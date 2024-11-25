Kanun açık, maddeler uygulanmıyor

Sarya TOPRAK

Her güne yeni bir kadın cinayetiyle uyanıyoruz. Katledilen kadınların birçoğunun cebinden koruma kararları çıkıyor. Ya da daha önce şikâyetçi olmak istemiş ama şikâyeti dikkate dahi alınmamış kadınlar katlediliyor…Fail erkekler kadınları cezalandırmak için çocuklarını dahi gözünü kırpmadan katledebiliyor. Bunun bir örneği boşanma aşamasında olduğu Cemile Yıldız ile müşterek çocuklarını katleden Murat Keklik.

Yıldız, Keklik hakkında uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen mahkeme Keklik’in çocuklarını refakatçi olmadan görebilmesine hükmetmişti. Keklik haftasonunu beraber geçirmek için aldığı 2 çocuğunu Cemile Yıldız’ı görüntülü arayarak annelerinin gözlerine önünde katletti ve ardından kendisi de intihar etti. Oğuzhan Uğur’un Açık Mikrofon 6284 Özel Programına katılan Yıldız, Keklik’in daha önce mahkemede ‘‘Katliam yapacağım’’ demesine rağmen hâkimin verdiği bu karara isyan etti.

6284 Sayılı Kanun ile çıkarılan koruma kararlarını ve kapsamını EŞİK Platformu üyesi Avukat Sema Yurtbilir BirGün’e değerlendirdi.

Yurtbilir, “6284 Sayılı Kanun aslında hem kadını hem de çocukları koruyor. Sadece şiddete uğrayan değil, bu tehlikeyi hisseden bu tehdit alında olan herkese uygulanır” dedi. Kadın koruma kararı aldırdıysa müşterek çocuklar için de koruma kararı uygulanması gerektiğini vurgulayan Yurtbilir, “Kanun açık olsa da uygulanması noktasında sıkıntılar yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘‘Çocuklarla ilgili daha önce kişisel ilişki kurulmasına dair bir karar verilse dahi birçok önlem alınabilir’’ diye konuşan Yurtbilir şu ifadeleri kullandı: ‘‘Görüşmeler refakatçi eşliğinde yapılabilir, yatılı değil de iki saat görüşme gibi kararlar verilebilir veya görüşme kararı tamamen kaldırılabilir. Hâkime bu şekilde çok geniş yetkiler tanınsa da bu yetkiler genellikle kullanılmıyor.”

“Hâkimin risk durumunu çok dikkatli değerlendirmesi gerekiyor” diyen Yurtbilir, 6284’ün çok kapsamlı bir kanun olduğunu da vurguladı.

BİLİNÇLİ DEĞİLLER

Yurtbilir sözlerine şöyle devam etti: ‘‘Şiddet mağduru kadın ve çocuk için en önemli adımlardan biri acil olarak barınma imkânı sağlanması. Paraya ihtiyacı varsa mağdur kadının mahkeme 24 saat içinde nafaka için de karar çıkarabilir. Biz uzaklaştıma kararıyla birlikte başka taleplerde de bulunduğumuzda görüyoruz ki hâkim talepleri okumamış bile. 6 aya kadar uzaklaştırma kararı verme yetkileri varken çoğu zaman 10-15 günlük kararlar çıkartıyorlar. Kanunda açık yok ama kamu görevlilerinin büyük bir çoğunluğu toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinçli değil. Göstermelik eğitimler zaman zaman yapılsa da takibi yapılmıyor. Bir kamu görevlisi kanunu uygulamadığında bir yaptırımla karşılaşmıyor. Bu sebeple hâlâ karakola gidip uzaklaştırma kararı talebinde bulunan kadınlar fail erkeklerle barıştırılmaya çalışılabiliyor. İstanbul Sözleşmesi tüm kamu görevlilerinin eğitilmesini öngörüyordu.”

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ERKEKLER ÇOCUKLARINI DA KATLEDİYOR

• Ağustos ayında İzmir'in Bornova ilçesinde, Vesim Şimşek isimli erkek boşanma aşamasında olduğu kadınla müşterek dört çocuğunu "Sizi annenize götüreceğim" diyerek zeytinlik bir alana götürdü. 2, 4 ve 14 yaşlarındaki üç çocuğunu öldürdü, 11 yaşındaki kızı ise ağır yaralandı.

• 2023 yılının Mart ayında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 10 ve 13 yaşlarındaki 2 çocuğunu öldüren ve arkalarından mektup yazan erkek Murat K. ifadesinde çocukların annesi ve evli olduğu kadınla kavga ettiği için sinirlendiğini belirtti.