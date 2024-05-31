Karabağlar Aqua Yaşam Yüzme Havuzu açıldı

BirGün EGE

Karabağlar Belediyesi’nin uygun fiyat ve nitelikli hizmet veren Aqua Yaşam Yüzme Havuzları ve kafeteryası, bu yıl kapılarını 19 Mayıs’ta ziyaretçilerine açtı. Sadece geçen yıl 60 bin kişinin yararlandığı tesisin, bu sezon da yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Merkezi bir konumda bulunması ve sunduğu olanaklarla dikkat çeken Aqua Yaşam Yüzme Havuzları, ziyaretçi sayısını artırmaya devam ediyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 19 Mayıs’ta yeni sezonunu açan Aqua Yaşam Havuzları’nın yoğun ilgi görmesini beklediklerini vurgulayarak, “Uygun fiyatıyla hemşerilerimizin erişiminin kolay olduğu tesisimizde vatandaşlarımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Karabağlar’da gençlerimizi ve çocuklarımızı sportif ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.