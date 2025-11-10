Kapitalizm ve bitmeyen savaş

Sona PRAKASH

Avrupa, ABD’nin askerî-sınai kompleksine benzer bir savaş ekonomisi kurma planlarıyla yeniden savaş yoluna girdi. Bunun yanında, her zamanki gibi halk desteğini sağlamak için tanıdık söylemler devrede: içeride “büyüme” ve “istihdam” vaadi, dışarıda ise Batı’nın sınırsız sermaye birikimi tekelini tehdit eden rejimlere karşı mücadele çağrıları. Üstelik Avrupa, ABD’ye koşulsuz bağlılığıyla kendi siyasal iradesini de büyük ölçüde yitirmiş durumdayken Avrupa liderlerinin artan saldırganlığı, tekelci kapitalizmin çıkarlarını koruma çabasından ayrı düşünülemez.

HEBA EDİLEN HAYATLAR

Ekonomist Paul Baran ve Paul Sweezy’nin ortaya koyduğu gibi, tekelci kapitalizmde ekonomik fazla sürekli artar. Ekonomist Samir Amin’e göre gelişmiş kapitalist ülkelerde bu ekonomik fazla 19. yüzyılda millî gelirin yüzde 10’u civarındayken, 21. yüzyılın başında yüzde 50’ye kadar yükseldi. Bu fazlanın büyük bölümü Küresel Güney’den çekilen emperyalist ranttan gelir. Kapitalizm, bu aşırı birikimi soğurmak için sürekli yeni yollar bulmak zorundadır: tüketim, yatırım ya da israf. David Harvey’in belirttiği gibi, bu israf biçimlerinin en yıkıcısı savaştır.

Devletler, bu fazla üretimi piyasada tutmak için silah sanayisini sübvanse eder. “Askerî Keynesçilik” denen bu model, savaşları hem meşrulaştırır hem yeni kâr alanları yaratır. Böylece sistem, kendini besleyen ama toplumu tüketen bir kısır döngüye dönüşür. ABD’nin savaş sonrası ekonomisi bunun en tipik örneğidir. Bugün Avrupa Kapitalizm ve bitmeyen savaş Avrupa, ABD’nin izinde ilerleyerek askerî-sınai kompleksini yeniden canlandırıyor; savaş ekonomisi, “büyüme” ve “öz savunma” söylemleriyle meşrulaştırılıyor. Halktan kesilen bütçeler silaha, kamusal alanlar yıkıma aktarılıyor. Bu düzeni aşmanın yolu, Güney ve Kuzey halklarını enternasyonal barış mücadelesinde buluşturmaktan geçiyor da aynı yolu izliyor: bütçeler “öz savunma” ve “büyüme” söylemleriyle silah sanayisine akıtılıyor. Oysa bu üretim ne topluma fayda sağlar ne de gerçek değer yaratır; yalnızca ölüm, yıkım ve ekolojik felaket üretir.

KÂR SAVAŞTA, BEDEL HALKTA

Sermayenin savaşlardan elde ettiği kâr, yalnızca silah üretimiyle sınırlı değildir. Savaş, yaşam standartlarını düşürür, emeği ve doğayı ucuzlatır; böylece sermayenin kâr oranı artar. Bu süreç, emperyalist rantın sömürülmesini kolaylaştırır ve savaşın küle çevirdiği bölgelerde yeni pazarlar açar.

Bu düzen, içeride kemer sıkmayı meşrulaştırmak için “öz savunma” ve “demokrasi” söylemleriyle rıza üretir. Aynı kalıp, Filistin’deki soykırımı ve bölgedeki vekâlet savaşlarını da meşrulaştırıyor. Bugün savaş, hem devasa bir kâr kaynağı hem de gelişmiş kapitalist dünyanın ana faaliyeti haline gelmiş durumda. Avrupa devletleri de bu düzeni ekonomilerinin merkezine yerleştiriyor. “Düşman rejimlere karşı öz savunma” söylemi, bu düşmanların sürekli yeniden üretilmesini zorunlu kılıyor. Filistin’de süren soykırım ve Ortadoğu’daki çatışmalar, Batılı silah tekellerine milyarlar kazandırırken yıkımın bedelini yine halklar ödüyor.

ASKERÎ KEYNESÇİLİK

ABD’nin II. Dünya Savaşı sonrası uyguladığı askerî Keynesçilik politikası, savaş sanayisini ekonominin merkezine yerleştirdi. Neoliberal liderler bile bu modeli terk etmedi. Reagan döneminde ABD, Soğuk Savaş bahanesiyle silahlanma yarışını tırmandırdı; savaş sanayisini büyütmek için her cephede çatışma üretti.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından önce, bu saldırganlığın bahanesi genellikle “komünizm tehdidi”ydi — özellikle de ABD’nin “arka bahçesi” saydığı Latin Amerika’da. Ardından bu saldırganlık, Ortadoğu’ya yöneldi. Petrolü tekelleştirme ve doları güçlendirme hedefi, savaş sanayisinin çıkarlarıyla birleşti. İsrail’in yerleşimci-sömürgeci politikaları da bu stratejinin parçasıydı. “Sömürgecilik sonrası” dönemde bile amaç değişmedi: merkez ülkelerde sermaye–emek çelişkisini bastırmak, çevrede el koyma yoluyla birikimi sürdürmek. Askerî müdahaleler, ekonomik yaptırımlar ve eşitsiz ticaret düzenleri iç içe geçmiş durumda. DTÖ ve IMF gibi kurumlar da bu yeni sömürü düzeninin temel araçlarına dönüştü.

AVRUPA’NIN TERCİHİ

Avrupa’nın “tarihi adım” diye tanıttığı Readiness 2030 planı, 910 milyar dolarlık askerî harcamanın önünü açıyor. Bu plan da II. Dünya Savaşı sonrası ABD’nin uyguladığı “askerî Keynesçilik” modelinin Avrupa’da yeniden canlandığını gösteriyor. NATO ülkeleri ABD baskısıyla askerî bütçelerini artırıyor; Avrupa artık ABD’nin “koruma” maliyetini üstleniyor. Ukrayna savaşı Avrupa’nın askerî kapasitesini tüketirken ABD şirketleri için devasa kâr alanı yaratıyor. Yeni anti-drone sistemleri, füze savunma ağları, siber savaş teknolojileri ve yapay zekâ yatırımları, “geleceğin ordusu” söylemiyle meşrulaştırılıyor.

Bu tablo, refah devletinin kalıntılarını yok eden neoliberal bir NATO yönetimi altında şekilleniyor. Neoliberaller, kamu hizmetlerine gelince “bütçe disiplini”nden söz ederken silah sanayisini sorgulamıyor. Eğitim, sağlık ve çevre için para yok; ama savaş için her zaman var. Avrupa’nın yeşil dönüşüm hedefleri bir kenara itilirken, kaynaklar savaş ekonomisine akıyor.

Ekonomist Michael Roberts, bu eğilimi “demokrasiyi koruma” bahanesiyle savunan ekonomistlerin gerçeği gizlediğini söylüyor. Savunma bütçeleri büyürken, sağlık ve emeklilik fonları kesiliyor. Avrupa halklarını yeni bir kemer sıkma dalgası, dünyanın başka yerlerini ise daha fazla yıkım bekliyor. Michael Hudson’a göre Almanya’nın askerî harcamalarını artırması, ekonomisini her yıl yüzde 1 küçültecek. Sivil sektörlerdeki daralma ise yüzde 5’i bulacak. Bu daha fazla işsizlik, daha fazla kesinti demektir. Avrupa Konseyi’nin açıklaması ise yönü net koyuyor: “Avrupa savaş ekonomisine geçiyor.” 2030’a kadar silah alımları iki katına çıkacak, şirketlere üretim garantileri verilecek. Amaç, “istihdam ve büyüme.” Basın açıklamasının başlığı ironik: “Eğer barış istiyorsak, savaşa hazırlanmalıyız.” Oysa gerçek şu: Barış istiyorsak, barışa hazırlanmalıyız.

Askerî harcamalar dışındaki israf mekanizmaları da aynı mantıkla işliyor: kentlerin “yeniden inşa” projeleri, doğal alanların yağması, yıkım sonrası kâr planları. Irak’ta savaş sonrası ülkenin yeniden inşası ve bugün Gazze için pazarlanan “gün sonrası” projeleri bu felaket kapitalizminin tipik örnekleri.

ENTERNASYONAL DAYANIŞMA

Bu kısır döngüyü kırmak, sonsuz büyüme yerine insanı ve gezegeni önceleyen bir ekonomiyle mümkün. Sağlık, eğitim, barınma ve kamusal ulaşımı merkeze alan; yeşil istihdamı ve toplumsal bakım hizmetlerini güçlendiren bir model gerekiyor.

Bugün militarizm, kapitalizmin asli bir unsuru haline gelmiş durumda. Bu yıkıcı ortaklığı —savaş, soykırım ve mülksüzleştirme ekonomilerini— hedef almak artık ertelenemez. Gerçek değişim, bu sistemin kökten dönüşmesiyle mümkün olabilir: Küresel Güney ve Kuzey halklarının ortak mücadelesiyle. Çünkü Kuzey’in işçileri, vergileri ve emekleriyle Güney’deki işçilerin savaşlarda yok edilmesine fiilen ortak ediliyor. Bu nedenle, bugün her zamankinden daha fazla yeni bir enternasyonale ihtiyaç var.

Avrupa’ya gelince: eğer hızla değişen dünya düzeninde söz sahibi olmak istiyorsa, ABD öncülüğündeki emperyalist eksenden kopmak zorunda. Artık NATO’nun lağvedilmesinin zamanı geldi. Tarihçi Richard Sakwa’nın dediği gibi: “NATO’nun varlığı, genişlemesinin yarattığı tehditleri yönetme gerekçesiyle meşrulaştırılıyor.”

Kaynak: Znetwork

Çeviren: Atahan UĞUR