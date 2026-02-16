Kapitalizmin yerine sosyalizm değil demokrasi mi?

Michael ROBERTS

Önde gelen sol iktisatçılar Jason Hickel ve Yanis Varoufakis bu hafta İngiliz gazetesi The Guardian için “Kapitalist modelin ötesine geçebilir ve iklimi kurtarabiliriz, işte ilk üç adım” başlıklı bir makale yazdı. Jason Hickel Barselona Özerk Üniversitesi’nde profesör ve LSE’de kıdemli misafir araştırmacı. Yanis Varoufakis ise MeRA25’in lideri, eski maliye bakanı ve Teknofeodalizm: Kapitalizmi Ne Öldürdü adlı kitabın yazarı. Hickel ve Varoufakis başlangıçta çok açık konuşuyor: “Mevcut ekonomik sistemimiz, 21. yüzyılda karşı karşıya olduğumuz toplumsal ve ekolojik krizleri çözme kapasitesine sahip değil. Etrafımıza baktığımızda olağanüstü bir paradoks görüyoruz. Bir yandan dikkat çekici yeni teknolojilere ve gezegenin kaldırabileceğinden ya da ihtiyacımızdan daha fazla gıda ve ürün üretme kolektif kapasitesine sahibiz. Öte yandan milyonlarca insan ağır yoksulluk koşullarında yaşıyor.”

AZINLIK DİKTATÖRLÜĞÜ

Peki neden? Hickel ve Varoufakis sorunun açıkça “kapitalizm” olduğunu söylüyor. Kapitalizmin öldüğünü ve yerini feodalizmin, daha doğrusu “tekno-feodalizmin” aldığını savunan bir kitap yazmış olan Varoufakis için bu biraz tuhaf bir yanıt. Fakat burada kapitalizm tanımları da ilginç biçimde kuruluyor. Yazarlara göre kapitalizm, “kapitalizmin ortaya çıkışından binlerce yıl önce de var olan piyasalar, ticaret ve girişimcilik” anlamına gelmiyor. Bu doğru. Bunun yerine kapitalizmi şöyle tanımlıyorlar: “Yatırım yapılabilir varlıkların çoğunu elinde bulunduran büyük bankalar, büyük şirketler ve yüzde 1’in yönettiği bir azınlık diktatörlüğü.”

Bunun neden “tuhaf” olduğu belirsiz. Sonuçta insanlık tarihi, ilkel dönemlerden bu yana toplumların sınıflara bölündüğü ve egemen sınıfın farklı toplumsal sistemler aracılığıyla diğerlerini sömürdüğü bir tarih olmuştur: kölelik, feodalizm, mutlakiyetçilik ve son yaklaşık 250 yıldır üretim araçlarının mülkiyeti ve kontrolü üzerinden insan emeğinin kapitalist sömürüsü. Nitekim yazarların da belirttiği gibi kapitalizmde “üretimin amacı öncelikle insan ihtiyaçlarını karşılamak ya da toplumsal ilerleme sağlamak değildir; ekolojik hedefler hiç değildir. Amaç karı maksimize etmek ve biriktirmektir. Bu kapitalist değer yasasıdır. Ve karı maksimize etmek için sermaye sürekli büyüme gerektirir, yani ne gerekli olup olmadığına ne de zararlı olup olmadığına bakılmaksızın artan toplam üretim.”

Doğru, kapitalizm kâr odaklıdır ve emekçi çoğunluğu sömürür. Ancak bu yazıda vurguları daha çok kapitalizmin “irrasyonelliği” üzerinedir. Örneğin, SUV’lar, malikâneler ve hızlı moda gibi yüksek kârlı ama toplumsal açıdan gereksiz ürünlerin aşırı üretimi; buna karşılık uygun fiyatlı konut veya toplu ulaşım gibi gerekli alanların kronik olarak az üretilmesi. Yazarlar doğru biçimde, küresel ısınma ve sera gazı azaltımı sorunlarının kapitalizm altında çözülememesinin nedeninin, yenilenebilir enerji daha ucuz olmasına rağmen fosil yakıtların üç kata kadar daha kârlı olması olduğunu gösteriyor. Benzer şekilde otoyol yapımı özel sektör için hızlı tren ağlarından çok daha kârlıdır. Bu nedenle sermaye hükümetleri fosil yakıtları ve yol inşasını sübvanse etmeye zorlamaya devam eder. Yazarların ifadesiyle: “Kapitalizm, bir kurdun kuzuyu önemsediği kadar türümüzün geleceğini önemser.”

Kapitalizm kolektif yarara yönelik teknoloji ve yatırımları engelliyor ve bizi “bitmeyen emperyalist şiddet döngülerine kilitliyor.” Emperyalizm kapitalizmin ürünüdür; gelişmiş ekonomilerde sermaye birikimi küresel güneyden ucuz emek ve doğa girdilerine dayanır. Bu düzeni sürdürmek için borç, yaptırım, darbeler ve askeri müdahaleler kullanılır.

Peki çözüm nedir? Yazarlar yine açık konuşuyor: “Çözüm gözümüzün önünde. Kapitalist değer yasasını aşmamız gerekiyor.” Ancak bu noktada önerdikleri program zayıflıyor. Kapitalizmin yerine sosyalizmi koymayı değil, kapitalist “diktatörlüğün” yerine “işleyen ve ekolojik açıdan sağlıklı bir demokrasi” kurmayı savunuyorlar. Yani kapitalizmden sosyalizme değil, diktatörlükten demokrasiye geçiş. Makalede sosyalizm kelimesi hiç geçmiyor.

NEDEN SOSYALİZM DEĞİL?

Bunun nedeni sundukları üç koşulda açıkça görülüyor.

Birinci koşul: Yıkıcı özel yatırımları cezalandıran ve kamusal amaçlar için kamu finansmanı sağlayan yeni bir finansal mimarisi. Bunun merkezinde merkez bankalarıyla birlikte çalışan yeni bir kamu yatırım bankası bulunmalı. Ancak bu öneri, mevcut finans sektörünü kamulaştırmak yerine onunla rekabet edecek bir kamu bankası kurmak anlamına geliyor. Modern ekonomilerde özel yatırım kamu yatırımının yaklaşık beş katı olduğuna göre bu öneri kapitalist “diktatörlüğü” nasıl sona erdirecek?

İkinci koşul: Bölge ve ulusal hedefleri belirlemek için deliberatif demokrasi mekanizmalarının geniş kullanımı. Kamu yatırım bankasının demokratik biçimde yönetilmesi öneriliyor. Ancak büyük özel bankaların yatırım kararlarına ne olacak? Görünüşe göre bunlar olduğu gibi kalıyor.

Üçüncü koşul: Şirketlerin “bir çalışan, bir hisse, bir oy” ilkesine göre yönetilmesi. Şirketlerin ortak mülkiyete geçirilmesi önerilmiyor. Her işçiye bir hisse ve oy verilmesi savunuluyor. Oysa bugün işçiler zaten hisse satın alabiliyor. Peki mevcut büyük hissedarların paylarına ne olacak? Kamulaştırılacak mı? Eğer öyleyse neden açıkça söylenmiyor?

Yazarlar, ekolojik çöküşün önlenebileceği ve küresel yoksulluğun sona erdirilebileceği bir dünyanın mümkün olduğunu söyleyerek yazıyı bitiriyor. Ancak sundukları üç politika önerisi de kapitalist “diktatörlüğü” sona erdirecek kadar ileri gitmiyor.

Kaynak: thenextrecession.wordpress.com

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ