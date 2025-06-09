Kapitalist demokraside yeni çukur: Trump vs Musk

Meagan DAY

İki milyarder Donald Trump ve Elon Musk, federal hükümetin etiyle sütünden kim faydalanacak kavgası ediyor. Perde kalktığı için iyice belli olan özel ve kamu sektörü arasındaki geçişkenliğe dair endişe etmek bile garip geliyor.

Karl Marx ve Friedrich Engels ünlü eserlerinde “Modern devletin yönetimi, bütün burjuvazinin ortak işlerini yönetmek için kurulmuş bir komitedir” demişlerdi. Kapitalist demokrasilerde egemen sınıfın siyasi temsilciler üzerindeki “özel siyasi hükmünü” tarif ederken, tarafsız gibi gözüken bir aracıya olan ihtiyacı abartmış olabilirler. Görünüşe göre milyarderler demokrasiyi şahsi çıkar için utanmazca bozmakta özgürler, herhangi bir saklama gereği de duymuyorlar.

Bu hafta Donald Trump ve Elon Musk’ın her ikisinin de sahip oldukları sosyal medya platformlarından birbirine saldırıp tehdit ettiği bir seviyede aralarındaki ittifakın bozulmasıyla, demokratik kurumların şirketlerin kontrolüne geçmesinden bile daha kaba bir duruma tanıklık ettik. Şu an sadece kendi çıkarını düşünen iki milyarder açıkça federal hükümet için çete savaşına girerken, 330 milyon Amerikalının ekonomik ihtiyaçları ise karşılanmıyor.

Donald Trump paradan çok güç ve ilgi için gaza gelmiş görünüyor. Yine de Trump kendi başkanlık gücünü daha fazla zenginleşebilmek için kullanabilecek birçok yol buldu. Finansal kaynaklarını artırmak pahalı mahkemelerle uğraşabilmesine imkân verdi ve bu şekilde Beyaz Saray’a yeniden gelişini finanse etti. Ancak yine de şahsi serveti üçüncü bir başarılı başkanlık kampanyası için yeterli değil. Finansal sorunlarını çözebilmek için Trump birçok milyardere yüzünü döndü, özellikle teknoloji sektöründeki isimler içerisinde de dünyanın en zengin adamı olan Elon Musk, Trump’ın yeniden seçilebilme uğraşına yaklaşık 300 milyon dolar yatırdı.

Karşılığında Musk bu kendini zenginleştirme stratejisinin hızlandırılmışını kovaladı, Trump hükümetindeki gücünü finansal imparatorluğunu büyütebilmek adına aldığı federal ihaleleri, teşvikleri, borçları ve vergi kesintilerini korumak ve artırmak için kullandı. Musk’ın şirketleri uzun yıllardır kamu teşviklerinden ve özelleştirmelerden zenginleşiyor. Geçtiğimiz yıla dair strateji bunların önemini ortaya koyuyor, Musk’ın şahsi imparatorluğunu en temel hükümet faaliyetleri için dahi vazgeçilmez hale getirmek için bulunan yollar on yıl önce kimsenin aklına gelmezdi.

SpaceX artık ABD’de mürettebatlı uzay yolculuklarında bir tekel oldu, Uluslararası Uzay İstasyonu görevlerinin tek tedarikçisi. Tesla federal teşviklerle elektrikli araç piyasasına hükmederken, öte yandan da ülkede şarj altyapısının da merkezine yerleşti. Tesla ayrıca geçtiğimiz yıl diğer otomotiv şirketlerine, emisyon standartlarına ulaşmaları için sattığı mevzuat kredilerinden de 2,8 milyar dolar kazandı. Starlink, ulusal güvenlik iletişimine yönelik Pentagon ve istihbarat ihalelerini güvence altına aldı ve Federal Hava Yönetiminin hava trafik kontrol sistemlerinin güncellenmesi için multi-milyar dolarlık bir ihale almak üzereydi.

Her ne kadar savuma sektörü yüklenicileri ve teknoloji devleri Washington ile rahat ilişkilerin uzun süredir keyfini çıkarsa da hiçbiri Musk’ın özel konumuna yaklaşamadı: uzay yolculuğu, savunma iletişimleri ve enerji altyapısı üzerindeki anlık kontrolünün yanı sıra doğrudan politikalara müdahale imkânı. Her ne kadar tek bir iş insanına hükümetin bu seviyede bağımlı hale gelmesi Amerikan kapitalizmi açısından görülmemiş bir dinamik olsa da yaldızlı çağdan beri bu kadar sırıtanı da olmamıştı.

ÖZEL HÜKÜMET ÇALIŞANI

Bu ilişki, Trump ‘ın Musk’ı Hükümet Verimlilik Dairesi’nin (DOGE) başına geçirmesiyle zirveye ulaştı, bu sayede federal ihalelerden en fazla yararlanan ismi, federal harcama önceliklerinin başına geçirmiş oldu.

DOGE teknik olarak hükümetin kapsamı dışında bırakıldı ki Musk bu görev için şirketlerinden mahrum kalmasın. Her ne kadar çıkar çatışmasından kaçınmak için yasal hükümleri olan bir “özel hükümet çalışanları” klasmanında olsalar da kamuoyunca bilinen seksen iki DOGE çalışanının yalnızca altısı gerekli mal beyanı açıklamalarında bulundu. Söylenene göre Musk müttefiklerden kurulu bir “A takımı” oluşturarak devletteki kritik konumlara göz dikti, bu ekipten Boring Şirketi’nden Steve Davis, Twitter’deki çalışanların yüzde seksenini işten çıkarmıştı, Omead Afshar ise Tesla’dan 14 bin kişinin işten çıkarılmasında yardımcı olmuştu. SpaceX çalışanlarını Savunma Bakanlığı’na getirmeye çalışırken, Tesla yöneticileri ise gözlerini şoförsüz araba mevzuatıyla ilgilenen konumlara dikti. Denetimin ele geçirilmesinin kitabi bir örneği, ancak ele geçirilen kurum bu kez tüm yönetim kademeleri.

Musk’ın şirketleri ve federal hükümet arasındaki bütünleşmenin gerçek seviyesi, bu hafta herkesin gözü önünde gerçekleşen ayrılıkta açığa çıktı. Musk Trump’ın harcama tasarısını eleştirince, başkan Musk’ın şirketlerinin aldığı tüm federal anlaşmaları iptal etmekle tehdit etti. Musk ise şu anda Uluslararası Uzay İstasyonundan astronotları taşıma kapasitesine sahip tek Amerikan aracı olan SpaceX’in Dragon uzay aracını geri çekmekle tehdit ederek el artırdı. Bu çatışma Musk’ın ticari çıkarlarının devletin en temel işlevlerine kadar iç içe geçtiğini ortaya çıkardı.

Trump hükümeti ihaleleri Musk’ın şirketlerine yönlendirirken denetim mekanizmalarının da işine geleceği gibi davranmasıyla bu bağımlılığı sistematikleştirdi. Sonuç olarak, Musk hükümet kaynaklarına ve politika yapımına görülmemiş bir erişim kazanırken, Trump çok fazla nakdi ve kültürel etkisi olan yüksek profilli bir teknoloji devinin ittifakını güvence altına aldı. Bu anlaşma her iki taraf için de faydalıydı, faydalı olmaktan çıkana kadar.

MASKE DÜŞERKEN

Perşembe ve Cuma günleri medya kuruluşlarının ittifakın çöküşüne dair yazdıkları haberlerdeki paragraflar önceden yazılmış gibi. Trump hiçbir zaman ilgi ve güç konusunda rekabet etmekten hoşlanmamıştı, Musk’ın halkın gözündeki profili ise başkanın rekabetçi içgüdülerini tetikleme potansiyeline erişmek üzereydi. Tek sorun, bu kaçınılmaz patlamanın ne zaman gerçekleşeceğiydi.

Sosyal medya gösterisi eğlenceli olsa da altında yatan gerçek ise son derece can sıkıcı. Trump-Musk anlaşması Amerikan oligarşisinin yeni fazını temsil ediyor. Eğer geçmişte şirketlerin lobi faaliyetlerinden, milyarderlerin kampanya bağışlarından ve siyasetçilerin iş dünyası ile zımni dayanışmasından endişe ediyorduysak bile şu an kapitalizmin açık ve utanmaz bir şekilde siyaseti ele geçirmesiyle mücadele etmek zorundayız. Perde kalktığı için tüm detaylarıyla açığa çıkan kamu ve özel sektörleri arasındaki geçişkenlik için endişe etmek bile artık garip geliyor.

Kavga da etseler işbirliği de yapsalar sonuç aynı: ultra zengin, dokunulmaz, kendi çıkarlarına odaklı elitlerden oluşan küçük bir grup milyonlarca Amerikalının hayatını etkileyecek kararları şahsi motivasyonlarla alıyorlar. Bu sırada ortalama vatandaş barınma krizi, durgunlaşan ücretler, yetersiz sağlık hizmeti, büyüyen borç ve çatırdayan altyapı sorunlarıyla boğuşuyor. Tüm bu moral bozucu baskıların yanında Trump’a karşı etkili bir siyasi muhalefet olmaması, zenginler tarafından yönetilmeye duyarsızlaşma ve kültürel savaş cephelerine yönelik siyasi kutuplaşma, seçmenleri tüm bu ihanetlere karşı bezginleştiriyor. Trump ve Musk kitlelerin öfkesinden çekinmiyor, şu an tek rakipleri birbirleri.

Trump ve Musk’ın halka açık savaş gösterisi Amerikan kapitalizminin mevcut durumuna dair derin hakikatler sunuyor. Tekil milyarderlerin eline çok doğrudan biçimlerde geçmiş ve halk bu gerçekliğe o kadar alışmış ki artık gizlemeye bile gerek duyulmuyor.

Kaynak: jacobin.com

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ