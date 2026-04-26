Kaos çağında sinema: Görüntü var, anlam nerede?

Emine Uçar İlbuğa

Bugün içinde yaşadığımız dünya, yalnızca teknolojik hızın değil, aynı zamanda anlam kaybının da dünyası. Hakikatin yerini dolaşıma sokulabilir görüşlerin, eleştirinin yerini gösterinin, düşünmenin yerini ise daha çok veri akışının aldığı ve gündelik hayatın giderek hızlandığı, belirsizliklerin arttığı bir çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla bu süreci anlamak için Gilles Deleuze ve Félix Guattari’nin yaptığı tespit önem taşıyor: Felsefe kavramlar üretir, sanat duyumlar kurar, bilim ise işlevseldir. Bu üç alan sadece düşünsel üretim üzerinden değil, aynı zamanda insanın kaosa düzen vermesi adına büyük önem taşır.

Ancak bugün için algoritmaların yön verdiği dijital dünyada neyi gördüğümüz, neye tepki verdiğimiz, hatta neyi nasıl hissettiğimiz bile giderek daha fazla görün(ül)mez sistemler tarafından belirleniyor. Sosyal medya akışlarından haber dolaşımına kadar uzanan bu yapı, gerçekliği parçalı ve yönlendirilmiş bir deneyime dönüştürüyor. Aynı anda, sağ popülizmin yükselişiyle birlikte siyasal dil sertleşiyor, toplumsal uzlaşma zeminleri daralıyor ve kurumlara duyulan güven sarsılıyor. Dolayısıyla bugün birçok insanın dile getirdiği ‘bir şeyler ters gidiyor’ hissi tesadüf değil. Eğitimden sağlığa, hukuktan kamusal alanlara temel yapılar daha kırılgan hale geliyor. Üstelik bu çözülme yalnızca kurumlarla sınırlı değil bilim, sanat ve felsefe de aynı baskı içinde yön bulmaya çalışıyor. Çünkü bu alanlar da artık hız, tüketim ve görünürlük merkezli bir sistemin parçası haline geliyor.

Tam da bu nedenle ‘kaosa nasıl biçim vereceğiz?’ sorusu önem kazanıyor. Eğer sanat, felsefe ve bilim gerçekten insanın dünyayı anlamlandırma araçlarıysa, bugün onları bu dağınıklık içinde yeniden düşünmenin, hissetmenin ve anlam kurmanın yolları nasıl açılacak? Çünkü günümüz koşullarında bu üç alanın da içi boşaltılıyor. Felsefe düşünceyi derinleştiren bir alan olmaktan çok, kimi zaman hızla tüketilen kavramsal etiketlere indirgenirken, bilim kamusal yararın değil, çoğu kez piyasa mantığının ve ölçülebilir verimliliğin hizmetine sokuluyor, sanat ise giderek daha fazla yatırım, görünürlük, erişim parametreleri ve platform mantığı ile şekilleniyor. Böyle bir ortamda sanatçının yaratıcı özgürlüğü yalnız sansürle değil, daha incelikli şekilde algoritmalar, fon destekleri, sektör içi ilişkiler ve buna bağlı olarak güvenli bir formül üzerinden hareket etme yönünde oluşan baskı gibi görünmez piyasa kurallarıyla sınırlandırılıyor. Bu nedenle bugün yaratıcılık bireysel bir yetenekten öte, üretim sistemi içindeki kurallar, iktidar ilişkileri ve dolaşım ağları ile çerçevelenmiş bir durumda.

Doğal olarak hem sanat hem de popüler bir kültürel alan olarak sinemayı bu çerçevede düşünmek gerekiyor. Çünkü sinema sanat boyutu gibi, bir endüstri, bir eğlence ve bir propaganda aracı olarak büyük sermaye akışlarının kesişim noktasında yer alıyor. Filmin yapımı kadar dağıtımı, gösterimi, festivallerde dolaşımı, fonlanması, platformlara satılması yani seyirciye ulaşma biçimi onun estetik biçemini de belirliyor. Bu yüzden sinemada yaratıcılığı tartışırken yalnız yönetmenin ya da senaristin hayal gücüne değil, bu yaratımın hangi üretim ilişkileri içinde mümkün olduğuna bakmak gerekiyor. Özellikle senaryo, dijital çağda görüntü ve sesin artan ağırlığıyla değişen bir sürece evrildi.

Belki de bu noktada bir filmi film yapan şeyin ne olduğu sorusunu sormak gerekiyor. Film yalnızca kamera, oyuncu, bütçe ya da post prodüksiyon değil, bunların hepsine yön veren dramatik bir temele, yani senaryoya dayanıyor. Senaryo ise sadece olayların sıralanması değil, karakter, amaç, çatışma, ritim, alt metin ve filmsel bir dünya kurma çabasının bir sonucu, dolayısıyla sinemanın düşünsel, estetik ve duygusal gücü de burada yatıyor. Ancak bugün bu alanda ciddi bir daralma, kendini tekrar ve özgünlük kaybı yaşandığını görüyoruz. Sektörün üreten ve tüketen aktörleriyle yapılan söyleşilerde de senaryolardaki tekdüzelik, yaratıcılık sorunu ve anlatı dağınıklığı konusunda ortak bir görüş oluştuğu anlaşılıyor. Burada sorun yalnız iyi hikaye yazılamaması değil, daha derinde özgünlüğün yerini stratejilerin, karakterin yerini tiplerin, çatışmanın yerini şiddetin, düşüncenin yerini ise dolaşıma uygun içeriğin almasıdır.

SENARYODA TEKDÜZELEŞME: ESTETİKTEN KLİŞEYE, DERİNLİKTEN YÜZEYSELLEŞMEYE

Türkiye’de bu konu sadece yaratıcılık ve dönüşen koşullarla değil aynı zamanda çalışma ortamı ve güvencesiz emek üzerinden daha da sorunlu bir alana işaret ediyor. Özellikle televizyon dizi yazarlarının emek süreçleri güvencesizlik ve özerklik sorunu ayrı bir tartışma konusu olmakla birlikte, senarist metnin sahibi gibi görünse de sektörel üretim yapısı içinde kırılgan ve baskı altında bir kültür işçisine dönüştükleri gerçeği öne çıkıyor. Özellikle ana akım medyada çalışan profesyonel senaristlerin yaratıcılıklarının, ele alacakları konuların seçiminde hem iktidar hem endüstri bağlamında risk alamamaları, özgün ve kalıcı eser üretememelerine yol açıyor, gelecek kaygısı, ekonomik sorunlar ve siyasal baskılar yaratıcılığı giderek daraltıyor. Sinema ve dizi sektörüne yaratıcı endüstriler bağlamında bakıldığında, dijitalleşme çağında senaristlerin ticari kaygılar ve sektör içi dönüşümlerle şekillenen üretim koşulları, senaryo krizinin çoğu zaman yeteneksizlikten değil sistemin kendisinden doğduğunu gösteriyor. Bu durum özellikle televizyon dizilerinde sorunlu kadın temsilleri, ataerki ve şiddeti yeniden üreten klişe karakterlerin sürekli öne çıkarıldığı bir yapıyı güçlendiriyor. Böylece zayıf dramatik yapı, reel dünyayla örtüşmeyen karakterler ve yapay çatışmalar üzerinden tekrar eden senaryo kalıpları izleyiciye sunuluyor. Bu haliyle bakıldığında aslında sorun sadece içerikteki tekdüzeleşme değil, düşünsel bir yoksullaşmaya da işaret ediyor. Çünkü iyi senaryo, gerçek hayatın karmaşıklığını ve çelişkisini estetik bir biçime dönüştürür, klişelerle örülü bir senaryo ise bildik/tanıdık kalıplar üzerinden seyirciye dünyayı anlaması için bir deneyim sunmak yerine, var olan sistemi yeniden üretir. Sonuç olarak günümüzde senaryo krizinin temelinde aynı zamanda sinemanın dünyayı kavrama kapasitesinin giderek daral(tıl)ması söz konusu.

Peki dijital teknoloji bu sürece nasıl etki ediyor? Öncelikle yeni anlatı biçimleri ve üretim araçları ortaya çıkarken, içerik giderek standartlaşan bir yapıya dönüşüyor. Senaryo artık yalnız yazılan bir metin değil, görüntü, ses ve üretim süreci içinde akan bir yapıya evriliyor. Ancak bu dönüşüm dramatik odağın zayıflamasına yol açabiliyor. Böylece dijital platformların algoritma temelli karar verme kültürü, risk almayan ve geniş kitleye hitap eden içerikleri çoğaltarak anlatıyı yeniden biçimlendiriyor. Yapay zeka ise bu dönüşümün son halkasını oluşturuyor. Senaryo üretiminde aktif bir araç haline gelen yapay zeka, kalıpları hızla taklit edebiliyor ancak insan deneyiminin derinliğini tam olarak yakalayamıyor. Bu durum, zaten formülleştirilmiş bir üretim alanında klişelerin daha da hızla çoğalmasına yol açma potansiyeli taşıyor.

Bu nedenle senaryoda yaşanılan sorunları yalnız sinema özelinde değil, daha geniş kültürel bağlamda ele almak gerekiyor. Çünkü düşünce zayıfladığında kavram klişeye, duyum efektlere, bilgi ise veriye indirgenir. Böyle bir ortamda sinema da estetik bir deneyim olmaktan çıkıp tüketilebilir bir içeriğe dönüşme riski taşır. Oysa iyi senaryo hala mümkün. Bunun için senaryoyu yalnız teknik bir metin değil, çağın ‘hakikat’ kriziyle yüzleşen bir düşünsel alan olarak ele almak gerekir. Senaristin özerkliği, risk alma hakkı ve toplumsal gerçeklikle kurduğu ilişki korunmadan sinemanın sanatsal gücünü korumak mümkün değil.

SON Wİ-Fİ SİNYALİ: ALGORİTMA, YARATICILIK VE SENARYONUN GELECEĞİ

Münir Karataş ve Nurcan Güzel’in Son Wi-Fi Sinyalini Kurtarmak adlı kitapları bu bakımdan, klasik senaryo yazımı kitaplarının sınırlarını aşarak senaryoyu dijital çağın üretim ve dolaşım süreçleri içinde yeniden konumlandıran bir rehber niteliği taşıyor. Kitap, senaryoyu bir ürün değil, sürekli dönüşen bir süreç olarak ele alıyor. Aynı zamanda senaryonun kolektif ve endüstriyel bir üretim nesnesi olduğunu vurguluyor. Kitabın en önemli katkılarından biri, algoritmaların senaryo değerlendirme süreçlerindeki rolünü açıkça ortaya koyması. Günümüzde senaryoların ilk değerlendirme aşamasının çoğu zaman insanlar yerine algoritmalar tarafından yapılması, yazım süreçlerini doğrudan etkiliyor. Ritm, tür uyumu ve karakter gelişimi gibi unsurların ölçülebilir verilere indirgenmesi, anlatının biçimsel olarak standartlaşmasına yol açıyor oysa kitap, bu noktada önemli bir eleştirel denge kuruyor ve algoritmaların hikayenin biçimini yakalayabilse de onun ruhunu yakalayamayacağını vurguluyor ve dijital çağda yaratıcı üretimin karşı karşıya olduğu temel gerilimi açık biçimde ortaya koymayı deniyor. Ayrıca Güzel ve Karataş kitapta hız ve internet çağında izleyicilerin dikkatinin de senaryo yazımı üzerindeki etkisine dikkat çekiyor. Özellikle kitabın ilk bölümünde anlatının başlangıç yapısı stratejik bir sorun olarak temellendirilirken, hızlı, ritmik ve tür kodlarına uygun başlangıçların yalnızca estetik bir tercih olmayıp, aynı zamanda algoritmik görünürlük açısından bir zorunluluk haline geldiğini, bu gerçekliğin de klasik dramatik anlayışın dijital platform mantığıyla yeniden yorumlanması anlamına geleceği vurgulanıyor. Film ve dizi anlatısının yanı sıra tiyatro, video oyunları ve reklam gibi farklı alanlara açılan bir yaklaşımla günümüz senaristini metin yazarından ziyade bir anlatı tasarımcısı olarak da konumlandırıyor. Veriye dayalı öneriler ile karakterin özgünlüğü arasındaki gerilim, günümüz anlatı yapısının en kritik sorunlarından biri olurken, eser, yaratıcı sezgi ile algoritmik optimizasyon arasındaki sınırda görünür kılınıyor. Bu koşullarda senaristin de dönüşümü önemli. Bir senarist/ya da yazar yönetmen çoğu zaman geri planda kalan telif hakları, ulusal ve uluslararası telif mekanizmaları gibi, dijital çağda yaratıcı emeğin korunması konusunda da yetkin olmak zorunda ve bu bağlamda bu kitap bir senaryo yazmanın yalnızca estetik bir faaliyet olmaktan öte aynı zamanda hukuki ve ekonomik boyutunun da önemli olduğuna vurgu yapıyor. Pedagojik açıdan ise; senaryo yazma konusunda didaktik olmaktan öte etkileşimli ve deneyimsel bir öğrenme modeli benimseniyor ve karakter üzerinden ilerleyen anlatı, okuyucunun teorik bilgiyi somut üretim süreçleri içinde kavramasını sağlamayı hedefliyor.

Sonuç olarak Son Wi-Fi Sinyalini Kurtarmak, kitabı günümüz koşullarında klasik anlamda bir senaryo yazım kılavuzundan ziyade senaryoyu dijital çağın üretim, dağıtım ve değerlendirme mekanizmaları içinde yeniden tanımlıyor. Bu bağlamda kitap, senaryo yazımını teknik bir beceri olmaktan çıkarıp, çok katmanlı bir yaratıcı ve endüstriyel süreç olarak ele almasıyla güncel ve işlevsel bir kaynak olarak değerlendirilebilir.