Kanarya öndeydi. Taç atışında Samsunspor defansının yaptığı büyük hatayı değerlendiren Tadiç’ti. 30’da Holse’nin yerden vuruşunu Livakoviç son anda çelmişti. 38’de gelişen kontrada Kostiç’in “al da at” dediği Mert, topu Okan’a teslim etmişti. Soyunma odasına istediğini alarak giden deplasman ekibiydi. Fakat bu skor söylemeye gerek yok riskliydi…

48’de Samsunspor yine kendi solundan geliyor, Emre Kılınç’ın bulduğu Holse ağları buluyordu. 58’de üç değişiklik yapan Mourinho, dizginleri eline almak istiyordu. İşte o oyunculardan ikisinin ortaklığı 62’de golü getirmişti. İrfan Can’ın kaçırdığı Saint-Maximin bireysel becerisiyle iki rakibini ekarte ettikten sonra sert vurmuştu.

65’te organize gelen Kanarya’da Szymanski’nin ceza sahasından attığı şut kaleyi yalıyordu. Hemen akabinde Saint Maximin harika kesiyor, Dzeko üç adımdan dokunamıyordu. Oosterwolde’nin sakatlandığı pozisyondan sonra oyunun uzun süre devam etmesi dikkat çekiciydi. Fenerbahçeli oyuncuların topu dışarı atmaması pahalıya patlayabilirdi. Yine Samsunspor soldan etkili geldiyse de Amrabat’ın topun önüne yatması hayatiydi.

83’te Samet’in hatalı pasıyla başlayan akında Ntcham çerçeveyi bulamıyordu. Hemen akabinde Dzeko’nun yerine giren en-Nesyri muhteşem top kontrolünü golle süsleyemiyordu. 88’de Soner ağları bulduğunda tüm Fenerbahçeli oyuncular hakeme bakıyordu. Pozisyonda İrfan Can’ın yerde kalması belli ki çok tartışılacaktı. VAR da hakem gibi müdahaleyi inandırıcı bulmamıştı. Uzatmalarda Fenerbahçe savunmasında yapılan hatayı Soner değerlendiremiyor, çaprazdan vuruşu üstten auta çıkıyordu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, taraflar yenişemiyordu.

Geçen sezondan beri çıkışını sürdüren Samsunspor, inadının karşılığını aldı. İki kez geriye düştükleri mücadeleden puan çıkarmaları takdire şayan. Birçok takımın “doldur boşalt” yapacağı dakikalarda ısrarla ayağa pas yapmaları, bu toprakların çok alışık olduğu bir şey değil. Reis’i ve talebelerini tebrik etmek lazım. Fenerbahçe’ye gelince… Ezeli rakiplerinin kazandığı haftada zorlu deplasmanda beraberliğe razı oldular. Özellikle 2-1’i bulduktan sonra fişi çekebilirlerdi. Mourinho’nun bazı oyuncu tercihleri çok tartışılacağa benziyor…