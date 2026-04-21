Kapitalizmin büyük dönemeci! - 2

Donald Trump 20 Ocak 2025’te ikinci kez ABD Başkanlığı görevine başladığında yanında teknoloji sermayesinin sahipleri ve temsilcileri vardı. Değerli dostum, toplum bilimci ve yazar Ergin Yıldızoğlu’nun “süreç içinde faşizm” diye kavramsallaştırdığı, bir akış içinde devinen bu ülkeler ve “dünyanın yeni efendileri”nin ortaya çıkan rejimleri kapitalist uygarlık havzasında yeni bir duruma -somut olarak- işaret ediyor. Sezilen gerçekleşiyor.

TEKNO OLİGARŞİ

ABD’nin bir önceki devlet başkanı, Demokrat Partili J. Biden, görevi Trump’a teslim etmeden önce çok çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Gözden kaçması imkânsız bu açıklamada Biden, “Çok az sayıda ultra zengin insanın elinde tehlikeli bir güç yoğunlaşıyor. Yeni bir oligarşi oluşuyor” diyordu. Bunlar Varoufakis’in kavramsallaştırması ile “Bulut sermayesi” sahipleriydi. (Bkz. Tekno Feodalizm, Diplomat Yayınları, Çev. Mustafa Güdük, Şubat 2026) Benim ise, “Tekno Oligarşi” dediğim ve fakat kapitalist-emperyalizm içinde bir aşamayı ifade eden durumdur.

Artık siyasal iktidarı da isteyen, küresel ölçekte Çin’i rakip ve düşman olarak gören bir oligarşidir bu. ABD’nin yeni dönem ulusal ve küresel yönetim senaryosu olan “Project 2025”, bu sınıfın kapsamlı bir yol haritasıdır. Bütünlüklü ve sinsi bir faşist programdır. Süreç olarak faşizmin ürünüdür.

EVRENİN YENİ EFENDİLERİ

Yeni olanı sezen ve bize önceden haber verdiği gibi, doğru şekilde kavramsallaştıranlardan biri de değerli dostum Dr. Ergin Yıldızoğlu’dur. Cumhuriyet gazetesindeki yazılarından birinde yeni dönemi ABD bağlamında şöyle değerlendiriyor:

“Bugün ‘evrenin yeni efendileri’ hızla değişiyor. ABD’de teknoloji sermayesi, sınıflar matrisinin lider fraksiyonu konumuna yükseliyor.” (Cumhuriyet, 24 Kasım 2025).

Yıldızoğlu, bir sınıf fraksiyonunun kendi birikim mantığını devletin stratejik öncelikleriyle birleştirerek sektörel çıkarlarını ‘ulusal çıkar’ olarak “yeniden paketlediğini” ve böylece hegemonik konuma yükseldiğini belirtiyor. Dolayısıyla devletin sanayi programlarını ve dış politikasını da şekillendirmeye başladığını vurguluyor.

Bu saptama, günümüzde olan biteni anlamak için çok değerlidir. Yıldızoğlu, demir yollarının 19. yüzyıldaki gelişmeci ve genişlemeci devletin; otomotiv, savunma ve enerjinin de 20. yüzyılın devletinin temelini oluşturduğunu anımsatarak, 1980 sonrası (özellikle 90’larda) finans kapitalin, neoliberal küreselleşmenin motoru olduğunu belirtiyor. Aynı yazıda şöyle devam ediyor:

“Bugün ABD’de devlet artık çipler, GPS zincirleri, veri merkezleri, YZ (Yapay Zekâ) laboratuvarları ve yazılımın, savunma iç-dış istihbarat kompleksinin gereksinimlerine bağlanması etrafında örgütleniyor. Bu gelişmelerin bir izdüşümünü Dış İlişkiler Konseyi’nin (CFR) yükselen teknolojilerle devlet arasında başlayan sembiyoz ilişkiler üzerine ‘Ekonomik Güvenlik’ başlıklı raporunda görebiliyoruz.”

Devletin dönüşümü ya da yeniden biçimlenişi artık çok somut aslında. Geçen yılın Kasım ayında yayınlanan CFR raporunun hazırlayanları arasında ise doğrudan “teknoloji sermayesi”nin temsilcileri bulunuyor.

Dünyanın, başta ABD ve İngiltere olmak üzere, yeni bir feodal düzene, daha doğrusu teknolojik bir feodaliteye girdiğini ileri süren, Yunanistan eski ekonomi bakanı, komünist bir baba ve feminist bir annenin oğlu olan sosyalist iktisatçı Yanis Varoufakis’in daha yeni (Şubat 2026’da), sevgili arkadaşım (Çağlayan’dan) Ömer Yenici’nin Epsilon Yayınları’nın bir yan markası olan “Diplomat”tan çıkan kitabı, üzerinde ayrıca durulması gereken bir eser. Ömer’e ve kitabı hızla bana getiren avukat arkadaşım Vural Keleş’e teşekkür ediyorum.

TEKNO FEODALİZM

Varoufakis, tekno-feodalizmi, kapitalizmi aşan yeni bir düzen olarak görüyor. Bu nedenle kitabın alt başlığını, “Kapitalizmi Öldüren Neydi” sorusu oluşturuyor. Yazar kitabı boyunca, babasıyla sohbet içinde (kurgu böyle) bu sorunun yanıtını arıyor. Varoufakis, klasik işçi sınıfının önemini ve ağırlığını yitirmeye başladığını ileri sürerek, artık ücretli değil ücretsiz artı değer yaratıcılarının —ki bunlara proleterya kavramını biraz bozarak “proleler” diyor— dönemine girdiğimizi belirtiyor. Bu ücretsiz işçiler kim peki? Biziz, hepimiz, bilgisayar ve sosyal medya kullanan yeryüzündeki bütün insanlar. Yazar, ileri teknoloji kullansa da bir otomotiv firmasında gelirlerin %80’inin çalışanlara ve işletme harcamalarına gittiğini, oysa bir “bulut” şirketinde bu oranın %1 olduğunu belirtiyor. Rekabet imkânsız diyor. Sosyal medyada ve internet ortamında işlem yapan her insan Bulutçular için veri, dolayısıyla işlenecek bir ürün yaratıyor. Bu işi ücretsiz, dahası gönüllü yapıyorlar. Pazar, yani tüketiciler ise yine aynı insanlardı. Kârın yerini ise yeniden rant alıyordu.

Varoufakis, bir dizi başka tez de ileri sürüyor:

“Kapitalizmin başlangıcından bu yana tüm sermayeler gibi, bulut sermayesi de muazzam bir üretim ve davranış değiştirme makinesi olarak düşünülebilir. Harika cihazlar ve ona sahip olmayan insanlara hükmetme gücü üretir.”

“Sermayenin işçileri ve tüketicileri aynı şekilde yönetme gücünün kullanımı algoritmalara devredildi. Otomotiv işçilerini robotlarla değiştirmekten çok daha devrimci bir adımdı bu. (...) Asıl tarihi bozulma, sermayenin fabrika, dükkân veya ofis dışındaki insanları yönetme gücünü otomatikleştirmekti; hepimizi, bulut prolelerini ve diğer herkesi, herhangi bir piyasanın aracılığı olmaksızın bulut sermayesinin doğrudan (ücretlendirilmemiş) hizmetindeki serflere dönüştürmekti.” (Bkz. Tekno Feodalizm, Diplomat Yayınları, Çev. Mustafa Güdük, Şubat 2026, s. 92-93)

Geleneksel kapitalistlerin mallarını bulutçuların taktirine bağlı olarak satmaktan başka çarelerinin kalmadığını da belirten Varoufakis, bu patronların söz konusu iş karşılığında onlara ücret ödediğini anımsatıyor. Amazon ve Alibaba gibi dev dijital satış ve pazarlama ağlarını örnek veriyor. Belirtelim “bulut” ya da “bulut sermayesi” çok kabaca, birbiriyle entegre haldeki büyük dijital ağlar, dev sunucu çiftlikleri, adeta atmosferde (hatta uzayda) oluşturulan veri depoları (bu nedenle bulut deniyor) anlamına geliyor.

SINIF ÇELİŞKİSİ / ÇATIŞMASI BİTER Mİ?

Daha önemlisi ise, bulut sermayesinin yeniden üretimini de yine aynı zeminde ve iş modeli içinde, dahası neredeyse sıfır maliyetle gerçekleştirmesidir. Bu durum daha önce görülmeyen bir özellik, ne feodalitede ne de kapitalizmin herhangi bir aşamasında. Ve nihayet Varoufakis o can alıcı soruyu soruyor. Hem sosyalistlerin ilgilendiği hem de bütün insanlığı ilgilendiren o soruyu. Şöyle:

“Artık bilgisayarlar birbiriyle konuştuğuna göre bu ağ kapitalizmin devrilmesini imkânsız mı kılacak? Yoksa nihayet Aşil tendonunu mu ortaya çıkaracak?”

Bu Varoufakis’in bir metalurji mühendisi olan ve uzun yıllar bir çelik fabrikasında çalışan Komünist Parti üyesi babasının sorusu. Kitap bu soruya da bir yanıt arayışıdır. Şöyle devam ediyor:

“Bir yandan bulut sermayesinin yükselişi, sermayenin emek, toplum ve doğa üzerindeki felaketle sonuçlanacak zaferini sağlamlaştırdı, artırdı ve büyük ölçüde genişletti. Yine de çelişki şu: Bulut sermayesi bunu yaparken aynı anda kapitalizmi birçok alanda öldüren ve her yerde onun yerini alma sürecinde olan tekno-feodal sistemi başlattı.” (Aynı eser, s. 93).

Gençliğinde, kapitalizmin boyunduruğundan kurtulan bir dünyayı hayal ettim diyen Varoufakis, sonunda bu boyunduruktan çıkanın sermayenin bir türü yani bulut sermayesi olduğunu ileri sürüyor.

Başlayan, kapitalizmden farklı (nitelik bakımından) yeni bir düzen değil. Kapitalist emperyalizmin yeni bir aşamasındayız, bir sınıf olarak sermayenin sahiplerinin gereksizleştiği, sınıfsız bir topluma geçişin bütün semptomlarının ortaya çıktığı ve olgunlaşmaya başladığı bir aşama bu aynı zamanda. Tekno-oligarşi, içinden ya da çevresinden çıktığı burjuvaziyi de inkâr eden, onu vasatlaştıran köksüz ve endüstriyel kültüre sahip olmayan, estetik anlayışı bulunmayan, hiçbir sosyal sorumluluk duymayan bir azınlık/zümre... Faşizan bir siyasal tutuma sahip, insanlığın ilerici birikimine (demokrasi, hukuk, dayanışma vb.) düşmanlar.

KAPİTALİZMİN AŞİL TENDONU

Yeni ABD yönetimi bu sınıfa, tekno-oligarşiye, bulut sermayesi ya da teknoloji sermayesi diyebileceğimiz kesime dayanıyor. Böylece hem Amerikan demokrasisini yıkıyor hem de uluslararası hukuk düzenini... Uluslararası dokunulmazlığı olan bir devlet başkanının kaçırılması, durduk yere sırf bir tehdit diye algıladığı için (ABD ve İsrail’in) İran’a saldırmasının, ABD’deki göçmen karşıtlığının ve ICE kuvvetlerinin (polisinin) topluma karşı işlediği suçların anlamı budur. Hukuku ve ahlakı olmayan, kuralsız bir dünya yarattılar.

Dünyanın bir büyük dönemecindeyiz. İnsanlık yeni bir Orta Çağ’ın içine sürüklenmiş durumda. Süreç devam ediyor. Sadece ABD ve Batı’nın ileri sanayi/teknoloji ülkelerinde değil, Türkiye gibi orta derecede gelişmiş kapitalist ülkeler de aynı çemberin içinde. Türkiye gibi bir aydınlanma devrimi yaşadığı halde, dinci (klasik orta çağcı) bir rejim tehdidi altında olan ülkelerdeki tablo ise tam bir faciaya dönüşmek üzere. Çifte bir kıskaç altında. Hibrit rejimlere dönüşüyorlar.

Bu nedenle sol, en azından “şu kapitalizmi dünya gözüyle yıkamadık” diye hayıflanan Varoufakis’in babası kadar (en azından) inatçı olmalı. Ve olup biteni anlamaya çalışarak, kapitalizmin yeni aşamasını ve yeni orta çağı kavrayarak, onun Aşil topuğunu bulmalıdır. Yayınımız ve okurumuz hazır olmalıdır. Bilginin özel mülkiyetine savaş ile başlayabiliriz.