Kanarya yakın takipte

Kadıköy’de pazar mesaisi… Lider Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor’u ağırlıyor. Sarı-lacivertliler coşkulu taraftarının önünde kazanarak puan farkını dörde düşürmek istiyor.

Perşembe günü kupada şov yapıp çeyrek final vizesi alan Kanarya’da Mourinho kulübede yok. Derbide aldığı ceza yüzünden takımını tribünden takip etmek zorunda olan Portekizli hocanın ilk 11 tercihi merak konusuydu. Son haftaların formda ismi Yusuf’u kulübeye çeken başarılı çalıştırıcı, Mert Müldür’le başlıyor. Onun dışında beklenen kadro çimlerde yerini almış durumda. Üçlüye döndüğü günden beri bir milat yaşayan ev sahibinde, Kostiç’in ortaları yine kritik olacağa benziyor. Tadiç-Dzeko-En-Nesyri triosunun uyumu dosta güveni rakiplere korku veriyor. Dört gün sonra Glasgow Rangers’a karşı verilecek Avrupa Ligi sınavı düşünülünce, duruma göre ikinci yarıda rotasyona kesin gözüyle bakılıyor.

Deplasman ekibinin başındaki Emre Belözoğlu için bu randevu, bir maçtan daha fazla anlam taşıyor olsa gerek. Galatasaray’da parlayıp yıllarca Fenerbahçe için ter döken bir zamanların unutulmaz dinamosu, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe’yle 2021’de şampiyonluğa yaklaşsa da sezonu üçüncü sırada tamamlamışlardı. O günden beri hocalık kariyerinde bir türlü istikrarı yakalayamayan Belözoğlu, takımını düşme hattından uzakta tutmayı hedefliyor. Kompakt oyun puana yeter mi tahmin edilemiyor. İleri uçtaki Samudio, çok tehditkâr gözükmüyor. Antalyaspor, kalabalık orta saha kurgusuyla ev sahibini zorlayabilecek mi merak ediliyor.

İyi başlayan Fenerbahçe, 9. dakikada öndeydi. Kullanılan kornerde kafayı vuran Mert’ti. 4-6-0’a yakın bir taktikle oynayan Antalyaspor ilk kez 18’de tehlikeli geliyor, Samudio’nun vuruşu savunmadan sekip kornere çıkıyordu. 23’te Kostiç’in harika pasını En-Nesyri bitiremiyordu. 26’da Samudio’nun kaptırdığı topla başlayan akında son sözü Tadiç söylüyordu. 30’da fark üçtü! Kostiç’in şutu Piriç sektirmiş, En-Nesyri bitirmişti. Faslı futbolcu Alex’ten yıllar sonra üst üste altıncı iç saha maçını da bos geçmemişti. Sarı-lacivertliler için ilk yarı ter idmanı gibiydi. İki takım arasındaki sıklet farkı o kadar belliydi ki…

İkinci 45 dakikaya da iyi başlayan ev sahibiydi. 56’daki kornerde Mert kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü atabilirdi. 69’da En-Nesyri’nin yerine giren Talisca kendi ceza sahasının önünden kaptığı topla rakip kaleye kadar gitmiş, şutunu Piriç çelmişti. 82’de Cenk sürüklemiş, Tadiç’in şutu direğin hemen yanından auta gitmişti. Kalan dakikalarda başka gol olmuyor; Fenerbahçe, lider Galatasaray’la puan farkını dörde indiriyordu. Son düdükten sonra kaybettiğimiz büyük usta Edip Akbayram'ın "Güzel Günler Göreceğiz" şarkısı çalıyor; gözler doluyordu...

Kanarya pek de vites yükseltmeden farka koştu. Liderin bu kadar yalpalandığı haftalarda Mourinho sihirli formülü buldu. Galatasaray’a gidecek denirken, Kadıköy’e gelen Skriniar, takıma başka bir seviyeye çıkarmış durumda. Gözler şimdi Rangers’a çevrilirken, takımın formu çeyrek final için milyonları umutlandırıyor. Antalyaspor’a gelince… Kolay çözüldüler, rakip kaleye hiç gidemediler. Düşme hattına hiç uzak değiller, korkulu rüya görebilirler…