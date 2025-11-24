Kapitalizmin krizini örtme ve sınıfsal manipülasyon: Faşist gençlik projesi

Zafer TAŞKIN

Almanya için Alternatif (AfD), 29–30 Kasım’da Gießen’de yeni bir gençlik örgütü kurmaya hazırlanıyor. Görünürde sıradan bir parti gençliği gibi sunulan bu girişim, gerçekte genç kuşakları aşırı sağcı, milliyetçi ve otoriter bir ideoloji altında toplamaya yönelik stratejik bir hamle. Örgüt için tartışılan isimlerden logolara kadar her unsur, faşizan siyasetin gençlik içinde yeniden kök salmasını hedefliyor.

Kuruluş yeri olarak Hessen’in seçilmesi de tesadüf değil: Eski AfD gençliği Genç Alternatif’in (JA) çıkış noktası Hessen eyaleti. Bu eyalet, aynı zamanda sanayisi güçlü, göçmen işçilerin yoğun olduğu bir bölge. AfD böylece kapitalizmin ürettiği eşitsizliklere dair toplumsal öfkeyi sermayeye değil, göçmen işçilere ve toplumun ezilen kesimlerine yönlendirmeyi amaçlıyor. Bu, işçi sınıfını bölme ve sınıf dayanışmasını parçalama taktiğinin güncel bir versiyonu.

‘TAMİR’ MEKANİZMASI

AfD’nin Gießen’de kurmayı hedeflediği bu gençlik örgütü yalnızca milliyetçi bir altyapı değil, kapitalist üretim ilişkilerinin gençlik aracılığıyla yeniden üretilmesini sağlayan ideolojik bir aygıt. Egemen sınıf çıkarlarını toplumun çıkarı gibi sunarken, gençlik örgütleri düzenin en önemli aparatları hâline gelir. Kapitalizmin yarattığı güvencesizliğe çözüm sunamayan egemen ideoloji, gençliği sistem içi bir öfke üretimine yönlendirerek toplumsal krizi örtmeye çalışır. Otoriter milliyetçilik tam da böyle anlarda devreye sokulan bir “ideolojik tamir mekanizmasıdır.”

Gençliğin öfkesi, sınıfsal bilinç düzleminde örgütlenmesinin önüne geçmek için etnik ve kültürel nefret üzerinden parçalanıyor. Bu bağlamda AfD’nin girişimini, gençliğin özgürleşme potansiyelini bastıran ve onu otoriter bir ulusal kimliğe hapseden sistematik bir proje olarak değerlendirmek gerekiyor.

FAŞİZMİN LABORATUVARI

“Vatansever gençlik” söylemi ve tarihsel faşist sembollere yapılan göndermeler, kapitalist düzenin hegemonik kontrolünü yeniden tesis etme çabalarının bir parçasıdır. Jean-Pascal Hohm gibi aşırı sağ çevrelerle bağı güçlü bir figürün örgütün başına getirilmesi de bu projenin yönünü açıkça gösteriyor.

Göçmen karşıtlığı bu mekanizmanın merkezindedir. Göçmen gençler, aşırı sağın kurguladığı “homojen ulus” fantezisini bozduğu için hedefe oturtulur. Ekonomik eşitsizlikler sınıfsal bağlamından koparılarak kültürel çatışma gibi sunulur ve gençler sermayeye karşı değil, birbirlerine karşı konumlandırılır. Gießen bu nedenle yalnızca seçilmiş bir şehir değil; faşist gençlik projesinin kurulduğu laboratuvardır.

Burada altı çizilmesi gereken tarihsel gerçek şu:

Faşizm, insanlık tarihinde her zaman “üstün kültür ve üstün ırk” yalanı üzerinden kitleleri zehirleyerek ilerledi.

Toplumları parçalayan, halkları birbirine düşman eden, milyonları toplama kamplarına sürükleyen bu ideoloji, kapitalist kriz anlarında sistemin en vahşi yüzünü temsil eder.

Bugün AfD’nin yaptığı da bu tarihsel çizginin güncel devamıdır; faşizmin dilini estetize ederek gençliği bir kez daha yıkıcı bir ideolojiye mahkûm etme girişimidir.

Bu yüzden Gießen’deki örgütlenme yalnızca yerel bir mesele değil; faşizme karşı evrensel insanlık mücadelesinin güncel bir cephesidir.

GÖÇMEN ÖRGÜTLERİNİN TARİHSEL SORUMLULUĞU

Bu tablo, göçmen örgütlerinin ilerici ve devrimci kesimlerine tarihsel bir sorumluluk yüklüyor. Göçmen örgütleri yalnızca geldikleri ülkelerin kimlikçi meselelerine sıkışamaz; bulundukları ülkenin sınıfsal, toplumsal ve demokratik mücadelesinin aktif bir öznesi hâline gelmelidir.

Göçmenlerin siyasi partiler dâhil, sendikalar, çevre örgütleri, işsizlik ve sosyal hak mücadeleleri gibi alanlarda; kısacası parlamento dışı kitlesel mücadelelerin de her cephesinde örgütlenmesi, sınıf temelli mücadelenin güçlenmesi için yaşamsaldır. Bu alanlara etkin katılım, hem faşist ideolojinin yayılmasını engeller hem de göçmenlerin kendi sınıfsal çıkarlarını savunma kapasitesini artırır.

Göçmen örgütlerinin toplumun ilerici kesimleriyle - sendikalar, sivil toplum örgütleri, kadın hareketi, çevre inisiyatifleri, öğrenci örgütleri - birlikte davranması, Gießen’deki faşist girişime karşı sessiz kalınamayacağını vurgular. Bu kolektif yaklaşım yalnızca göçmenlerin değil, tüm işçilerin ve gençlerin ortak çıkarlarını savunan devrimci bir dayanışmanın temelini oluşturur.

Ve tam da bu sebeple, göçmen örgütleri artık yalnızca edilgen destek sunan yapılar değil, faşizme karşı sınıf mücadelesinin kurucu öznesi olmalıdır.

SOKAKTAKİ DAYANIŞMA: FAŞİZME KARŞI BİR ARADA

Gießen’de yükselen toplumsal tepki, aşırı sağın ideolojik kuşatma stratejisine karşı toplumun kolektif savunma refleksinin devrede olduğunu gösteriyor. “Widersetzen” ağının örgütlediği protestolar ve blokajlar, demokratik kamusal alanın yalnızca sandıkta değil, sokakta da üretilebileceğinin birer göstergesi.

Bu eylemler, sınıfsal çıkar ve kolektif güç temelinde gelişen bir karşı-hegemonya pratiğidir. Göçmenlerin, gençlerin, işçilerin ve toplumun duyarlı kesimlerinin yan yana gelmesi, faşizmin hedef aldığı tüm kesimlerin ortak bir tarihsel yanıt üretme kapasitesini ortaya koyar. Bu ortak ses, baskıya karşı örgütlü eylemi, eşitsizliğe karşı kolektif mücadeleyi ve kapitalizmin kültürel bölme stratejilerine karşı yeni bir toplumsal karşı-programın somutlaşmasının imkân dâhilinde olduğunun da imkân ve olanaklarına ışık tutuyor.

Gießen’de verilen mücadele, Avrupa’da yükselen tüm otoriter projelere karşı ortak bir sorumluluk çağrısıdır:

Halk örgütlendiğinde, gençlik dayanıştığında ve göçmenler sınıf temelli mücadelede aktif bir özne olduğunda faşizmin manevra alanı daralır.

Kapitalist güvencesizliğin yarattığı karanlığa karşı toplumsal dayanışmanın ışığı yanar. Bu ışık, devrimci enerjinin taşıyıcısı olarak otoriter gelecek tasarımlarını boşa çıkarır.