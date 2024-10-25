Kanarya üç puanı kaçırdı

İstanbul’da Avrupa Ligi akşamı… Temsilcimiz Fenerbahçe, Ada’nın mazisini arayan devi Manchester United’ı ağırlıyor. Kadıköy’de nefesler tutulmuş, Clement Turpin’in ilk düdüğü bekleniyor.

Samsun’da iki puan bırakan Kanarya’da gözler “Kırmızı Şeytanlar”a çevrilmiş durumda. Old Trafford’da Elvir Boliç’in golüyle rakibine kâbus gördüren sarı-lacivertliler için İngiliz ekibi tanıdık. İki takımın yaptığı maçlar hafızaları süsleyedursun, kulübedeki “özel adam” için de bu maç oldukça önemli. Ligde oynattığı futbol yüzünden eleştiri oklarının hedefi olan Jose Mourinho, 2017’de United’ı bu organizasyonda zafere taşımıştı. Portekizli hoca kazanıp şüphesiz kendini başta Ada olmak üzere Avrupa’ya hatırlatmayı hedefliyor. Bir zamanlar kırmızı-beyazlı formayı giyen Fred’le Amrabat’ın göstereceği performans merak ediledursun, ilk 11’de En-Nesyri başlıyor. Sezona tutuk başlayan Faslı santrforun vites yükseltip yükseltmeyeceği papatya falı baktırıyor.

Bu yıl Federasyon Kupası’nı kazanan Manchester’ın kırmızı yakalıları, son yıllarda kentin mavililerinin gölgesinde kalmış durumda. Ezeli rakipleri Pep Guardiola’nın idaresinde şiir gibi oynarken, bir zamanların Düşler Tiyatrosu sık sık “kâbus”lara sahne oluyor. Ajax’ın başında destan yazan Erik ten Haag’la bir türlü istenen çıkışı yakalayamayan kırmızı-beyazlıların beyni Bruno Fernandes kırmızı kart cezalısı. Hollandalı çalıştırıcı Hojlund’un yerine ileri uçta vatandaşı Zirkzee’yi tercih ederken, kulübedeki Casemiro ve Antony’nin duruma göre sahne almasına kesin gözüyle bakılıyor. Tabii yedekler arasında Altay Bayındır ayrıca gözümüze çarpıyor.

Santradan sonra sol bekte kim oynayacak sorusu cevabını bulmuştu. Mert Müldür orada yerini alırken, Osayi-Samuel sağdaydı. 6. dakikada sağdan gelişen akında Osayi-Samuel dar açıdan vurmak yerine pası düşünse, tabela değişebilirdi. Önde baskıyla başlayan Kanarya, ilk bölümde rakibi oldukça zorluyor, topları çabuk geri kazanıyordu.

İlk çeyrekte iyi oynayan temsilcimiz, 15’te geriye düşmüştü. Fred’in kaptırdığı topla başlayan akında deplasman ekibi Eriksen’le öne geçmişti. Pozisyonda rakibin paslaşmaları ders niteliğindeydi. 22’de bu sefer diğer kanattan Rashford iyi getirmiş fakat bitirememişti. Hemen akabinde Fenerbahçe iyi geliyor, Szymanski’nin çevirdiği topu Onana sektiriyor, Tadiç’in boş kaleye vuruşunda Martinez topa vücudunu siper ediyordu.

37’de En-Nesyri’yle Onana’nın düellosu unutulmazdı. Faslı oyuncunun yakın mesafeden iki kafa vuruşunu çıkaran Kamerunlu file bekçisi kalesinde devleşmişti. İkinci yarı sanki daha çok şeye gebeydi…

49’da tabela eşitlenmişti. Saint-Maximin’in ortasına kafayı vuran En-Nesyri’ydi. Faslı, Onana’yı sonunda geçmişti. Golden sonra değişiklikler yapan rakip hoca dizginleri eline almak istiyordu. 10 numara pozisyonunda maça başlayan Mazroui beke geçmişti. Osayi-Samuel’in yerde kaldığı anda penaltı bekleyen Mourinho, itirazlarını müteakip kırmızı kartla sahadan atılmıştı.

Sarı kartı bulunan Osayi-Samuel’in yerine Becao’yu alan Mourinho, Djiku’yu sağ beke almıştı. Bu değişiklikten sonra ibre rakibe dönmüş gibiydi. Son bölümde üç değişiklik yapan Portekizli hoca, galibiyeti istiyordu. Giren İrfan Can, İsmail ve Dzeko üç puanı getirecek miydi derken oyun iyice kilitleniyor; taraflar birer puana razı oluyordu.

Fenerbahçe daha iyi olduğu günde bir puandan fazlasını alamadı. İlk yarıda rakibe önde basma planı iyiydi. Ligdeki yavan görüntüden sonra United karşısında bu oyun umut verici. İngiliz devine gelince… Yer yer o kadar kötülerdi ki temsilcimizin üç puan alamaması üzücü. Mazi şüphesiz kalplerinde yara da ten Haag’ın daha ne kadar koltuğunda kalacağı merak ediliyor. Sanki üç vakte kadar kovulacak gibi duruyor…