Kara Keçi Yasası

Semiha DURAK

Chagall’ın resimlerinde keçiler uçar. Ağaçların, çatıların üzerinde, lacivert bir gecenin göğünde bazen ay ışığında, bazen elinde bir kemanla, dalgın bir düşün içinde dans eder dururlar. Hayalet gibi silüetleriyle saydam, varlıkları kırılgan ve dünya dışıdırlar. Çoktan yok olmuş bir zamandan geriye kalan bir yankı gibi, altüst olmuş bir dünyada -her şeye rağmen- hayatta kalmanın sembolüdürler. Keçiler uçar, çünkü ayaklarının altındaki zemin artık yoktur.

Fidel Castro’nun bir kıtadan diğerine keçiler “uçurduğunu” öğrendiğimde, zihnimde ilk beliren sahne Chagall’ın resimlerine benziyordu. Ama tarihin katmanları ve bağlantıları içinde hikâye derinleştikçe görüntüler renk değiştirdi.

1960’ların başında Havana’ya iniş yapan İsrail uçağından inen yolcular diplomat ya da asker değil, keçilerdi. Castro, Küba’nın ilk ve tek İsrail büyükelçisi Ricardo Wolf’tan “İnek gibi süt veren” verimli keçilerin methini duymuş, Küba’nın süt krizine çare olabileceklerini düşünmüştü. 1961 yılında, Küba ile İsrail arasında gizli bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya göre, Kübalı Yahudiler İsrail’e göç edebilecek, karşılığında İsrail’den Küba’ya keçi sevkiyatı yapılacaktı. Gizlilikle yürütülen operasyonu finanse eden kişi Ricardo Wolf’du. Kübalı Yahudi göçmenler aynı uçağın dönüş seferiyle Tel Aviv’e taşındı.

Ortadoğu’daki gelişmeleri dikkatle izleyen ve güçlü bir istihbarat ağına sahip olan Castro’nun, İsrail’in tarım politikalarının ardındaki sömürgeci stratejilerden habersiz olduğunu düşünmek güç. Küba’ya gönderilen bu keçilerin sosyalist bir ütopyaya doğru uçtuğu yıllarda Filistin’deki “akrabaları” yasadışı, tehlikeli ve istenmeyen ilan ediliyordu.

1950 yılında, yeni kurulan İsrail devleti “Bitki Koruma Yasası”nı -halk arasında bilinen adıyla Kara Keçi Yasası’nı- yürürlüğe koydu. Çevreyi koruma kisvesiyle getirilen bu yasa, her 40 dönüm araziye yalnızca bir keçi otlatma izni veriyordu. Yasanın gerçek amacı ekolojik dengeyi sağlamak değil; Filistinli çobanların yaşam biçimini doğrudan hedef alan sömürgeleştirme politikalarına hukuki bir zemin oluşturmaktı.

O yıllarda İsrail ile olan diplomatik ilişkilerini henüz tam anlamıyla kesmemiş olsa da, Castro’nun Filistin davasına olan desteğinden sonraki yıllarda da vazgeçmediğini biliyoruz. 1973’teki Yom Kippur Savaşı[1] sonrası, Küba, İsrail’le ilişkilerini kesen ilk Latin Amerika ülkesi olmuş; Birleşmiş Milletler’de Filistin lehine pek çok oylamada da destek vermişti. Bu yüzden, Küba’ya uçan keçiler yalnızca bir tarım projesinin parçası değil, Castro’nun baskıya uğrayan her canlıya bir yaşam alanı açma çabası, bir tür vicdani yanıt ve dayanışma biçimi olarak da okunabilir.

Öyle ya da böyle, Kara Keçi Yasası gerçek tanımıyla bir biyopolitika uygulamasıydı. Siyah keçiler ile beyaz keçiler arasında ayrım yapıyor; Avrupalı ve “evcil” sayılan beyaz keçileri serbest bırakırken, siyah keçileri yasaklıyordu. Çit tanımayan bu uyumsuz ve inatçı keçiler; İsrail’in kurmak istediği peyzaj tahayyülü karşısında bir engeldi. Ve daha da önemlisi Filistinlilerin yaşam kaynakları oldukları için, yok edilmeleri ideolojik bir misyon hâline gelmişti. Siyonizmin erken dönem taktiklerinden biri olan “Her bir dönüm, her bir keçi” (dunam after dunam, goat after goat) söylemi, keçinin sistemli bir yerleşim stratejisinin mihenk taşı olduğunun kanıtıdır.

1946’da Filistin’de 750.000 olan keçi nüfusu, 1950’ye gelindiğinde 100.000’e düştü. 1965’te Bedevî köyleri haritalardan silindi, evler yasadışı ilan edildi.

1977’de Ariel Sharon, bu savaşın dozunu biraz daha artırdı. Yeşil Devriye adlı paramiliter bir birim kurarak keçileri toplattı, evleri yıktırdı, çobanlara para cezaları yağdırdı. Çobanlık geçim sağlayan bir iş değil, suç hâline gelmişti. Filistinlilerin keçileri topluca kesiliyor, kültürel anlamları sistemli bir biçimde yok ediliyordu. Ama asıl hedef keçiler değil, direnişin gündelik diliydi.

Tüm yasaklara ve şiddete rağmen keçinin direnişi sessizce büyüdü. Dağlarda, saklı vadilerde, onlar gibi inatçı insanların ellerinde yaşamaya devam ettiler. Negev’de bir kara keçi otlatmak geçim derdinden daha fazlasıydı; politik bir eylem, bir başkaldırıydı. Kara keçi, susturulmak istenen bir halkın sesi, çalınan hafızasının vücut bulmuş hâli gibiydi.

İsrail, keçileriyle birlikte yok edilen Filistin köylerinin üzerine çam ağaçları dikmeye başlamıştı. Ne var ki, 2010’da Karmel Dağları'ndaki ormanlar alev aldı. Bu, İsrail tarihinin en büyük orman yangınlarından biriydi. 44 kişi öldü, binlerce kişi tahliye edildi.

2016’da, Batı Şeria da dâhil olmak üzere 1.700 noktada yangın çıktı. Önce Filistinliler suçlandı, yangınlardan sorumlu tutuldular; günah keçisi ilan edildiler. Ancak gerçekler çok geçmeden anlaşıldı; İsrail, doğayı koruma bahanesiyle keçileri yok ederek kendi felaketini de hazırlamıştı. Çalıları temizleyerek yangın riskini azaltan keçiler ortadan kaldırıldığında, doğa dengesini kendi diliyle hatırlatmış, kendi yasasını uygulamıştı.

Bütün bunlar olurken, Filistinli milletvekili Cemal Zahalka Technion Üniversitesi’nin bilimsel araştırmalarına dayanarak yasanın kaldırılması için kampanya başlattı. Bilimsel raporlar da keçilerin yangınları önlemedeki rolünü doğruluyordu. Nihayet 2018’de, Kara Keçi Yasası yürürlükten kaldırıldı.

Zahalka, bu yasanın kaldırılmasını “keçinin itibarının iadesi” olarak tanımlarken, “tarihi bir haksızlığın telafisi” olduğunu söyledi. Yasa yürürlükten kalkmış olsa da, arşivlerin tozlu raflarında olmadığını biliyoruz. Bugün Gazze’de ve Filistin’in dört bir yanında yaşananlar aynı sömürgeci mühendisliğin çok daha sert, acımasız ve kesintisiz bir biçimde devam ettiğini gösteriyor. Kara keçiler ise, tüm baskıya ve şiddete ragmen, bir halkın toprağıyla kurduğu bağın, belleğine sahip çıkma iradesinin ve bastırılmaya karşı sürdürülen inadın sembolü olmayı sürdürüyorlar.

Aslında Chagall’ın resimlerinde uçan keçiler de, başka bir halkın belleğinde yankılanan başka bir geçmişin sembolüdür. Yahudi olan sanatçının hafızasında keçi; yoksulluğun, hayatta kalmanın direngen formu, yerinden edilmişliğin, sürgünün ve hafızanın görsel karşılığıdır. Yahudilerin Kefaret Günü ritüelindeki “günah keçisi”nin simgesel izdüşümüdür. Yom Kippur, yani Kefaret Günü’nde, iki keçi seçilir: biri Tanrı’ya kurban edilir, diğeri ise halkın günahlarını sırtlanarak çöle sürülür. Bu ritüel, arınmayı sağlarken aynı zamanda bir günahın yükünü bir varlığa devretmenin sembolik düzenini kurar. Chagall’ın keçileri, Yom Kippur’un çifte kurban ritüelinden ve Doğu Avrupa’nın yoksul köylerindeki keçilerin taşıdığı kültürel anlamdan beslenir.

Chagall nasıl hayal etmişti bilmiyorum, ama o iki keçiden biri Filistin’in inatçı ve dirençli kara keçisidir bana kalırsa. Çünkü evinden, yurdundan edilen, günah keçisi gibi sürülen bir halk duruyor karşımda. Şimdi, Chagall’ın hayalî göğünde değil, işgal edilen toprakların yasını tutan hayali patikalar üzerinde uçuyor. Keçiler uçar, çünkü ayaklarının altındaki toprak artık yoktur. Ve bir halk toprağından, tarihinden koparıldığında sadece kökler değil, dünya da tutuşur.

[1] 1973’teki Arap- İsrail savaşı, Yahudi takvimine göre Yom Kippur gününe denk geldiği için bu adla anılmıştır.